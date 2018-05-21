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Общество
 21.05.2018 13:51

Волжские депутаты единогласно одобрили работу главы города Игоря Воронина



Сегодня глава Волжского Игорь Воронин отчитался о проделанной в 2017 году работе перед депутатами гордумы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации, по итогам представленного отчёта депутаты выразили единогласное одобрение его деятельности.
В 2017 году в Волжском зафиксирован рост малого и среднего предпринимательства. Количество занятых в этой сфере возросло до 12 632 субъектов. Зарегистрированный уровень безработицы снизился с 0,78% до 0,64%.
В минувшем году Волжский стал участником 3 государственных программ, 2 приоритетных проектов и 6 программ Волгоградской области. Общий объём привлечённого федерального и регионального финансирования вырос с 252,5 до 390,35 млн. рублей.



Как отметил Игорь Воронин, некоммерческие организации города принимают активное участие в конкурсах и грантах. В прошлом году с 12 до 17 миллионов рублей увеличился объём выигранных НКО средств. Обладателями грантов, в том числе Президента РФ, стали 8 учреждений и 25 организаций Волжского. 
В сфере благоустройства также отмечены позитивные изменения. В городе обустроены 41 остановочный пункт и 3 новых островка безопасности, 25 пешеходных переходов оборудовали пандусами, а у 10 светофорных объектов есть звуковые сигнализаторы «Свирель». Во дворах установили 32 комплекта игрового оборудования и 30 спортивных площадок. На городские маршруты общественного транспорта вышли 50 современных автобусов, работающих на компримированном природном газе.
Инженерная инфраструктура также получила развитие. В 2017 году специалисты выполнили монтаж 45 силовых трансформаторов, 26,5 км кабельных и 28,3 км воздушных линий электропередачи, заменили порядка 8,5 км водопроводных и канализационных сетей.
В Волжском большое внимание уделяется образованию и социальной сфере. В минувшем году в 28 микрорайоне начато строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест, а в детском саду № 65 созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов. В городе активно развивается массовый спорт и современные направления дополнительного образования – киберспорт, 3D-моделирование и робототехника.
По итогам мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления в 4 квартале 2017 года Волжский занял лидирующие позиции в Волгоградской области по следующим показателям: доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям; доля детей в возрасте 1–6 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения; уровень фактической обеспеченности учреждениями, осуществляющими мероприятия по работе с детьми и молодежью в сфере государственной молодежной политики.
Глава Волжского Игорь Воронин ответил на вопросы депутатов всех фракций Волжской городской думы. Народных избранников интересовали сферы благоустройства и озеленения, индивидуального жилищного строительства, развития предпринимательства. Единогласным решением депутаты выразили одобрение работе главы города. 

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