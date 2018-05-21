







«МегаФон» запускает новую линейку тарифов для корпоративных клиентов «Управляй!». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, это первый на рынке тариф-конструктор, созданный на основе анализа больших данных и конкретных потребностей бизнеса. Тарифы новой линейки позволяют выбрать нужный объем услуг связи в зависимости от ежедневных задач каждого сотрудника.

В результате масштабного исследования более чем миллиона корпоративных абонентов, создана новая линейка тарифов, которая учитывает реальные потребности клиентов с разным размером и типом бизнеса. На основе анализа больших данных оператор выделил четыре модели потребления и разработал четыре соответствующих им тарифа: для руководителей бизнеса («Управляй! Руководитель»), для ключевых сотрудников («Управляй! Менеджер»), для сотрудников, проводящих большую часть времени на рабочем месте («Управляй! Специалист»), а также для тех, кто большую часть времени находится вне офиса («Управляй! Эксперт»).

Наряду с традиционными услугами, включенными в каждый из тарифных планов, - пакеты минут, трафика и СМС, - новая линейка обладает рядом отличительных преимуществ: гибкость настройки в рамках выбранной абонентской платы, бесплатные входящие звонки в Европе, интернет-сервисы с обнуленным трафиком, сервисы для бизнеса, кэшбэк, персональный бюджет.

«В центре нашего внимания – клиент, а персонализация решений – важный тренд, который во многом определяет российский бизнес. Три года назад «МегаФон» представил корпоративным клиентам самый первый тариф-конструктор, который был высоко оценен экспертами и клиентами. Сейчас мы запускаем новое предложение, которое будет полезно и актуально каждому представителю малого и среднего бизнеса, – прокомментировала Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФон». – Клиент может полностью довериться нам – мы порекомендуем оптимальный тариф, но в то же время, оставим возможность гибко настроить набор функций под себя, исходя из личных потребностей. Мы вдохновляемся целями и задачами наших клиентов, и я уверена, что с новой линейкой «Управляй!» от «МегаФона» наши клиенты откроют новые возможности для развития своего дела».



