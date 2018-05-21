Долг Волгоградской области подрос

К шести годам колонии строгого режима за мошенничество приговорил Тракторозаводский районный суд Михаила Старостина. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе судебной инстанции, его признали виновным в двух эпизодах жульничества, совершенном в особо крупном размере, и одном эпизоде - с причинением значительного ущерба. Мужчина занимал деньги, а затем заявил, что отдать долг не в состоянии. В деле фигурируют трое потерпевших, причем двое из них - адвокаты. Известно, что у одного из них он занял два с половиной миллиона, у другого два миллиона, третий же занял ему 180 тысяч рублей. Какое-то время мужчина скрывался от следствия. При этом, Старостин уже был...

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