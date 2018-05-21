|Спорт
|21.05.2018 14:27
Сергей Павлов ушел с поста главного тренера "Ротора-Волгограда"
Контракт с главным тренером футбольного клуба "Ротора-Волгоград" не продлен. Таким образом, Сергей Павлов покидает этот пост. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Александр Глинянов. По словам чиновника, это решение было принято сегодня и озвучено тренеру буквально за полчаса до пресс-конференции.
“Сергей Александрович принял команду в непростой ситуации, работал с ней, вкладывал все свое умение, знания. Но, к сожалению, мы не решили задач, которые стояли перед клубом”, - заявил глава облспорткомитета.
Он пояснил, что сейчас идет поиск претендентов на это место. Причина принятого решения - спортивный результат волгоградского клуба. Напомним, что по итогам Первенства ФНЛ "Ротор-Волгоград" занял 17 место и остался в группе вылета. Самого Сергея Павлова на пресс-конференции не было, на ней присутствовали Александр Глинянов и Андрей Рекечинский, гендиректор государственного учреждения "Ротор-Волгоград". Спортивные функционеры отказались отвечать на вопросы о судьбе контрактов с рядом футболистов, пояснив, что такие вопросы будет решать новый тренер. Также они ушли от ответов на вопрос, сохранит ли клуб "Ротор-Волгоград" прописку в первом дивизионе ФНЛ, предложив подождать до конца мая, когда будет принято соответствующее решение на уровне футбольной национальной лиги. При этом Александр Глинянов отметил, что “Ротор-Волгоград” прошел лицензирование в российском футбольном союзе.
Ранее, как сообщало ИА "Высота 102", Сергей Павлов опровергал появившиеся слухи о своей отставке. Он пояснял, что их появление может быть связано с окончанием контрактов, заключенных с руководством клуба. Между тем, как известно, "Ротор-Волгоград" оказался в числе клубов, которые должны покинуть первый дивизион согласно спортивным результатам. Спасти волгоградскую команду может лишь неполучение аккредитации другими клубами, которые показали более успешную игру.
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|21.05.2018 14:39
Самый высокий доход среди депутатов Волжской городской думы за 2017 год сложился у единоросса Владимира Глухова, председателя торгово-промышленной палаты Волжского. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные на сайте городского представительного органа декларации, этот показатель практически не изменился по сравнению с позапрошлым годом. Так, в 2017 году доход руководителя ТПП Волжского составил немногим менее 8,6 миллиона рублей, тогда как за 2016 год – немногим более этой цифры. Впрочем, в списке имущества Владимира Глухова произошли изменения: если в 2016 году он владел четырьмя земельными участками, четырьмя домами и нежилым помещением, то в 2017 году – тремя земельными...
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К шести годам колонии строгого режима за мошенничество приговорил Тракторозаводский районный суд Михаила Старостина. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе судебной инстанции, его признали виновным в двух эпизодах жульничества, совершенном в особо крупном размере, и одном эпизоде - с причинением значительного ущерба. Мужчина занимал деньги, а затем заявил, что отдать долг не в состоянии. В деле фигурируют трое потерпевших, причем двое из них - адвокаты. Известно, что у одного из них он занял два с половиной миллиона, у другого два миллиона, третий же занял ему 180 тысяч рублей. Какое-то время мужчина скрывался от следствия. При этом, Старостин уже был...
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|Расследования
|21.05.2018 14:02
Сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку ввоза в регион крупной партии героина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с инспекторами областного отдельного батальона дорожно-патрульной службы и коллегами из областного Управления ФСБ на стационарном посту в Городищенском районе задержали иномарку из Москвы. Во время проводимого осмотра машины с применением служебной собаки в личных вещах 22-летнего гражданина одной из республик Центральной Азии были обнаружены пакеты с порошкообразным веществом. Как показала экспертиза, в пакетах находилось более полукилограмма героина. Наркотик предназначался к...
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|Экология
|21.05.2018 13:53
Подозрение об использовании в выращивании помидорной рассады в теплицах Иловлинского района Волгоградской области опасных веществ подтвердил лабораторный анализ, сделанный специалистами управления Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям и республики Калмыкия. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградской областной думы, проведенный ведомством предконтроль выявил в растениях наличие запрещенного к применению в России хлороорганического пестицида. Накапливаясь в организме человека, он может вызывать аллергические реакции, поражать печень, приводить к нарушению функций эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Такие данные были озвучены на заседании регионального Экосовета. А значит, было заявлено на Экосовете, есть основания для того, чтобы принимать меры по контролю за производством...
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|21.05.2018 13:27
Председатель избиркома Волгоградской области Виктор Черячукин в 2017 году стал полноценным землевладельцем. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на декларацию о доходах главы ИКВО, в списке его имущества появился объект незавершенного строительства площадью почти 100 квадратных метров и 8 соток земли. Доходы главного в регионе чиновника по выборам выросли на 700 тысяч рублей и составили почти 2,7 млн рублей. Задекларированная в прошлом году квартира площадью 80 квадратов, маленький гараж и машина «Volkswagen Tiguan» остались на месте. ...
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|Общество
|21.05.2018 13:17
С общественностью решили обсудить депутаты предложенный мэрией порядок обязательного согласования внешнего облика зданий города. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе городской думы, на совете представительного органа народные избранники в целом концепцию проекта поддержали, но посчитали нужным предварительно заручиться мнением горожан, большинства из которых эти новшества коснутся. Поэтому на ближайших думских заседаниях проект точно не появится. Документ поступил в думу в середине апреля и сразу вызвал у депутатов ряд вопросов. Сама идея предварительного согласования любых изменений фасада здания – будь то новое смелое цветовое решение при оформлении входа в магазин, врезка в фасад здания банкомата, установка сплит-систем или...
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|Происшествия
|21.05.2018 11:38
Двоих злоумышленников задержали в Красноармейском районе Волгограда при попытке украсть детали железнодорожной стрелки. Как сообщили ИА “Высота 102” в Волгоградском ЛУ МВД России на транспорте, в воскресенье в 16:45 на станции Сарепта двое мужчин при помощи газорезки попытались разобрать стрелочный переводчик и украсть детали. Похищенное они собирались вывезти на грузовой “ГАЗели”. Охотников за металлоломом поймали с поличным сотрудники транспортной полиции. Выяснилось, что на преступный промысел пошли 32-летний житель Светлоярского района и 31-летний житель Красноармейского района. Оба мужчины нигде не работают, судимы раньше не были. Сейчас по данному факту проводится проверка и устанавливается сумма ущерба. С подозреваемых взяли обязательство о явке.
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|Экономика
|21.05.2018 11:04
Технологическое оборудование сильвинитовой фабрики Гремячинского ГОКа подключили к системе энергоснабжения
На Гремячинском ГОКе завершаются работы по созданию электросетевой инфраструктуры обеспечения электроэнергией технологического оборудования сильвинитовой обогатительной фабрики. И в мороз, и в зной на комбинате строили несущие кабельные конструкции, монтировали кабельные и воздушные линии электропередач, высокотехнологические подстанции РП 10кВ, ТП 10кВ и БКТП 10/0,4кВ. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, всё силовое оборудование подстанций успешно прошло необходимые высоковольтные испытания и подключено к системе энергоснабжения ГОКа. Получены разрешения Ростехнадзора на подачу напряжения. Сотрудники предприятия с волнением встретили кульминационный момент - включение подстанций в работу. На фабрику подано напряжение и сначала энергетики провели работы по наладке релейной...
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|Происшествия
|21.05.2018 10:42
Подросток семнадцати лет пострадал в ДТП в Урюпинске. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне вечером на улице Репина 30-летний водитель “Лады-Приоры” пересек сплошную линию разметки и врезался в мопед. Мопедом управлял подросток, который выполнял обгон в запрещенной зоне. Юный байкер с травмами доставлен в больницу.
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|Происшествия
|21.05.2018 10:24
Один человек пострадал в аварии с участием семи машин в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительным данным, сегодня утром на улице Электролесовская недалеко от завода имени Петрова у 24-летнего водителя “Renault Duster” случился эпилептический припадок. Мужчина потерял сознание. Неуправляемая машина врезалась в четыре припаркованные у обочины автомобиля, затем выехала на встречную полосу, где столкнулась с еще одним авто, после чего повредила еще одну машину, стоявшую на обочине встречной полосы движения. При аварии пострадал 66-летний пассажир “Renault”. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Также будет проверена подлинность документов, по которым...
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|Происшествия
|21.05.2018 10:12
Волгоградский областной суд ужесточил наказание Кириллу Абросимову, признанному виновным в поджоге Волжского филиала “Волгоградской областной клинической психиатрической больницы № 2”. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Напомним, 16 февраля прошлого года около 7 часов утра он в маске и с пневматическим пистолетом зашел в медучреждение, облил легковоспламеняющейся жидкостью мебель и поджег отделение медицинского освидетельствования. Как выяснилось позже, так он пытался уничтожить данные анализов на состояние наркотического опьянения, взятые у него накануне. Мужчину задержали по горячим следам. Городской суд Волжского приговорил Абросимова к трем годам в колонии-поселения. Областной суд изменил приговор. Теперь Абросимову предстоит...
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|Политика
|21.05.2018 10:03
Сегодня и.о. руководителя реготделения «Справедливой России» Дмитрий Калашников объявил о том, что партия начала отбор политических талантов. Как сообщает ИА «Высота 102», в ходе пресс-конференции партийцы рассказали о запуске проекта «Справедливый призыв». На сайте реготделения партии размещена анкета на соискание вакансии кандидата в депутаты от партии Сергея Миронова. Напомним, 9 сентября, в единый день голосования, самые крупные выборы в регионе пройдут на территории Волгограда, где избирателям предстоит сформировать новый созыв городской думы. Также состоятся выборы в Волжскую и Камышинскую гордумы. Как известно, аналогичную процедуру, но более масштабную, по формированию списка кандидатов в настоящее время проводит «Единая Россия». Вероятно,...
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|Происшествия
|21.05.2018 09:59
Житель Волжского задержан по подозрению в хищении денег с банковских счетов жителей десятка регионов страны. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по данным следствия, судимый безработный 32-летний волжанин вместе с еще несколькими участниками преступной группы в течение двух лет занимался незаконной деятельностью. Их жертвам приходили смс-сообщения с ссылками, затем с электронных карт тех, кто переходил по ним, списывались деньги. Похищенное электронные мошенники вкладывали в криптовалюту. При обыске в квартире подозреваемого волжанина оперативники нашли более трех десятков сим-карт разных операторов, банковские карты, мобильные телефоны. Также были изъяты около 130 тысяч рублей. По имеющимся сведениям, доход...
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