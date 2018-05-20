Технологическое оборудование сильвинитовой фабрики Гремячинского ГОКа подключили к системе энергоснабжения









На Гремячинском ГОКе завершаются работы по созданию электросетевой инфраструктуры обеспечения электроэнергией технологического оборудования сильвинитовой обогатительной фабрики. И в мороз, и в зной на комбинате строили несущие кабельные конструкции, монтировали кабельные и воздушные линии электропередач, высокотехнологические подстанции РП 10кВ, ТП 10кВ и БКТП 10/0,4кВ. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, всё силовое оборудование подстанций успешно прошло необходимые высоковольтные испытания и подключено к системе энергоснабжения ГОКа.

Получены разрешения Ростехнадзора на подачу напряжения. Сотрудники предприятия с волнением встретили кульминационный момент - включение подстанций в работу. На фабрику подано напряжение и сначала энергетики провели работы по наладке релейной защиты, противоаварийной автоматики и автоматизированной системы диспетчерского управления электроснабжением (АСДУЭ). Тем самым специалисты обеспечили высокую надежность эксплуатации электрооборудования и эффективную работу технологического оборудования, а также гарантию безопасности электроустановок комплекса сильвинитовой обогатительной фабрики.

В настоящее время сотрудники управления энергообеспечения ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» устанавливают оптимальные режимы работы оборудования подстанций под нагрузкой, с подачей напряжения на низковольтные комплектные устройства (НКУ), частотные преобразователи и на мощные насосы, используемые в технологическом цикле обогащения сильвинитовой руды. Все этапы контролируются квалифицированными специалистами, профессионалами в своей области, которые имеют допуски к соответствующим видам работ.

На фабрике идут пуско-наладочные работы технологического оборудования - важнейший этап процесса проверки, настройки и испытаний оборудования, который позволит обеспечить соблюдение всех режимов и параметров, указанных в проектной документации.



