У депутатов возникли вопросы к проекту мэрии Волгограда о согласовании архитектурного облика зданий





С общественностью решили обсудить депутаты предложенный мэрией порядок обязательного согласования внешнего облика зданий города. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе городской думы, на совете представительного органа народные избранники в целом концепцию проекта поддержали, но посчитали нужным предварительно заручиться мнением горожан, большинства из которых эти новшества коснутся. Поэтому на ближайших думских заседаниях проект точно не появится.

Документ поступил в думу в середине апреля и сразу вызвал у депутатов ряд вопросов. Сама идея предварительного согласования любых изменений фасада здания – будь то новое смелое цветовое решение при оформлении входа в магазин, врезка в фасад здания банкомата, установка сплит-систем или остекление балкона в жилом доме – воспринята депутатским корпусом положительно. Мысль о том, что архитектуру города-героя нужно спасать от хаоса и разномастного оформления, близка и депутатам, и чиновникам, да и многим волгоградцам. Однако механизм реализации задумки, по мнению нардепов, требует вдумчивой доработки.

Так, первый заместитель главы Волгограда Владлен Колесников высказал пожелание, чтобы в документе четко регламентировалась процедура получения гражданами и организациями эскизных проектов и паспортов фасадов, в том числе на многоквартирные дома. Именно эти документы, согласно предложенному порядку, будут требоваться для оформления согласования внешнего облика объекта. «Хотелось бы полной ясности в том, кто будет готовить эти паспорта и по каким требованиям», - отметил Колесников.

По мнению экспертов в градостроительной сфере, если согласования по объектам будут выдаваться на основании рекомендации Градостроительного совета мэрии, то нужны четкие критерии его формирования.

Напомним, как ранее сообщало информагентство, разработанный департаментом градостроительства и архитектуры проект подразумевает согласование изменения колористики, фактуры облицовки здания, установку систем кондиционирования и вентиляции, спутниковых антенн, систем водостока и т.д. Будущий вид строящихся многоэтажек также будет согласовываться застройщиком перед их возведением. Данные преобразования не коснутся индивидуального и аварийного жилья, объектов культурного населения и нестационарной торговли.











