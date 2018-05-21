Реклама на сайте | Мобильная версия
Экология
 21.05.2018 13:53

В теплицах Иловлинского района Волгоградской области помидоры подпитывали опасным пестицидом


Подозрение об использовании в выращивании помидорной рассады в теплицах Иловлинского района Волгоградской области опасных веществ подтвердил лабораторный анализ, сделанный специалистами управления Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям и республики Калмыкия. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградской областной думы, проведенный ведомством предконтроль выявил в растениях наличие запрещенного к применению в России хлороорганического пестицида. Накапливаясь в организме человека, он может вызывать аллергические реакции, поражать печень, приводить к нарушению функций эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Такие данные были озвучены на заседании регионального Экосовета. А значит, было заявлено на Экосовете, есть основания для того, чтобы принимать меры по контролю за производством и выходом готовой сельхозпродукции, поскольку речь идет о здоровье жителей не только нашей области, но и других регионов страны, куда могут поставляться овощи из таких теплиц.
Напомним, члены Экологического совета не первый раз поднимают тему предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при выращивании сельхозпродукции в теплицах.   Ситуация с тепличным бизнесом в Иловлинском, Городищенском и ряде других районов региона является предметом пристального внимания Экосовета. В ходе рейдов по таким овощеводческим хозяйствам проверяющие не раз выявляли факты загрязнения земель сельхозназначения и водных объектов.
Только за последнее время по обращениям администрации и жителей Иловлинского района контролирующими органами были организованы выездные проверки 9 земельных участков, на которых расположены тепличные хозяйства, и везде выявлены административные нарушения – захламление полиэтиленовой пленкой, шифером, битым стеклом, другим мусором. В настоящее время проводится работа по установлению их правообладателей. Наряду с природоохранными структурами регулярные рейды проводят правоохранительные органы.
«Нас беспокоит загрязнение почвы, водных ресурсов и, самое главное, качество продукции, которая поступает на столы граждан. И не только нашего региона, но и других краев и областей страны, - подчеркнула вице-спикер регионального парламента, председатель Экологического совета при Волгоградской областной Думе Ирина Соловьева. - Мы должны наладить еще более тесное взаимодействие для устранения этой проблемы, которая досталась нам в наследство из-за когда-то неверно принятых решений. Необходимо создать постоянно действующую группу из представители всех ведомств, имеющих соответствующие полномочия, которая бы осуществляла системный контроль за работой таких теплиц до тех пор, пока все вопросы не будут урегулированы. Уверена, совместными усилиями мы добьемся , чтобы предприниматели работали в правовом поле с уважением к закону и потребителям».
На заседании Экосовета был поднят и другой животрепещущий вопрос – проблема утилизации и транспортировки медицинских отходов. Было принято решение подготовить обращение в Государственную Думу РФ о необходимости законодательного урегулирования данного вопроса. Кроме того, контролирующим и надзорным ведомствам рекомендовано усилить контроль за вывозом и утилизацией медицинских отходов. Экосовет также намерен обратиться в правоохранительные органы с просьбой рассмотреть возможность проведения проверок деятельности хозяйствующих субъектов, работающих в данной сфере. Сегодня эти предложения  планируется обсудить на профильном парламентском комитете. После этого проект постановления с рекомендациями будет вынесен на рассмотрение Волгоградской областной думы. 

Добавьте ИА "Высота 102" в свои источники в Яндекс.Новостях по ссылке: https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&favid=3492

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Реклама
           
 
 
Главные новости недели

В Волгограде готовят документы для реабилитации трех расстрелянных краснофлотцев БК-31Госжилнадзор: УК «Комплекс» - хронический нарушитель правил содержания домов в Волгоградской областиБолельщики из Англии теперь смогут найти в Волгограде улицу КовентриБуфет администрации Волгоградской области получил VIP-статусРекламная пауза: Спикер Совета Федерации озадачила главу Волгограда
 
Актуальные интервью и комментарии

Арестованного за взятку главного патологоанатома Волгоградской области подозревают и в подмене результатов вскрытия

Волгоградских активистов ждала страшная находка на глубине 4 метров под полигоном ТБО ( видео)

В Волгограде глава Совфеда РФ указала "яйцеголовым" чиновникам на низкую рождаемость, уродскую рекламу и падение в промышленности

Главврач областного патологоанатомического бюро Вадим Колченко, подозреваемый в получении взятки, стал фигурантом еще одного уголовного дела о служебном...

Активисты-экологи спустились на 4,5 метра под землю на территории полигона ТБО в Светлоярском районе и обнаружили крайне подозрительную...

С яркой, динамичной и весьма содержательной речью сегодня в Волгограде выступила председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко....

Телеком 21.05.2018 14:57

«МегаФон» запускает новую линейку тарифов для корпоративных клиентов «МегаФон» запускает новую линейку тарифов для корпоративных клиентов «Управляй!». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, это первый на рынке тариф-конструктор, созданный на основе анализа больших данных и конкретных потребностей бизнеса. Тарифы новой линейки позволяют выбрать нужный объем услуг связи в зависимости от ежедневных задач каждого сотрудника.  В результате масштабного исследования более чем миллиона корпоративных абонентов, создана новая линейка тарифов, которая учитывает реальные потребности клиентов с разным размером и типом бизнеса. На основе анализа больших данных оператор выделил четыре модели потребления и разработал четыре соответствующих им тарифа: для руководителей бизнеса («Управляй! Руководитель»), для ключевых сотрудников...
Прочитана: 742 раз
Общество 21.05.2018 14:50

Эксплуатация двух котельных в станице Нехаевская прекращена на 60 суток из-за многочисленных нарушений правил технической эксплуатации и противопожарного режима. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принял Нехаевский районный суд. Административный материал в суд поступил от Нижне-Волжского управления Ростехнадзора, специалисты которого провели проверку МУП "Нехаевское многоотраслевое производственное объединение коммунального хозяйства" (МУП "Нехаевское МПОКХ"). Нарушения были выявлены при эксплуатации котельной "Центральная", расположенной по ул. Октябрьская, д.71, и котельной, расположенной по ул. Рабочая, д.7.  В частности было установлено, что в котельной "Центральная" неисправны предохранительные клапаны, не работает автоматика безопасности, а по периметру здания котельной разрушена отмостка, не выполняется ремонт здания, отсутствует календарный...
Прочитана: 403 раз
Борьба с коррупцией 21.05.2018 14:39

Вверх кармашками-2017: Волжские депутаты-предприниматели продемонстрировали стабильность Самый высокий доход среди депутатов Волжской городской думы за 2017 год сложился у единоросса Владимира Глухова, председателя торгово-промышленной палаты Волжского. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные на сайте городского представительного органа декларации, этот показатель практически не изменился по сравнению с позапрошлым годом. Так, в 2017 году доход руководителя ТПП Волжского составил немногим менее 8,6 миллиона рублей, тогда как за 2016 год – немногим более этой цифры. Впрочем, в списке имущества Владимира Глухова произошли изменения: если в 2016 году он владел четырьмя земельными участками, четырьмя  домами и нежилым помещением, то в 2017 году – тремя земельными...
Прочитана: 434 раз
Спорт 21.05.2018 14:27

Сергей Павлов ушел с поста главного тренера "Ротора-Волгограда" Контракт с главным тренером футбольного клуба "Ротора-Волгоград" не продлен. Таким образом, Сергей Павлов покидает этот пост. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Александр Глинянов. По словам чиновника, это решение было принято сегодня и озвучено тренеру буквально за полчаса до пресс-конференции.  “Сергей Александрович принял команду в непростой ситуации, работал с ней, вкладывал все свое умение, знания. Но, к сожалению, мы не решили задач, которые стояли перед клубом”, - заявил глава облспорткомитета.   Он пояснил, что сейчас идет поиск претендентов на это место. Причина принятого решения - спортивный результат волгоградского клуба. Напомним, что по итогам...
Прочитана: 1793 раз
Расследования 21.05.2018 14:10

К шести годам колонии строгого режима за мошенничество приговорил Тракторозаводский районный суд Михаила Старостина. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе судебной инстанции, его признали виновным в двух эпизодах жульничества, совершенном в особо крупном размере,  и одном эпизоде - с причинением значительного ущерба. Мужчина занимал деньги,  а затем заявил, что отдать долг не в состоянии. В деле фигурируют трое потерпевших, причем двое из них - адвокаты. Известно, что у одного из них он занял два с половиной миллиона, у другого два миллиона, третий же занял ему 180 тысяч рублей. Какое-то время мужчина скрывался от следствия. При этом, Старостин уже был...
Прочитана: 1533 раз
Расследования 21.05.2018 14:02

Сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку ввоза в регион крупной партии героина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в  результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с инспекторами областного отдельного батальона дорожно-патрульной службы и коллегами из областного Управления ФСБ на стационарном посту в Городищенском районе задержали иномарку из Москвы. Во время проводимого осмотра машины с применением служебной собаки в личных вещах 22-летнего гражданина одной из республик Центральной Азии  были обнаружены пакеты с порошкообразным веществом. Как показала экспертиза, в пакетах находилось более полукилограмма героина. Наркотик предназначался к...
Прочитана: 493 раз
Борьба с коррупцией 21.05.2018 13:27

Первые лица избиркома Волгоградской области «похвастались» новым имуществом и ростом доходов Председатель избиркома Волгоградской области Виктор Черячукин в 2017 году стал полноценным землевладельцем. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на декларацию о доходах главы ИКВО, в списке его имущества появился объект незавершенного строительства площадью почти 100 квадратных метров и 8 соток земли. Доходы главного в регионе  чиновника по выборам выросли на 700 тысяч рублей и составили почти 2,7 млн рублей. Задекларированная в прошлом году квартира площадью 80 квадратов, маленький гараж и машина «Volkswagen Tiguan» остались на месте.  ...
Прочитана: 2176 раз
Общество 21.05.2018 13:17

У депутатов возникли вопросы к проекту мэрии Волгограда о согласовании архитектурного облика зданий С общественностью решили обсудить депутаты предложенный мэрией порядок обязательного согласования внешнего облика зданий города. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе городской думы, на совете представительного органа народные избранники в целом концепцию проекта поддержали, но посчитали нужным предварительно заручиться мнением горожан, большинства  из которых эти новшества коснутся. Поэтому на ближайших думских заседаниях проект точно не появится. Документ поступил в думу в середине апреля и сразу вызвал у депутатов ряд вопросов.  Сама идея предварительного согласования любых изменений фасада здания – будь то новое смелое цветовое решение при оформлении входа в магазин, врезка в фасад здания банкомата, установка сплит-систем  или...
Прочитана: 2888 раз
Происшествия 21.05.2018 11:38

Двоих злоумышленников задержали в Красноармейском районе Волгограда  при попытке украсть детали железнодорожной стрелки. Как сообщили ИА “Высота 102” в Волгоградском ЛУ МВД России на транспорте, в воскресенье в 16:45 на станции Сарепта двое мужчин при помощи газорезки  попытались разобрать стрелочный переводчик  и украсть детали. Похищенное они собирались вывезти на грузовой “ГАЗели”. Охотников за металлоломом поймали с поличным сотрудники транспортной полиции. Выяснилось, что на преступный промысел пошли 32-летний житель Светлоярского района и 31-летний житель Красноармейского района. Оба мужчины нигде не работают, судимы раньше не были. Сейчас по данному факту проводится проверка и устанавливается сумма ущерба. С подозреваемых взяли обязательство о явке.
Прочитана: 1656 раз
Экономика 21.05.2018 11:04

Технологическое оборудование сильвинитовой фабрики Гремячинского ГОКа подключили к системе энергоснабжения На Гремячинском ГОКе завершаются работы по созданию электросетевой инфраструктуры обеспечения электроэнергией технологического оборудования сильвинитовой обогатительной фабрики. И в мороз, и в зной на комбинате строили несущие кабельные конструкции, монтировали кабельные и воздушные линии электропередач, высокотехнологические подстанции РП 10кВ, ТП 10кВ и БКТП 10/0,4кВ. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, всё силовое оборудование подстанций успешно прошло необходимые высоковольтные испытания и подключено к системе энергоснабжения ГОКа.  Получены разрешения Ростехнадзора на подачу напряжения. Сотрудники предприятия с волнением встретили кульминационный момент - включение подстанций в работу. На фабрику подано напряжение и сначала энергетики провели работы по наладке релейной...
Прочитана: 879 раз
Происшествия 21.05.2018 10:42

Подросток семнадцати лет пострадал в ДТП в Урюпинске. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне вечером на улице Репина  30-летний водитель “Лады-Приоры” пересек сплошную линию разметки и врезался в мопед. Мопедом управлял подросток, который выполнял обгон в запрещенной зоне. Юный байкер с травмами доставлен в больницу.
Прочитана: 827 раз
Происшествия 21.05.2018 10:24

Один человек пострадал в аварии с участием семи машин в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительным данным, сегодня утром на улице Электролесовская недалеко от завода имени Петрова у 24-летнего водителя “Renault Duster” случился эпилептический припадок. Мужчина потерял сознание. Неуправляемая машина  врезалась в четыре припаркованные у обочины автомобиля, затем выехала на встречную полосу,  где столкнулась с еще одним авто, после чего повредила еще одну машину, стоявшую на обочине  встречной полосы движения. При аварии пострадал 66-летний пассажир “Renault”. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Также будет проверена подлинность документов,  по которым...
Прочитана: 5221 раз
Происшествия 21.05.2018 10:12

Волгоградский областной суд ужесточил наказание Кириллу Абросимову, признанному виновным в поджоге Волжского филиала  “Волгоградской областной клинической психиатрической больницы № 2”. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.  Напомним, 16 февраля прошлого года около 7 часов утра он в маске и с пневматическим пистолетом зашел в медучреждение, облил легковоспламеняющейся жидкостью мебель и поджег отделение медицинского освидетельствования. Как выяснилось позже, так он пытался уничтожить данные анализов на состояние наркотического опьянения, взятые у него накануне. Мужчину задержали по горячим следам. Городской суд Волжского приговорил Абросимова  к трем годам в колонии-поселения. Областной суд изменил приговор. Теперь Абросимову предстоит...
Прочитана: 546 раз
Политика 21.05.2018 10:03

В Волгограде справороссы объявили осенний призыв в депутаты Сегодня и.о. руководителя реготделения «Справедливой России» Дмитрий Калашников объявил о том, что партия начала отбор политических талантов. Как сообщает ИА «Высота 102», в ходе пресс-конференции партийцы рассказали о запуске проекта «Справедливый призыв». На сайте реготделения партии размещена анкета на соискание вакансии кандидата в депутаты от партии Сергея Миронова. Напомним, 9 сентября, в единый день голосования, самые крупные выборы в регионе пройдут на территории Волгограда, где избирателям предстоит сформировать новый созыв городской думы. Также состоятся выборы в Волжскую и  Камышинскую гордумы.  Как известно, аналогичную процедуру, но более масштабную, по формированию списка кандидатов в настоящее время проводит «Единая Россия». Вероятно,...
Прочитана: 10021 раз
Происшествия 21.05.2018 09:59

Житель Волжского задержан по подозрению в хищении денег с банковских счетов жителей десятка регионов страны. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по данным следствия, судимый безработный 32-летний волжанин  вместе с  еще несколькими участниками преступной группы в течение двух лет занимался незаконной деятельностью. Их жертвам приходили  смс-сообщения с ссылками, затем с электронных карт тех, кто переходил по ним, списывались деньги. Похищенное электронные мошенники вкладывали в криптовалюту. При обыске в квартире подозреваемого волжанина оперативники нашли более трех десятков сим-карт разных операторов, банковские карты, мобильные телефоны. Также были изъяты около 130 тысяч рублей. По имеющимся сведениям, доход...
Прочитана: 922 раз


21 мая 14:57
«МегаФон» запускает новую линейку тарифов для корпоративных клиентовСмотреть фотографии
21 мая 14:50
В Волгоградской области из-за нарушений закрыли две котельные
21 мая 14:39
Вверх кармашками-2017: Волжские депутаты-предприниматели продемонстрировали стабильность Комментарии3Смотреть фотографии
21 мая 14:27
Сергей Павлов ушел с поста главного тренера "Ротора-Волгограда" Комментарии21Смотреть фотографии
21 мая 14:10
В Волгограде отсидевший за взятку экс-следователь отправится в колонию за мошенничество Комментарии3
21 мая 14:02
Служебная собака нашла полкилограмма героина в иномарке из Москвы
21 мая 13:53
В теплицах Иловлинского района Волгоградской области помидоры подпитывали опасным пестицидом Комментарии7
21 мая 13:27
Первые лица избиркома Волгоградской области «похвастались» новым имуществом и ростом доходов Комментарии9Смотреть фотографии
21 мая 13:17
У депутатов возникли вопросы к проекту мэрии Волгограда о согласовании архитектурного облика зданий Комментарии14Смотреть фотографии
21 мая 11:38
На юге Волгограда двое безработных попытались украсть железнодорожную стрелку Комментарии12
21 мая 11:04
Технологическое оборудование сильвинитовой фабрики Гремячинского ГОКа подключили к системе энергоснабжения Комментарии2Смотреть фотографии
21 мая 10:42
В Волгоградской области столкнулись два нарушителя ПДД - пострадал подросток
21 мая 10:24
В Волгограде водитель-эпилептик устроил ДТП с семью машинами Комментарии16
21 мая 10:12
В Волгограде поджигателю филиала психбольницы в Волжском добавили срок
21 мая 10:03
В Волгограде справороссы объявили осенний призыв в депутаты Комментарии12Смотреть фотографии
21 мая 09:59
Хакер из Волгоградской области с подельниками вкладывал похищенные деньги в криптовалюту
21 мая 08:43
Пассажиры рейса Анталья-Челябинск провели ночь в аэропорту Волгограда Комментарии14
21 мая 08:32
В Волгограде обгорели три машины Комментарии5
21 мая 08:19
Суд обязал администрацию Волгограда заплатить за снос аварийных домов Комментарии5
20 мая 19:21
Голос освященных колоколов Александро-Невского собора заворожил волгоградцевCмотреть видео
20 мая 18:08
В Волгограде обитатели приюта «Дино» испытали щенячий восторг от встречи с новыми хозяевамиСмотреть фотографииCмотреть видео
20 мая 18:06
В Волгограде бывший учитель оказался в психушке после потери квартирыСмотреть фотографии
20 мая 17:33
Вперед и с песней: волгоградский велопарад впервые собрал 2000 участниковСмотреть фотографииCмотреть видео
20 мая 17:28
В Волгограде освятили 18 колоколов строящегося собора Александра НевскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
20 мая 17:27
Несобачья жизнь: В Волгоградской области чиновники предложили помощь приютам для бездомных животных Комментарии5Cмотреть видео
20 мая 16:42
В Волжском Волгоградской области короткое замыкание выгнало на улицу посетителей ТЦ "Волгамолл"
20 мая 15:09
Аудиторы КСП Волгоградской области подсчитали свои доходы
20 мая 11:56
В Волгоградской области сгорела машина прокурора Клетского района
20 мая 09:13
В Волгограде замкомвзвода за взятку простил подчиненному самовольное оставление части
20 мая 05:06
Власти Волгоградской области решили не «рубить шашкой» по межмуниципальным маршрутамСмотреть фотографии
Экология
21 мая 13:53
В теплицах Иловлинского района Волгоградской области помидоры подпитывали опасным пестицидом Комментарии7
19 мая 10:58
В Волгоград доставят 50 новых мусоровозовСмотреть фотографии
17 мая 14:14
В Волгоградской области на период ЧМ-2018 запретят охоту Комментарии11
16 мая 20:40
Волгоградских активистов ждала страшная находка на глубине 4 метров под полигоном ТБО ( видео) Комментарии1Cмотреть видео
15 мая 09:21
Личинки кровососущих уничтожат в радиусе 15 км от стадиона "Волгоград Арена" Комментарии17Смотреть фотографии
14 мая 15:58
Попались в собственные сети: в Волгоградской области задержали 10 браконьеров Комментарии3Смотреть фотографии
13 мая 10:03
В Волгоградской области «взломали» закрытую свалку
11 мая 18:31
В Волгограде березовой роще устроили SPA-процедуры - чистку и омоложение Комментарии2Смотреть фотографииCмотреть видео
11 мая 16:16
Прокуроры нашли пробелы в безопасности ГТС на Волгоградском водохранилище Комментарии1
11 мая 07:36
Прокуратура указала на нехватку лесных инспекторов в Волгоградской области
10 мая 14:38
Волгоградская область попала в число "двоечников" реформы в сфере отходов Комментарии12Смотреть фотографии
8 мая 20:08
На свалке под Волгоградом вспыхнул пожар Комментарии3Смотреть фотографии
8 мая 13:26
В воздухе на юге Волгограда нашли химические примеси Комментарии15Смотреть фотографии
8 мая 12:30
Коммунальными отходами в республике Адыгея займется волгоградская компания Комментарии18
8 мая 09:34
Жителя Воронежа с "краснокнижным" грузом задержали под Волгоградом
7 мая 18:08
Пыльные бури стали причиной дымки над Волгоградом Комментарии22Смотреть фотографии
7 мая 17:18
Ученый-эколог озвучил версию появления смога над Волгоградом Комментарии3Смотреть фотографии
7 мая 16:11
Происхождение накрывшего Волгоград смога остается тайной "за семью печатями" Комментарии10Смотреть фотографии
7 мая 12:06
Над Волгоградом расползается смог Комментарии14Смотреть фотографии
7 мая 11:29
"Доска позора": В Волгограде крупнейший в Европе остров тонет в мусоре Комментарии15Смотреть фотографии
6 мая 08:31
Жители поселка в Волго-Ахтубинской пойме забили тревогу из-за подозрительного объектаСмотреть фотографии
4 мая 17:35
В Волгоградской области еще один район облюбовали аисты Комментарии3Смотреть фотографии
4 мая 15:17
Волгоградская компания строит под Волгодонском мусороперерабатывающий комплекс Комментарии12Смотреть фотографии
3 мая 13:43
Волгоградской области в 2018 году добавят лесников с высшим образованием Комментарии3
30 апреля 16:19
В Волгоградской области рыбака оштрафовали за запрещенные орудия лова
29 апреля 10:40
Полина Вергун: Волгоградская область не должна допустить мусорного коллапсаCмотреть видео
28 апреля 20:00
ГК "Чистый город" протестирует в Волгограде новую модель мусоровоза Комментарии5Смотреть фотографии
28 апреля 17:20
В Волгограде до решения ФАС России признали несостоявшимся конкурс по отбору мусорного регоператора Комментарии24Смотреть фотографии
28 апреля 13:45
Заброшенную базу воинской части под Волгоградом превращают в нелегальную свалку Комментарии11Смотреть фотографииCмотреть видео
27 апреля 18:24
ФАС России приостановил торги по выбору регионального оператора в Волгоградской области Комментарии21
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда
Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

 

Товары для вашего здоровья и красоты (8442)27-06-74
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

 
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
Реклама

   

 
День 21 Мая, Пн
Волгоград
температура 29..31 С, давление 748..750 мм рт.ст., ветер Юго-Восточный, 3 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
21 Мая, Пн
$ 0.0000 руб.
0.0000 руб.
GBP 0.0000 руб.
CHF 0.0000 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
 
   

 

 

Обсуждают в форуме

Студенты из Ирака стали виновниками ДТП на рокадной дороге в Волгограде с двумя погибшимиКомментарии51
Валентина Матвиенко в Волгограде: "Душа порадовалась за вид города"Комментарии45
«Доска позора»: Волгоград снова встретил оранжевый рассветКомментарии44
Жители Волгоградской области должны фонду капремонта около полутора миллиардов рублейКомментарии42
СУ СКР по Волгоградской области: главного патологоанатома региона задержали за "откаты"Комментарии41
Рекламные щиты в Волгограде напомнили Валентине Матвиенко о ПарижеКомментарии39
Глава Совфеда Валентина Матвиенко прибыла в ВолгоградКомментарии33
"Рыбный день" глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко проведет в ВолгоградеКомментарии32
Депутаты приглашают бизнес на откровенный разговор с властью Волгоградской областиКомментарии30
Главного патологоанатома Волгоградской области подозревают в систематических взяткахКомментарии29
Глава Совета Федерации призвала разработать стратегию развития Волгоградской областиКомментарии28
В Волгограде старый стадион вернут к жизни с помощью нового торгового центраКомментарии23
В Волгоградской области пенсионный фонд отказал женщине в выплате накоплений умершего супругаКомментарии21
Сергей Павлов ушел с поста главного тренера "Ротора-Волгограда"Комментарии21
В Волгограде готовят документы для реабилитации трех расстрелянных краснофлотцев БК-31Комментарии21

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: Улицы Волгограда встретят гостей ЧМ-2018 «по-английски»
Просмотров: 20316
Рекламная пауза: Спикер Совета Федерации озадачила главу Волгограда
Просмотров: 17713
Несобачья жизнь: В Волгоградской области чиновники предложили помощь приютам для бездомных животныхКомментарии5
Просмотров: 13262
В Волгограде справороссы объявили осенний призыв в депутатыКомментарии12
Просмотров: 9446
Голос освященных колоколов Александро-Невского собора заворожил волгоградцев
Просмотров: 8957
Пухлые кошельки чиновников администрации Волгоградской области держат формуКомментарии16
Просмотров: 8150
Буфет администрации Волгоградской области получил VIP-статусКомментарии12
Просмотров: 6575
Валентина Матвиенко устроила «публичную порку» сенаторам от Волгоградской областиКомментарии4
Просмотров: 5916
В Волгограде обитатели приюта «Дино» испытали щенячий восторг от встречи с новыми хозяевами
Просмотров: 5238
В Волгоград доставят 50 новых мусоровозов
Просмотров: 4879

Рекомендуемые к прочтению новости

Рекламная пауза: Спикер Совета Федерации озадачила главу Волгограда
Рекомендации: +72 / 35-
В Волгограде бывший учитель оказался в психушке после потери квартиры
Рекомендации: +46 / 7-
В Волгограде глава Совфеда РФ указала "яйцеголовым" чиновникам на низкую рождаемость, уродскую рекламу и падение в промышленностиКомментарии9
Рекомендации: +34 / 26-
Соглашение с банком «развязало узел» проблемных долгостроев в Волгограде
Рекомендации: +32 / 7-
В Волгоград доставят 50 новых мусоровозов
Рекомендации: +31 / 13-
"Доска позора": В Волгоградском речпорту негде присесть
Рекомендации: +30 / 14-
Буфет администрации Волгоградской области получил VIP-статусКомментарии12
Рекомендации: +30 / 12-
Несобачья жизнь: В Волгоградской области чиновники предложили помощь приютам для бездомных животныхКомментарии5
Рекомендации: +29 / 11-
Пухлые кошельки чиновников администрации Волгоградской области держат формуКомментарии16
Рекомендации: +29 / 11-
Волгоградских активистов ждала страшная находка на глубине 4 метров под полигоном ТБО ( видео)Комментарии1
Рекомендации: +28 / 10-