Житель Волжского задержан по подозрению в хищении денег с банковских счетов жителей десятка регионов страны. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по данным следствия, судимый безработный 32-летний волжанин вместе с еще несколькими участниками преступной группы в течение двух лет занимался незаконной деятельностью. Их жертвам приходили смс-сообщения с ссылками, затем с электронных карт тех, кто переходил по ним, списывались деньги. Похищенное электронные мошенники вкладывали в криптовалюту. При обыске в квартире подозреваемого волжанина оперативники нашли более трех десятков сим-карт разных операторов, банковские карты, мобильные телефоны. Также были изъяты около 130 тысяч рублей.

По имеющимся сведениям, доход преступной группы составил около миллиона рублей.

Следователи ГСУ регионального главка МВД возбудили уголовное дело по статьям “Мошенничество в сфере компьютерной информации” и “Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления”. В задержании участвовали сотрудники управления “К” регионального главка и их коллеги из МВД России. Сейчас полицейские ищут остальных участников преступной группы.



