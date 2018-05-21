







В Москве состоялся Семейный финансовый фестиваль, в ходе которого были подведены итоги IV Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи, организованной в рамках Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» в сотрудничестве с Роспотребнадзором и Банком России.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-центре проекта, мероприятия Недели прошли во всех 85 регионах России. В них приняли участие 2,5 млн. человек, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Неделя охватила не только пилотные регионы Проекта, но и другие субъекты Федерации.

По всей стране в детских садах, школах, университетах проходили игры, лекции, мастер-классы, интеллектуальные викторины, спектакли, квесты, творческие олимпиады. В этом году Неделя финансовой грамотности состоялась в преддверии Чемпионата мира по футболу, впервые проходящего в России. Это грандиозное спортивное событие задало настроение всей Недели. Одной из самых увлекательных и востребованных активностей всероссийской акции стала игра «Финбол» – командная интеллектуальная викторина, позволившая школьникам проверить знания в области финансовой грамотности и продемонстрировать эрудицию в футбольной сфере.

Самым массовым мероприятием Недели оказалось всероссийское родительское онлайн-собрание. В социальной сети «Одноклассники», совместно с журналом «Домашний очаг», эксперты Проекта и звездные гости говорили с родителями на тему финансовой грамотности. Эту трансляцию посмотрели более 1,2 млн. человек из 80 российских регионов. Интернет стал одним из главных каналов коммуникации с целевой аудиторией – посты по тематике финансовой грамотности в социальных сетях собрали внушительную аудиторию в размере 2,6 миллионов человек.

Как отметил директор Департамента международных финансовых отношений Минфина России, директор Проекта Андрей Бокарев: «Не случайно итоги IV Недели финансовой грамотности были подведены на Семейном финансовом фестивале. Одним из ключевых обращений Недели к аудитории является тезис: «Финансовая грамотность начинается в семье». Мы понимаем, что без поддержки семьи усилий образовательных учреждений в этом процессе будет недостаточно. Между тем, как показывают наши опросы, лишь в 30% российских семей родители разговаривают с детьми о семейном бюджете, объясняют им правила ответственного финансового поведения».



