Первые лица избиркома Волгоградской области «похвастались» новым имуществом и ростом доходов









Председатель избиркома Волгоградской области Виктор Черячукин в 2017 году стал полноценным землевладельцем. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на декларацию о доходах главы ИКВО, в списке его имущества появился объект незавершенного строительства площадью почти 100 квадратных метров и 8 соток земли. Доходы главного в регионе чиновника по выборам выросли на 700 тысяч рублей и составили почти 2,7 млн рублей. Задекларированная в прошлом году квартира площадью 80 квадратов, маленький гараж и машина «Volkswagen Tiguan» остались на месте.













Зампредседателя облизбиркома Юлия Чернышкова «наступает на пятки» собственому боссу по объему доходов – почти 2,6 млн рублей. В 2016 году ее заработок был ниже на 1,2 млн рублей. Из недвижимости у чиновницы две квартиры (52 и 38 квадратных метров).













Секретарь избирательной комиссии области Анатолий Ярылкин и вовсе обошел своих руководителей, заработав в 2017 году 2,9 млн рублей, против 1,1 млн – в 2016-ом. В декларации отмечается, что в доходах чиновника за прошлый год учтены, в том числе, денежные средства от продажи имущества. Так, Ярылкин продал компактный автомбиль «Volkswagen Polo» и приобрел кроссовер «Hyundai Creta». Недвижимостью секретарь облизбиркома пока особо не разжился – в общедолевой собственности у него, его супруги и ребенка находится единственная квартира площадью 61 квадратный метр.

Виктор Черячукин, Юлия Чернышкова и Анатолий Ярылкин до декабря 2016 года трудились в аппарате губернатора Волгоградской области. По всей видимости, увеличение их доходов в 2017 году как раз связано с переходом на работу в облизбирком, где они замещают государственные должности.

Сведения остальных 15 членов избиркома не разглашаются, поскольку они трудятся в ведомстве исключительно на общественных началах.