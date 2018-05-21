Сергей Павлов ушел с поста главного тренера "Ротора-Волгограда"

“Сергей Александрович принял команду в непростой ситуации, работал с ней, вкладывал все свое умение, знания. Но, к сожалению, мы не решили задач, которые стояли перед клубом”, - заявил глава облспорткомитета.

Ранее, как сообщало ИА "Высота 102", Сергей Павлов опровергал появившиеся слухи о своей отставке. Он пояснял, что их появление может быть связано с окончанием контрактов, заключенных с руководством клуба. Между тем, как известно, "Ротор-Волгоград" оказался в числе клубов, которые должны покинуть первый дивизион согласно спортивным результатам. Спасти волгоградскую команду может лишь неполучение аккредитации другими клубами, которые показали более успешную игру.

Он пояснил, что сейчас идет поиск претендентов на это место. Причина принятого решения - спортивный результат волгоградского клуба. Напомним, что по итогам Первенства ФНЛ "Ротор-Волгоград" занял 17 место и остался в группе вылета. Самого Сергея Павлова на пресс-конференции не было, на ней присутствовали Александр Глинянов и Андрей Рекечинский, гендиректор государственного учреждения "Ротор-Волгоград". Спортивные функционеры отказались отвечать на вопросы о судьбе контрактов с рядом футболистов, пояснив, что такие вопросы будет решать новый тренер. Также они ушли от ответов на вопрос, сохранит ли клуб "Ротор-Волгоград" прописку в первом дивизионе ФНЛ, предложив подождать до конца мая, когда будет принято соответствующее решение на уровне футбольной национальной лиги. При этом Александр Глинянов отметил, что “Ротор-Волгоград” прошел лицензирование в российском футбольном союзе.