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Происшествия
 21.05.2018 09:59

Хакер из Волгоградской области с подельниками вкладывал похищенные деньги в криптовалюту

Житель Волжского задержан по подозрению в хищении денег с банковских счетов жителей десятка регионов страны. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по данным следствия, судимый безработный 32-летний волжанин  вместе с  еще несколькими участниками преступной группы в течение двух лет занимался незаконной деятельностью. Их жертвам приходили  смс-сообщения с ссылками, затем с электронных карт тех, кто переходил по ним, списывались деньги. Похищенное электронные мошенники вкладывали в криптовалюту. При обыске в квартире подозреваемого волжанина оперативники нашли более трех десятков сим-карт разных операторов, банковские карты, мобильные телефоны. Также были изъяты около 130 тысяч рублей.
По имеющимся сведениям, доход преступной группы составил около миллиона рублей. 
Следователи ГСУ регионального главка МВД возбудили уголовное дело по статьям “Мошенничество в сфере компьютерной информации” и “Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления”. В задержании участвовали сотрудники управления “К” регионального главка и их коллеги из МВД России. Сейчас полицейские ищут остальных участников преступной группы.

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Происшествия 21.05.2018 10:42

Подросток семнадцати лет пострадал в ДТП в Урюпинске. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне вечером на улице Репина  30-летний водитель “Лады-Приоры” пересек сплошную линию разметки и врезался в мопед. Мопедом управлял подросток, который выполнял обгон в запрещенной зоне. Юный байкер с травмами доставлен в больницу.
Прочитана: 123 раз
Происшествия 21.05.2018 10:24

Один человек пострадал в аварии с участием семи машин в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительным данным, сегодня утром на улице Электролесовская недалеко от завода имени Петрова у 24-летнего водителя “Renault Duster” случился эпилептический припадок. Мужчина потерял сознание. Неуправляемая машина  врезалась в четыре припаркованные у обочины автомобиля, затем выехала на встречную полосу,  где столкнулась с еще одним авто, после чего повредила еще одну машину, стоявшую на обочине  встречной полосы движения. При аварии пострадал 66-летний пассажир “Renault”. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Также будет проверена подлинность документов,  по которым...
Прочитана: 552 раз
Происшествия 21.05.2018 10:12

Волгоградский областной суд ужесточил наказание Кириллу Абросимову, признанному виновным в поджоге Волжского филиала  “Волгоградской областной клинической психиатрической больницы № 2”. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.  Напомним, 16 февраля прошлого года около 7 часов утра он в маске и с пневматическим пистолетом зашел в медучреждение, облил легковоспламеняющейся жидкостью мебель и поджег отделение медицинского освидетельствования. Как выяснилось позже, так он пытался уничтожить данные анализов на состояние наркотического опьянения, взятые у него накануне. Мужчину задержали по горячим следам. Городской суд Волжского приговорил Абросимова  к трем годам в колонии-поселения. Областной суд изменил приговор. Теперь Абросимову предстоит...
Прочитана: 193 раз
Общество 21.05.2018 08:43

Около 200 пассажиров рейса Анталия-Челябинск, экстренно севшего в аэропорту Волгограда, скоро покинут Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе аэропорта, резервный самолет вылетит из Гумрака в 8:45. Напомним Airbus-321 турецкой авиакомпании "Onur Air" с пассажирами,  возвращавшимися с отдыха из Турции, приземлился в волгоградском аэропорту в воскресенье в 22:40. Причиной посадки стала разгерметизация. Часть пассажиров провели ночь в терминалах аэропорта С и С2, тех, кто летел с детьми, разместили в гостинице.
Прочитана: 1456 раз
Происшествия 21.05.2018 08:32

Накануне в Волгограде среди бела дня  пламя повредило  три автомобиля. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, происшествие случилось на улице Медвежьегорской. Огонь охватил  автомобили БМВ 750, ГАЗ и старую иномарку  Исузу  Трупер 1992 г.в. на площади 1,5 м2. Пожарные расчёты 5-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение буквально минут через 15.  Погибших и пострадавших нет. Причина пожара  устанавливается.
Прочитана: 885 раз
Общество 21.05.2018 08:19

Администрация Волгограда должна расплатиться с ООО «Мирстрой» за выполненные работы по сносу аварийных домов, несмотря на то, что сведения о директоре компании включены в реестр недобросовестных поставщиков. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, заказчик работ должен перечислить свыше 3 миллионов рублей исполнителю за снос аварийных жилых домов по улице Ангарская, 55, улице 4-й участок, 6, улице Байдакова, 3А, улице Логовская, 7. Муниципальный контракт был заключен в августе прошлого года. Согласно документу, все работы должны были быть выполнены за 60 дней. Компания предоставила суду в подтверждение факта выполненных работ по контракту подписанные без замечаний...
Прочитана: 900 раз
Общество 20.05.2018 19:21

Звучание освященных колоколов Александро-Невского собора, который строится в центре Волгограда, восхитило и заворожило жителей и гостей города. Как сообщает ИА "Высота 102", чин освящения 18 колоколов на площади Павших борцов провел сегодня митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. После этого колокола зазвучали. Руководитель Волгоградской школы звонарей Александр Моренов исполнил на 11 средних и малых колоколах собора композицию под названием "Пасхальный звон". Участниками перезвона стали все, кто пришел на это событие и взял с собой сувенирные колокольчики. Волгоградцы сообщили информагентству, что колокольный перезвон произвел на них огромное впечатления, а голос колоколов собора Александра Невского покорил их своей чистотой....
Прочитана: 6871 раз
Общество 20.05.2018 18:08

В Волгограде обитатели приюта «Дино» испытали щенячий восторг от встречи с новыми хозяевами Сегодня Комсомольский сад Волгограда на четыре часа превратился в настоящий зверинец. Как сообщает ИА «Высота 102», приют «Дино» провел благотворительную акцию-выставку животных, которым искали и находили добрые руки. Кроме озорных щенков и взрослых собак здесь можно было встретить умилительных котят и даже птиц – в частности, стрижей. Пернатым тоже подыскивали новые семьи.  Мероприятие, уже ставшее традиционным, проходит  при поддержке администрации Центрального района Волгограда и  комитета ветеринарии Волгоградской области. Акция «Дорога домой» призвана привлечь внимание общественности к проблеме бездомных животных и гуманного отношения к ним, популяризировать практику передачи животных из приюта в семьи.
Прочитана: 4039 раз
Расследования 20.05.2018 18:06

В Волгограде бывший учитель оказался в психушке после потери квартиры Бывший учитель школы №73 Анатолий Иванович Бухарев оказался в психушке после того, как потерял право на квартиру. Как сообщили ИА «Высота 102» коллеги бывшего педагога, которые уже больше месяца бьют тревогу, обращаясь во все инстанции и пытаясь привлечь внимание правоохранителей к судьбе 77-летнего Анатолия Ивановича, стали известны обстоятельства помещения пожилого человека в специализированный стационар в Ложках Калачевского района. В частности, из ответа комитета здравоохранения следует, что Анатолий Иванович Бухарев был госпитализирован в данное медицинское учреждение 30 марта 2018 года. Третьего апреля 2018 года решением Калачевского районного суда Волгоградской области госпитализация А.И.Бухарева в стационар была признана обоснованной. При этом...
Прочитана: 7485 раз
Общество 20.05.2018 17:33

Вперед и с песней: волгоградский велопарад впервые собрал 2000 участников 2000 человек зарегистрировались сегодня на ежегодном Волгоградском велопараде. Как рассказали ИА «Высота 102» организаторы, эта цифра оказалась рекордной. В прошлом году, к примеру, собралось только 1200 человек. Самому юному участнику в этом году – 8 лет, самому пожилому – 80. Парад условно разделился на две команды, одна из которых стартовала в Краснооктябрьском районе от «Царицынской оперы», другая – в Советском от ДК «Петрова». Воссоединилась двухтысячная армия велосипедистов на площади Павших борцов. Для участников и гостей организовали концертную программу и розыгрыш подарков.  К велопараду многие подготовились основательно: кто-то взял в прокат винтажный ретро-велосипед, а кто-то примерил наряд весенней феи....
Прочитана: 3570 раз
Общество 20.05.2018 17:28

В Волгограде освятили 18 колоколов строящегося собора Александра Невского Сегодня строящийся в центре Волгограда Александро-Невский собор обрел свой голос. Как сообщает ИА «Высота 102», митрополит Волгоградский и Камышинский Герман совершил чин освящения колокольной группы будущего кафедрального собора, который строится с весны 2016 года на месте разрушенного храма. Он был взорван большевиками в 1932 году. В затрибунной части площади Павших борцов на добровольные пожертвования сегодня возводится его точная копия. «Я вас поздравляю с возвращением благодати. Слава Богу за все!», - сказал собравшимся на площади митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. Всего для звонницы храма изготовлено 18 бронзовых колоколов общим весом 21,9 тонны. Диаметр...
Прочитана: 4035 раз
Аналитика 20.05.2018 17:27

Приюты для бездомных животных  стали местом встреч чиновников Волгограда и Волгоградской области с волонтерами, которые долгие годы оставались один на один со своими проблемами. Сегодня, наконец, представители власти «заметили» усилия защитников животных в создании приютов, лечении и поиске надежных хозяев для подобранных на улице собак и кошек. Что могут предложить сегодня в качестве помощи защитникам животных, а чего хотят волонтеры, почему проблему регулирования численности бездомных четвероногих надо решать в комплексе и как четверолапые бедолаги обретают счастливую жизнь в заморских странах? Подробности – в видеосюжете ИА «Высота 102». 
Прочитана: 13214 раз
Происшествия 20.05.2018 16:42

Короткое замыкание электропроводки стало причиной эвакуации в ТЦ “Волгамолл” в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в  ГУ МЧС России по Волгоградской области, в 15:10 с объекта поступил тревожный сигнал. К торговому комплексу прибыли пожарные расчеты. На улицу вывели посетителей и персонал. Выяснилось, что в одном из подсобных помещений произошло короткое замыкание проводки и задымление комнаты, на которое и среагировала пожарная сигнализация.
Прочитана: 2353 раз
Борьба с коррупцией 20.05.2018 15:09

Аудиторы КСП Волгоградской области опубликовали сведении о доходах и имуществе за 2017 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт ведомства, больше всего заработала в прошлом году заместитель председателя КСП Волгоградской области Лариса Горгоцкая – около 5,7 миллиона рублей. У семьи зампредседателя – солидный список имущества. Например, ей принадлежит земельный участок, квартира в долевой собственности и гараж. Супруг Ларисы Горгоцкой владеет 3 земельными участками, двумя нежилыми помещениями и остановочным торговым павильоном. Прошлый год выдался для зампредседателя КСП более удачливым в финансовом плане. Так, в 2016 году ее доход составлял всего 2,7 миллиона рублей.  На втором месте по доходам...
Прочитана: 2716 раз
Происшествия 20.05.2018 11:56

Машина, принадлежащая прокурору Клетского района Иналу Бисинову, сгорела сегодня ночью. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в правоохранительных органах, ЧП случилось в станице Клетская на улице Буденного.   В региональном ГУ МЧС уточнили, что сигнал о пожаре поступил в 1:24. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №41. Оказалось, что там горит девятилетняя “Honda Civic”. Огонь охватил салон и моторный отсек. Площадь возгорания составила около двух квадратных метров. Сейчас специалисты выясняют, что же стало причиной возгорания.
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