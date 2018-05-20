|Происшествия
|21.05.2018 08:32
В Волгограде обгорели три машины
Накануне в Волгограде среди бела дня пламя повредило три автомобиля. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, происшествие случилось на улице Медвежьегорской. Огонь охватил автомобили БМВ 750, ГАЗ и старую иномарку Исузу Трупер 1992 г.в. на площади 1,5 м2. Пожарные расчёты 5-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение буквально минут через 15. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Арестованного за взятку главного патологоанатома Волгоградской области подозревают и в подмене результатов вскрытия
Волгоградских активистов ждала страшная находка на глубине 4 метров под полигоном ТБО ( видео)
В Волгограде глава Совфеда РФ указала "яйцеголовым" чиновникам на низкую рождаемость, уродскую рекламу и падение в промышленности
Главврач областного патологоанатомического бюро Вадим Колченко, подозреваемый в получении взятки, стал фигурантом еще одного уголовного дела о служебном...
Активисты-экологи спустились на 4,5 метра под землю на территории полигона ТБО в Светлоярском районе и обнаружили крайне подозрительную...
С яркой, динамичной и весьма содержательной речью сегодня в Волгограде выступила председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко....
|Происшествия
|21.05.2018 10:42
Подросток семнадцати лет пострадал в ДТП в Урюпинске. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне вечером на улице Репина 30-летний водитель “Лады-Приоры” пересек сплошную линию разметки и врезался в мопед. Мопедом управлял подросток, который выполнял обгон в запрещенной зоне. Юный байкер с травмами доставлен в больницу.
Прочитана: 124 раз
|Происшествия
|21.05.2018 10:24
Один человек пострадал в аварии с участием семи машин в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительным данным, сегодня утром на улице Электролесовская недалеко от завода имени Петрова у 24-летнего водителя “Renault Duster” случился эпилептический припадок. Мужчина потерял сознание. Неуправляемая машина врезалась в четыре припаркованные у обочины автомобиля, затем выехала на встречную полосу, где столкнулась с еще одним авто, после чего повредила еще одну машину, стоявшую на обочине встречной полосы движения. При аварии пострадал 66-летний пассажир “Renault”. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Также будет проверена подлинность документов, по которым...
Прочитана: 553 раз
|Происшествия
|21.05.2018 10:12
Волгоградский областной суд ужесточил наказание Кириллу Абросимову, признанному виновным в поджоге Волжского филиала “Волгоградской областной клинической психиатрической больницы № 2”. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Напомним, 16 февраля прошлого года около 7 часов утра он в маске и с пневматическим пистолетом зашел в медучреждение, облил легковоспламеняющейся жидкостью мебель и поджег отделение медицинского освидетельствования. Как выяснилось позже, так он пытался уничтожить данные анализов на состояние наркотического опьянения, взятые у него накануне. Мужчину задержали по горячим следам. Городской суд Волжского приговорил Абросимова к трем годам в колонии-поселения. Областной суд изменил приговор. Теперь Абросимову предстоит...
Прочитана: 194 раз
|Происшествия
|21.05.2018 09:59
Житель Волжского задержан по подозрению в хищении денег с банковских счетов жителей десятка регионов страны. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по данным следствия, судимый безработный 32-летний волжанин вместе с еще несколькими участниками преступной группы в течение двух лет занимался незаконной деятельностью. Их жертвам приходили смс-сообщения с ссылками, затем с электронных карт тех, кто переходил по ним, списывались деньги. Похищенное электронные мошенники вкладывали в криптовалюту. При обыске в квартире подозреваемого волжанина оперативники нашли более трех десятков сим-карт разных операторов, банковские карты, мобильные телефоны. Также были изъяты около 130 тысяч рублей. По имеющимся сведениям, доход...
Прочитана: 352 раз
|Общество
|21.05.2018 08:43
Около 200 пассажиров рейса Анталия-Челябинск, экстренно севшего в аэропорту Волгограда, скоро покинут Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе аэропорта, резервный самолет вылетит из Гумрака в 8:45. Напомним Airbus-321 турецкой авиакомпании "Onur Air" с пассажирами, возвращавшимися с отдыха из Турции, приземлился в волгоградском аэропорту в воскресенье в 22:40. Причиной посадки стала разгерметизация. Часть пассажиров провели ночь в терминалах аэропорта С и С2, тех, кто летел с детьми, разместили в гостинице.
Прочитана: 1458 раз
|Общество
|21.05.2018 08:19
Администрация Волгограда должна расплатиться с ООО «Мирстрой» за выполненные работы по сносу аварийных домов, несмотря на то, что сведения о директоре компании включены в реестр недобросовестных поставщиков. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, заказчик работ должен перечислить свыше 3 миллионов рублей исполнителю за снос аварийных жилых домов по улице Ангарская, 55, улице 4-й участок, 6, улице Байдакова, 3А, улице Логовская, 7. Муниципальный контракт был заключен в августе прошлого года. Согласно документу, все работы должны были быть выполнены за 60 дней. Компания предоставила суду в подтверждение факта выполненных работ по контракту подписанные без замечаний...
Прочитана: 900 раз
|Общество
|20.05.2018 19:21
Звучание освященных колоколов Александро-Невского собора, который строится в центре Волгограда, восхитило и заворожило жителей и гостей города. Как сообщает ИА "Высота 102", чин освящения 18 колоколов на площади Павших борцов провел сегодня митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. После этого колокола зазвучали. Руководитель Волгоградской школы звонарей Александр Моренов исполнил на 11 средних и малых колоколах собора композицию под названием "Пасхальный звон". Участниками перезвона стали все, кто пришел на это событие и взял с собой сувенирные колокольчики. Волгоградцы сообщили информагентству, что колокольный перезвон произвел на них огромное впечатления, а голос колоколов собора Александра Невского покорил их своей чистотой....
Прочитана: 6873 раз
|Общество
|20.05.2018 18:08
Сегодня Комсомольский сад Волгограда на четыре часа превратился в настоящий зверинец. Как сообщает ИА «Высота 102», приют «Дино» провел благотворительную акцию-выставку животных, которым искали и находили добрые руки. Кроме озорных щенков и взрослых собак здесь можно было встретить умилительных котят и даже птиц – в частности, стрижей. Пернатым тоже подыскивали новые семьи. Мероприятие, уже ставшее традиционным, проходит при поддержке администрации Центрального района Волгограда и комитета ветеринарии Волгоградской области. Акция «Дорога домой» призвана привлечь внимание общественности к проблеме бездомных животных и гуманного отношения к ним, популяризировать практику передачи животных из приюта в семьи.
Прочитана: 4043 раз
|Расследования
|20.05.2018 18:06
Бывший учитель школы №73 Анатолий Иванович Бухарев оказался в психушке после того, как потерял право на квартиру. Как сообщили ИА «Высота 102» коллеги бывшего педагога, которые уже больше месяца бьют тревогу, обращаясь во все инстанции и пытаясь привлечь внимание правоохранителей к судьбе 77-летнего Анатолия Ивановича, стали известны обстоятельства помещения пожилого человека в специализированный стационар в Ложках Калачевского района. В частности, из ответа комитета здравоохранения следует, что Анатолий Иванович Бухарев был госпитализирован в данное медицинское учреждение 30 марта 2018 года. Третьего апреля 2018 года решением Калачевского районного суда Волгоградской области госпитализация А.И.Бухарева в стационар была признана обоснованной. При этом...
Прочитана: 7485 раз
|Общество
|20.05.2018 17:33
2000 человек зарегистрировались сегодня на ежегодном Волгоградском велопараде. Как рассказали ИА «Высота 102» организаторы, эта цифра оказалась рекордной. В прошлом году, к примеру, собралось только 1200 человек. Самому юному участнику в этом году – 8 лет, самому пожилому – 80. Парад условно разделился на две команды, одна из которых стартовала в Краснооктябрьском районе от «Царицынской оперы», другая – в Советском от ДК «Петрова». Воссоединилась двухтысячная армия велосипедистов на площади Павших борцов. Для участников и гостей организовали концертную программу и розыгрыш подарков. К велопараду многие подготовились основательно: кто-то взял в прокат винтажный ретро-велосипед, а кто-то примерил наряд весенней феи....
Прочитана: 3570 раз
|Общество
|20.05.2018 17:28
Сегодня строящийся в центре Волгограда Александро-Невский собор обрел свой голос. Как сообщает ИА «Высота 102», митрополит Волгоградский и Камышинский Герман совершил чин освящения колокольной группы будущего кафедрального собора, который строится с весны 2016 года на месте разрушенного храма. Он был взорван большевиками в 1932 году. В затрибунной части площади Павших борцов на добровольные пожертвования сегодня возводится его точная копия. «Я вас поздравляю с возвращением благодати. Слава Богу за все!», - сказал собравшимся на площади митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. Всего для звонницы храма изготовлено 18 бронзовых колоколов общим весом 21,9 тонны. Диаметр...
Прочитана: 4035 раз
|Аналитика
|20.05.2018 17:27
Приюты для бездомных животных стали местом встреч чиновников Волгограда и Волгоградской области с волонтерами, которые долгие годы оставались один на один со своими проблемами. Сегодня, наконец, представители власти «заметили» усилия защитников животных в создании приютов, лечении и поиске надежных хозяев для подобранных на улице собак и кошек. Что могут предложить сегодня в качестве помощи защитникам животных, а чего хотят волонтеры, почему проблему регулирования численности бездомных четвероногих надо решать в комплексе и как четверолапые бедолаги обретают счастливую жизнь в заморских странах? Подробности – в видеосюжете ИА «Высота 102».
Прочитана: 13214 раз
|Происшествия
|20.05.2018 16:42
Короткое замыкание электропроводки стало причиной эвакуации в ТЦ “Волгамолл” в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, в 15:10 с объекта поступил тревожный сигнал. К торговому комплексу прибыли пожарные расчеты. На улицу вывели посетителей и персонал. Выяснилось, что в одном из подсобных помещений произошло короткое замыкание проводки и задымление комнаты, на которое и среагировала пожарная сигнализация.
Прочитана: 2353 раз
|Борьба с коррупцией
|20.05.2018 15:09
Аудиторы КСП Волгоградской области опубликовали сведении о доходах и имуществе за 2017 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт ведомства, больше всего заработала в прошлом году заместитель председателя КСП Волгоградской области Лариса Горгоцкая – около 5,7 миллиона рублей. У семьи зампредседателя – солидный список имущества. Например, ей принадлежит земельный участок, квартира в долевой собственности и гараж. Супруг Ларисы Горгоцкой владеет 3 земельными участками, двумя нежилыми помещениями и остановочным торговым павильоном. Прошлый год выдался для зампредседателя КСП более удачливым в финансовом плане. Так, в 2016 году ее доход составлял всего 2,7 миллиона рублей. На втором месте по доходам...
Прочитана: 2716 раз
|Происшествия
|20.05.2018 11:56
Машина, принадлежащая прокурору Клетского района Иналу Бисинову, сгорела сегодня ночью. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в правоохранительных органах, ЧП случилось в станице Клетская на улице Буденного. В региональном ГУ МЧС уточнили, что сигнал о пожаре поступил в 1:24. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №41. Оказалось, что там горит девятилетняя “Honda Civic”. Огонь охватил салон и моторный отсек. Площадь возгорания составила около двух квадратных метров. Сейчас специалисты выясняют, что же стало причиной возгорания.
Прочитана: 3205 раз
21 мая 09:59
21 мая 08:32
В Волгограде обгорели три машины 4
20 мая 18:08
20 мая 17:27
20 мая 16:42
19 мая 14:06
19 мая 10:58
Происшествия
21 мая 09:59
21 мая 08:32
В Волгограде обгорели три машины 4
20 мая 16:42
18 мая 08:05
17 мая 10:04
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 20 Мая, Вс
Волгоград
Облачно, температура 28..30 С, давление 747..749 мм рт.ст., ветер Южный, 3 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
20 Мая, Вс
|1 $
|61.9408 руб.
|1 €
|73.1769 руб.
|1 GBP
|83.6139 руб.
|1 CHF
|61.9408 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 17713
Несобачья жизнь: В Волгоградской области чиновники предложили помощь приютам для бездомных животных5
Просмотров: 12621
Просмотров: 9123
Просмотров: 6575
Просмотров: 4879
Просмотров: 3872
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +71 / 34-
Рекомендации: +43 / 7-
В Волгограде глава Совфеда РФ указала "яйцеголовым" чиновникам на низкую рождаемость, уродскую рекламу и падение в промышленности9
Рекомендации: +34 / 26-
Рекомендации: +32 / 7-
Рекомендации: +31 / 13-
Рекомендации: +30 / 12-
Рекомендации: +29 / 14-
Рекомендации: +29 / 11-
Рекомендации: +28 / 9-