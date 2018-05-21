В Волгоградской области из-за нарушений закрыли две котельные

Эксплуатация двух котельных в станице Нехаевская прекращена на 60 суток из-за многочисленных нарушений правил технической эксплуатации и противопожарного режима. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принял Нехаевский районный суд. Административный материал в суд поступил от Нижне-Волжского управления Ростехнадзора, специалисты которого провели проверку МУП "Нехаевское многоотраслевое производственное объединение коммунального хозяйства" (МУП "Нехаевское МПОКХ"). Нарушения были выявлены при эксплуатации котельной "Центральная", расположенной по ул. Октябрьская, д.71, и котельной, расположенной по ул. Рабочая, д.7. В частности было установлено, что в котельной "Центральная" неисправны предохранительные клапаны, не работает автоматика безопасности, а по периметру здания котельной разрушена отмостка, не выполняется ремонт здания, отсутствует календарный план по его ремонту. В другой котельной также не работает автоматика безопасности, а котел стоит на деревянном полу. В самом МУП теплоэнергетический персонал несвоевременно проходит проверку знаний, не проводится и техническое освидетельствование тепловых энергоустановок.

На суде директор МУП "Нехаевское МПОКХ" вину в совершении правонарушения признал. Также он пояснил, что на основании решения Нехаевской районной думы от 21 октября 2016 года принято решение о продолжении работы по переводу на поквартирное отопление многоквартирных жилых домов в станице Нехаевской, и на автономное отопление объектов соцкультбыта с последующим закрытием котельной "Центральная". В настоящее время в связи с окончанием отопительного сезона этот объект и котельная, расположенная на ул. Рабочая, д.7, прекратили свою деятельность по теплоснабжению населения станицы Нехаевской. В настоящее время предпринимаются меры по устранению выявленных нарушений.



