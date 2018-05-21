



Подозрение об использовании в выращивании помидорной рассады в теплицах Иловлинского района Волгоградской области опасных веществ подтвердил лабораторный анализ, сделанный специалистами управления Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям и республики Калмыкия. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградской областной думы, проведенный ведомством предконтроль выявил в растениях наличие запрещенного к применению в России хлороорганического пестицида. Накапливаясь в организме человека, он может вызывать аллергические реакции, поражать печень, приводить к нарушению функций эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Такие данные были озвучены на заседании регионального Экосовета. А значит, было заявлено на Экосовете, есть основания для того, чтобы принимать меры по контролю за производством и выходом готовой сельхозпродукции, поскольку речь идет о здоровье жителей не только нашей области, но и других регионов страны, куда могут поставляться овощи из таких теплиц.

Напомним, члены Экологического совета не первый раз поднимают тему предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при выращивании сельхозпродукции в теплицах. Ситуация с тепличным бизнесом в Иловлинском, Городищенском и ряде других районов региона является предметом пристального внимания Экосовета. В ходе рейдов по таким овощеводческим хозяйствам проверяющие не раз выявляли факты загрязнения земель сельхозназначения и водных объектов.

Только за последнее время по обращениям администрации и жителей Иловлинского района контролирующими органами были организованы выездные проверки 9 земельных участков, на которых расположены тепличные хозяйства, и везде выявлены административные нарушения – захламление полиэтиленовой пленкой, шифером, битым стеклом, другим мусором. В настоящее время проводится работа по установлению их правообладателей. Наряду с природоохранными структурами регулярные рейды проводят правоохранительные органы.

«Нас беспокоит загрязнение почвы, водных ресурсов и, самое главное, качество продукции, которая поступает на столы граждан. И не только нашего региона, но и других краев и областей страны, - подчеркнула вице-спикер регионального парламента, председатель Экологического совета при Волгоградской областной Думе Ирина Соловьева. - Мы должны наладить еще более тесное взаимодействие для устранения этой проблемы, которая досталась нам в наследство из-за когда-то неверно принятых решений. Необходимо создать постоянно действующую группу из представители всех ведомств, имеющих соответствующие полномочия, которая бы осуществляла системный контроль за работой таких теплиц до тех пор, пока все вопросы не будут урегулированы. Уверена, совместными усилиями мы добьемся , чтобы предприниматели работали в правовом поле с уважением к закону и потребителям».

На заседании Экосовета был поднят и другой животрепещущий вопрос – проблема утилизации и транспортировки медицинских отходов. Было принято решение подготовить обращение в Государственную Думу РФ о необходимости законодательного урегулирования данного вопроса. Кроме того, контролирующим и надзорным ведомствам рекомендовано усилить контроль за вывозом и утилизацией медицинских отходов. Экосовет также намерен обратиться в правоохранительные органы с просьбой рассмотреть возможность проведения проверок деятельности хозяйствующих субъектов, работающих в данной сфере. Сегодня эти предложения планируется обсудить на профильном парламентском комитете. После этого проект постановления с рекомендациями будет вынесен на рассмотрение Волгоградской областной думы.



