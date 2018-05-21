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Аналитика
 22.05.2018 05:50

Долг Волгоградской области подрос

Долговые обязательства Волгоградской области, по последним данным Минфина на 1 мая 2018 года, оценены в объеме 54,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральное министерство. На 1 апреля этот показатель составлял 52,9 миллиарда рублей. Однако на начало года долг региона был выше – 54,8 миллиарда рублей. Напомним, в структуру госдолга входят коммерческие и бюджетные кредиты органа исполнительной власти и муниципалитетов, государственные гарантии, а также государственные ценные бумаги. 

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Происшествия 21.05.2018 18:28

Информация о падении в Волгу вертолета в Советском районе Волгограда не подтвердилась. Как сообщили ИА “Высота 102” в областной службе спасения, сигнал о подобном ЧП поступил, полученные сведения были проверены и не подтвердились. Очевидцы рассказывали, что на предполагаемом месте происшествия работал спасательный катер. Есть данные, что сообщение было чьей-то шуткой. Ведется поиск дезинформатора. 
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Происшествия 21.05.2018 17:09

Загоревшаяся на стройке гостиницы Волгограда бочка с битумом напугала горожан Небольшое возгорание на стройплощадке у Астраханского моста, где возводят гостиницу,   напугало волгоградцев. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, тревожное сообщение о ЧП  по адресу улица Краснознаменская дом  №5а поступило на пульт дежурного в 16:40. На место оперативно прибыли пожарные расчеты. Оказалось, что в бочке загорелся битум. От огня никто не пострадал. Специалисты выясняют причины случившегося. Между тем, жители близлежащих домов вынуждены были закрыть окна из-за запаха гари и клубов черного дыма, которые доносил очаг пожара.  Фото: Евгений Безруков
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Экология 21.05.2018 17:02

Вернуть государству 373 гектара земель лесного фонда придется ООО “Гермес-ритейл”, ранее известному как ООО “МАН”. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Иловлинский районный суд обязал это сделать компанию и ее генерального директора Андрея Воробьева. Прокурорская проверка показала, что в с 2015 по 2016 годы несколько частных лиц выкупили у бывшего совхоза “Трехостровской” 1109 гектаров земель.  При межевании земельных участков сельскохозяйственного назначения в их состав попали земли лесного фонда Российской Федерации. Затем  ООО “МАН” и Андрей Воробьев выкупили эти участки и стали фактическими владельцами острова Качалинский. При этом  сам остров входит в особо охраняемую территорию регионального...
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Экология 21.05.2018 16:57

Сегодня ФАС России признала неправомерным допуск ООО "Управление отходами Волгоград" к участию в конкурсе по отбору регионального оператора в сфере обращения с ТКО в Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102". Федеральное антимонопольное ведомство посчитало, что данную компанию организатор торгов – комитет ЖКХ и ТЭК Волгоградской области - должен был снять еще на первом этапе конкурса из-за допущенных нарушений в конкурсной документации. Напомним, что ООО "Управление отходами Волгоград" предоставило банковскую гарантию по 44-ФЗ вместо 881-ПП РФ (по условиям конкурса), где принципиально разные требования. Данное нарушение является основанием для отклонения участника от прохождения дальнейших этапов конкурса. Однако компанию пропустили в финал. Жалобу...
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Телеком 21.05.2018 14:57

«МегаФон» запускает новую линейку тарифов для корпоративных клиентов «МегаФон» запускает новую линейку тарифов для корпоративных клиентов «Управляй!». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, это первый на рынке тариф-конструктор, созданный на основе анализа больших данных и конкретных потребностей бизнеса. Тарифы новой линейки позволяют выбрать нужный объем услуг связи в зависимости от ежедневных задач каждого сотрудника.  В результате масштабного исследования более чем миллиона корпоративных абонентов, создана новая линейка тарифов, которая учитывает реальные потребности клиентов с разным размером и типом бизнеса. На основе анализа больших данных оператор выделил четыре модели потребления и разработал четыре соответствующих им тарифа: для руководителей бизнеса («Управляй! Руководитель»), для ключевых сотрудников...
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Общество 21.05.2018 14:50

Эксплуатация двух котельных в станице Нехаевская прекращена на 60 суток из-за многочисленных нарушений правил технической эксплуатации и противопожарного режима. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принял Нехаевский районный суд. Административный материал в суд поступил от Нижне-Волжского управления Ростехнадзора, специалисты которого провели проверку МУП "Нехаевское многоотраслевое производственное объединение коммунального хозяйства" (МУП "Нехаевское МПОКХ"). Нарушения были выявлены при эксплуатации котельной "Центральная", расположенной по ул. Октябрьская, д.71, и котельной, расположенной по ул. Рабочая, д.7.  В частности было установлено, что в котельной "Центральная" неисправны предохранительные клапаны, не работает автоматика безопасности, а по периметру здания котельной разрушена отмостка, не выполняется ремонт здания, отсутствует календарный...
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Борьба с коррупцией 21.05.2018 14:39

Вверх кармашками-2017: Волжские депутаты-предприниматели продемонстрировали стабильность Самый высокий доход среди депутатов Волжской городской думы за 2017 год сложился у единоросса Владимира Глухова, председателя торгово-промышленной палаты Волжского. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные на сайте городского представительного органа декларации, этот показатель практически не изменился по сравнению с позапрошлым годом. Так, в 2017 году доход руководителя ТПП Волжского составил немногим менее 8,6 миллиона рублей, тогда как за 2016 год – немногим более этой цифры. Впрочем, в списке имущества Владимира Глухова произошли изменения: если в 2016 году он владел четырьмя земельными участками, четырьмя  домами и нежилым помещением, то в 2017 году – тремя земельными...
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Спорт 21.05.2018 14:27

Сергей Павлов ушел с поста главного тренера "Ротора-Волгограда" Контракт с главным тренером футбольного клуба "Ротора-Волгоград" не продлен. Таким образом, Сергей Павлов покидает этот пост. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Александр Глинянов. По словам чиновника, это решение было принято сегодня и озвучено тренеру буквально за полчаса до пресс-конференции.  “Сергей Александрович принял команду в непростой ситуации, работал с ней, вкладывал все свое умение, знания. Но, к сожалению, мы не решили задач, которые стояли перед клубом”, - заявил глава облспорткомитета.   Он пояснил, что сейчас идет поиск претендентов на это место. Причина принятого решения - спортивный результат волгоградского клуба. Напомним, что по итогам...
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Расследования 21.05.2018 14:10

К шести годам колонии строгого режима за мошенничество приговорил Тракторозаводский районный суд Михаила Старостина. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе судебной инстанции, его признали виновным в двух эпизодах жульничества, совершенном в особо крупном размере,  и одном эпизоде - с причинением значительного ущерба. Мужчина занимал деньги,  а затем заявил, что отдать долг не в состоянии. В деле фигурируют трое потерпевших, причем двое из них - адвокаты. Известно, что у одного из них он занял два с половиной миллиона, у другого два миллиона, третий же занял ему 180 тысяч рублей. Какое-то время мужчина скрывался от следствия. При этом, Старостин уже был...
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Экология 21.05.2018 13:53

Подозрение об использовании в выращивании помидорной рассады в теплицах Иловлинского района Волгоградской области опасных веществ подтвердил лабораторный анализ, сделанный специалистами управления Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям и республики Калмыкия. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградской областной думы, проведенный ведомством предконтроль выявил в растениях наличие запрещенного к применению в России хлороорганического пестицида. Накапливаясь в организме человека, он может вызывать аллергические реакции, поражать печень, приводить к нарушению функций эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Такие данные были озвучены на заседании регионального Экосовета. А значит, было заявлено на Экосовете, есть основания для того, чтобы принимать меры по контролю за производством...
Прочитана: 2149 раз
Борьба с коррупцией 21.05.2018 13:27

Первые лица избиркома Волгоградской области «похвастались» новым имуществом и ростом доходов Председатель избиркома Волгоградской области Виктор Черячукин в 2017 году стал полноценным землевладельцем. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на декларацию о доходах главы ИКВО, в списке его имущества появился объект незавершенного строительства площадью почти 100 квадратных метров и 8 соток земли. Доходы главного в регионе  чиновника по выборам выросли на 700 тысяч рублей и составили почти 2,7 млн рублей. Задекларированная в прошлом году квартира площадью 80 квадратов, маленький гараж и машина «Volkswagen Tiguan» остались на месте.  ...
Прочитана: 3045 раз
Общество 21.05.2018 13:17

У депутатов возникли вопросы к проекту мэрии Волгограда о согласовании архитектурного облика зданий С общественностью решили обсудить депутаты предложенный мэрией порядок обязательного согласования внешнего облика зданий города. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе городской думы, на совете представительного органа народные избранники в целом концепцию проекта поддержали, но посчитали нужным предварительно заручиться мнением горожан, большинства  из которых эти новшества коснутся. Поэтому на ближайших думских заседаниях проект точно не появится. Документ поступил в думу в середине апреля и сразу вызвал у депутатов ряд вопросов.  Сама идея предварительного согласования любых изменений фасада здания – будь то новое смелое цветовое решение при оформлении входа в магазин, врезка в фасад здания банкомата, установка сплит-систем  или...
Прочитана: 3680 раз
Происшествия 21.05.2018 11:38

Двоих злоумышленников задержали в Красноармейском районе Волгограда  при попытке украсть детали железнодорожной стрелки. Как сообщили ИА “Высота 102” в Волгоградском ЛУ МВД России на транспорте, в воскресенье в 16:45 на станции Сарепта двое мужчин при помощи газорезки  попытались разобрать стрелочный переводчик  и украсть детали. Похищенное они собирались вывезти на грузовой “ГАЗели”. Охотников за металлоломом поймали с поличным сотрудники транспортной полиции. Выяснилось, что на преступный промысел пошли 32-летний житель Светлоярского района и 31-летний житель Красноармейского района. Оба мужчины нигде не работают, судимы раньше не были. Сейчас по данному факту проводится проверка и устанавливается сумма ущерба. С подозреваемых взяли обязательство о явке.
Прочитана: 2082 раз
Экономика 21.05.2018 11:04

Технологическое оборудование сильвинитовой фабрики Гремячинского ГОКа подключили к системе энергоснабжения На Гремячинском ГОКе завершаются работы по созданию электросетевой инфраструктуры обеспечения электроэнергией технологического оборудования сильвинитовой обогатительной фабрики. И в мороз, и в зной на комбинате строили несущие кабельные конструкции, монтировали кабельные и воздушные линии электропередач, высокотехнологические подстанции РП 10кВ, ТП 10кВ и БКТП 10/0,4кВ. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, всё силовое оборудование подстанций успешно прошло необходимые высоковольтные испытания и подключено к системе энергоснабжения ГОКа.  Получены разрешения Ростехнадзора на подачу напряжения. Сотрудники предприятия с волнением встретили кульминационный момент - включение подстанций в работу. На фабрику подано напряжение и сначала энергетики провели работы по наладке релейной...
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Суд в Волгограде обязал клинику возместить моральный вред за проведение сомнительной процедуры ребенкуКомментарии12
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Пухлые кошельки чиновников администрации Волгоградской области держат формуКомментарии16
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В Волгограде обитатели приюта «Дино» испытали щенячий восторг от встречи с новыми хозяевами
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