Вверх кармашками-2017: Волжские депутаты-предприниматели продемонстрировали стабильность





Самый высокий доход среди депутатов Волжской городской думы за 2017 год сложился у единоросса Владимира Глухова, председателя торгово-промышленной палаты Волжского. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные на сайте городского представительного органа декларации, этот показатель практически не изменился по сравнению с позапрошлым годом. Так, в 2017 году доход руководителя ТПП Волжского составил немногим менее 8,6 миллиона рублей, тогда как за 2016 год – немногим более этой цифры. Впрочем, в списке имущества Владимира Глухова произошли изменения: если в 2016 году он владел четырьмя земельными участками, четырьмя домами и нежилым помещением, то в 2017 году – тремя земельными участками, тремя домами и нежилым помещением.

На втором месте по уровню доходов – депутат Лариса Сизоненко от фракции ЛДПР, которая задекларировала за 2017 год немногим более 5,7 миллиона рублей. В 2016 году доход индивидуального предпринимателя был около 5,4 миллиона рублей. Список имущества депутата состоит из трех земельных участков, дома, доли в квартире, двух нежилых помещений. Остался в наличии с 2016 году у депутата и автопарк из трех престижных иномарок.

Третьим по уровню доходов среди своих коллег стал Юрий Дудник, генеральный директор группы компаний «Волжкрезинахимторг». Его доход за прошлый год составил около 4,7 миллионов рублей. В 2016 году эта цифра была меньше – около 3,6 миллиона рублей. Юрий Дудник беспартийный, но состоит во фракции «Единой России».

Самый маленький доход среди депутатов Волжской городской думы – у Ксении Шубенковой (около 187 тысяч рублей). В 2016 году он был выше – 723 тысячи рублей. Почти сравнялся с ней по доходам и Александр Анохин (всего около 200 тысяч рублей за 2017 год). А в 2016 году было еще меньше – 184 тысячи рублей.

Практически без изменений осталась декларация председателя Волжской городской думы Дмитрия Ястребова. Так, его доход в 2017 году составил около 1 миллиона 313 тысяч рублей, а в 2016 году был 1 миллион 336 тысяч рублей. У Дмитрия Ястребова – по-прежнему одна квартира и одна третья доли в другой квартире. Председатель городской думы имеет в наличии автомобиль Рено Дастлер.

Тем не менее даже скромный доход не мешает некоторым депутатам Волжской городской думы иметь в наличии или пользовании престижные иномарки, различные хозяйственные объекты, другую недвижимость и земельные участки.

Фото сайта Волжской городской думы.