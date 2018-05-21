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Экономика
 21.05.2018 16:36(Обновлено: 21.05.2018 16:48) Реклама

ВТБ кредитует ГК «Фармасинтез» на 1,3 млрд рублей



Банк ВТБ заключил с ООО «Фармасинтез -Тюмень» (входит в ГК «Фармасинтез») кредитное соглашение на 1,3 млрд рублей сроком на 5 лет. 
Руководитель департамента корпоративной сети – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «Банк ВТБ оказывает поддержку компаниям самых различных отраслей экономики. Производство фармацевтических препаратов является одной из наиболее динамично развивающихся сфер.  ГК «Фармасинтез» активно расширяет свое присутствие, вводит в эксплуатацию новые производственные площадки. Мы готовы содействовать реализации стратегических планов холдинга, таким образом, содействуя укреплению и развитию конкурентоспособных производств в России».
Генеральный директор ГК «Фармасинтез» Александр Кейко прокомментировал: «В наших ближайших планах – реализация инвестиционного проекта, который позволит нам усилить свое присутствие на российском фармацевтическом рынке. Новая производственная площадка позволит нам выпускать около 30 наименований гормональных препаратов, что будет способствовать повышению доступности качественных медикаментов на российском рынке».
Кредитно-документарный портфель предприятия в банке ВТБ на текущий момент составляет 3,3 млрд рублей.

Справка. ГК «Фармасинтез» ведет свою историю с 1997 года. Холдинг специализируется на разработке и производстве противотуберкулезных, противоопухолевых, антиретровирусных препаратов и госпитальных антибиотиков, производит 115 наименований препаратов  всех лекарственных форм: таблетки, капсулы, гранулы, инфузионные растворы, стерильные порошки, растворы для инъекций. Группа представлена пятью современными  высокотехнологичными заводами.

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Сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку ввоза в регион крупной партии героина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в  результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с инспекторами областного отдельного батальона дорожно-патрульной службы и коллегами из областного Управления ФСБ на стационарном посту в Городищенском районе задержали иномарку из Москвы. Во время проводимого осмотра машины с применением служебной собаки в личных вещах 22-летнего гражданина одной из республик Центральной Азии  были обнаружены пакеты с порошкообразным веществом. Как показала экспертиза, в пакетах находилось более полукилограмма героина. Наркотик предназначался к...
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Подозрение об использовании в выращивании помидорной рассады в теплицах Иловлинского района Волгоградской области опасных веществ подтвердил лабораторный анализ, сделанный специалистами управления Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям и республики Калмыкия. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградской областной думы, проведенный ведомством предконтроль выявил в растениях наличие запрещенного к применению в России хлороорганического пестицида. Накапливаясь в организме человека, он может вызывать аллергические реакции, поражать печень, приводить к нарушению функций эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Такие данные были озвучены на заседании регионального Экосовета. А значит, было заявлено на Экосовете, есть основания для того, чтобы принимать меры по контролю за производством...
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Первые лица избиркома Волгоградской области «похвастались» новым имуществом и ростом доходов Председатель избиркома Волгоградской области Виктор Черячукин в 2017 году стал полноценным землевладельцем. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на декларацию о доходах главы ИКВО, в списке его имущества появился объект незавершенного строительства площадью почти 100 квадратных метров и 8 соток земли. Доходы главного в регионе  чиновника по выборам выросли на 700 тысяч рублей и составили почти 2,7 млн рублей. Задекларированная в прошлом году квартира площадью 80 квадратов, маленький гараж и машина «Volkswagen Tiguan» остались на месте.  ...
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Происшествия 21.05.2018 10:42

Подросток семнадцати лет пострадал в ДТП в Урюпинске. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне вечером на улице Репина  30-летний водитель “Лады-Приоры” пересек сплошную линию разметки и врезался в мопед. Мопедом управлял подросток, который выполнял обгон в запрещенной зоне. Юный байкер с травмами доставлен в больницу.
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Несобачья жизнь: В Волгоградской области чиновники предложили помощь приютам для бездомных животныхКомментарии5
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Пухлые кошельки чиновников администрации Волгоградской области держат формуКомментарии16
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"Доска позора": В Волгоградском речпорту негде присесть
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Буфет администрации Волгоградской области получил VIP-статусКомментарии12
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«Высота 102 ТВ»: В Волгограде Валентина Матвиенко зарядила местную власть на новые свершенияКомментарии13
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