|Общество
|20.05.2018 19:21
Голос освященных колоколов Александро-Невского собора заворожил волгоградцев
Звучание освященных колоколов Александро-Невского собора, который строится в центре Волгограда, восхитило и заворожило жителей и гостей города. Как сообщает ИА "Высота 102", чин освящения 18 колоколов на площади Павших борцов провел сегодня митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. После этого колокола зазвучали. Руководитель Волгоградской школы звонарей Александр Моренов исполнил на 11 средних и малых колоколах собора композицию под названием "Пасхальный звон". Участниками перезвона стали все, кто пришел на это событие и взял с собой сувенирные колокольчики. Волгоградцы сообщили информагентству, что колокольный перезвон произвел на них огромное впечатления, а голос колоколов собора Александра Невского покорил их своей чистотой. "С нами сегодня здесь был Бог, мы в этом не сомневаемся", - говорили волгоградцы. О том, как звучат освященные колокола собора - в видеоматериале.
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|Общество
|20.05.2018 18:08
Сегодня Комсомольский сад Волгограда на четыре часа превратился в настоящий зверинец. Как сообщает ИА «Высота 102», приют «Дино» провел благотворительную акцию-выставку животных, которым искали и находили добрые руки. Кроме озорных щенков и взрослых собак здесь можно было встретить умилительных котят и даже птиц – в частности, стрижей. Пернатым тоже подыскивали новые семьи. Мероприятие, уже ставшее традиционным, проходит при поддержке администрации Центрального района Волгограда и комитета ветеринарии Волгоградской области. Акция «Дорога домой» призвана привлечь внимание общественности к проблеме бездомных животных и гуманного отношения к ним, популяризировать практику передачи животных из приюта в семьи.
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|Расследования
|20.05.2018 18:06
Бывший учитель школы №73 Анатолий Иванович Бухарев оказался в психушке после того, как потерял право на квартиру. Как сообщили ИА «Высота 102» коллеги бывшего педагога, которые уже больше месяца бьют тревогу, обращаясь во все инстанции и пытаясь привлечь внимание правоохранителей к судьбе 77-летнего Анатолия Ивановича, стали известны обстоятельства помещения пожилого человека в специализированный стационар в Ложках Калачевского района. В частности, из ответа комитета здравоохранения следует, что Анатолий Иванович Бухарев был госпитализирован в данное медицинское учреждение 30 марта 2018 года. Третьего апреля 2018 года решением Калачевского районного суда Волгоградской области госпитализация А.И.Бухарева в стационар была признана обоснованной. При этом...
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|Общество
|20.05.2018 17:33
2000 человек зарегистрировались сегодня на ежегодном Волгоградском велопараде. Как рассказали ИА «Высота 102» организаторы, эта цифра оказалась рекордной. В прошлом году, к примеру, собралось только 1200 человек. Самому юному участнику в этом году – 8 лет, самому пожилому – 80. Парад условно разделился на две команды, одна из которых стартовала в Краснооктябрьском районе от «Царицынской оперы», другая – в Советском от ДК «Петрова». Воссоединилась двухтысячная армия велосипедистов на площади Павших борцов. Для участников и гостей организовали концертную программу и розыгрыш подарков. К велопараду многие подготовились основательно: кто-то взял в прокат винтажный ретро-велосипед, а кто-то примерил наряд весенней феи....
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|Общество
|20.05.2018 17:28
Сегодня строящийся в центре Волгограда Александро-Невский собор обрел свой голос. Как сообщает ИА «Высота 102», митрополит Волгоградский и Камышинский Герман совершил чин освящения колокольной группы будущего кафедрального собора, который строится с весны 2016 года на месте разрушенного храма. Он был взорван большевиками в 1932 году. В затрибунной части площади Павших борцов на добровольные пожертвования сегодня возводится его точная копия. «Я вас поздравляю с возвращением благодати. Слава Богу за все!», - сказал собравшимся на площади митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. Всего для звонницы храма изготовлено 18 бронзовых колоколов общим весом 21,9 тонны. Диаметр...
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|Аналитика
|20.05.2018 17:27
Приюты для бездомных животных стали местом встреч чиновников Волгограда и Волгоградской области с волонтерами, которые долгие годы оставались один на один со своими проблемами. Сегодня, наконец, представители власти «заметили» усилия защитников животных в создании приютов, лечении и поиске надежных хозяев для подобранных на улице собак и кошек. Что могут предложить сегодня в качестве помощи защитникам животных, а чего хотят волонтеры, почему проблему регулирования численности бездомных четвероногих надо решать в комплексе и как четверолапые бедолаги обретают счастливую жизнь в заморских странах? Подробности – в видеосюжете ИА «Высота 102».
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|Происшествия
|20.05.2018 16:42
Короткое замыкание электропроводки стало причиной эвакуации в ТЦ “Волгамолл” в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, в 15:10 с объекта поступил тревожный сигнал. К торговому комплексу прибыли пожарные расчеты. На улицу вывели посетителей и персонал. Выяснилось, что в одном из подсобных помещений произошло короткое замыкание проводки и задымление комнаты, на которое и среагировала пожарная сигнализация.
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|Борьба с коррупцией
|20.05.2018 15:09
Аудиторы КСП Волгоградской области опубликовали сведении о доходах и имуществе за 2017 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт ведомства, больше всего заработала в прошлом году заместитель председателя КСП Волгоградской области Лариса Горгоцкая – около 5,7 миллиона рублей. У семьи зампредседателя – солидный список имущества. Например, ей принадлежит земельный участок, квартира в долевой собственности и гараж. Супруг Ларисы Горгоцкой владеет 3 земельными участками, двумя нежилыми помещениями и остановочным торговым павильоном. Прошлый год выдался для зампредседателя КСП более удачливым в финансовом плане. Так, в 2016 году ее доход составлял всего 2,7 миллиона рублей. На втором месте по доходам...
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|Происшествия
|20.05.2018 11:56
Машина, принадлежащая прокурору Клетского района Иналу Бисинову, сгорела сегодня ночью. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в правоохранительных органах, ЧП случилось в станице Клетская на улице Буденного. В региональном ГУ МЧС уточнили, что сигнал о пожаре поступил в 1:24. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №41. Оказалось, что там горит девятилетняя “Honda Civic”. Огонь охватил салон и моторный отсек. Площадь возгорания составила около двух квадратных метров. Сейчас специалисты выясняют, что же стало причиной возгорания.
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|Общество
|20.05.2018 11:47
Более трех тысяч посетителей получили возможность увидеть «Шедевры из запасников» музея-заповедника «Сталинградская битва», многие из которых никогда не выставляли. Организаторы постарались, чтобы посетители сразу попадали в атмосферу праздника. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне на площади перед входом в музей-панораму было многолюдно. Волгоградцы и гости города впервые увидели выставленные подлинные документы – письма дарительницы скульптур «Поцелуй» и «Ревность» знаменитого французского скульптора Огюста Родена. Участвовали в различных конкурсах – «Пойми меня», «Мемо. Панорама», «Род войск» и многих других. Посетителям Мемориально-исторического музея показали реликвию – недавно отреставрированное Георгиевское знамя 38-го Донского казачьего полка. Здесь же желающие проверили...
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|Расследования
|20.05.2018 09:13
Волгоградский гарнизонный военный суд признал заместителя командира взвода РХБЗ виновным в мелком взяточничестве, сообщает ИА "Высота 102". Следствием и судом установлено, что он потребовал с подчиненного 2000 рублей, пообещав за эту сумму скрыть от командования, что тот самовольно покинул пределы войсковой части. Инцидент произошел в декабре прошлого года. Отсутствие военнослужащего было выявлено при построении личного состава. Замкомандира потребовал объяснительную и даже показал нарушителю воинской дисциплины проект приказа о его наказании за отсутствие на службе. В процессе разговора он предложил подчиненному "замять" дело за определенную сумму, а тот согласился. Однако сообщил о заключенной сделке начальнику отдела ФСБ в войсковой части. Заместителя...
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|Общество
|20.05.2018 05:06
Действия чиновников комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области раскритикованы в ежегодном докладе уполномоченного по правам предпринимателей Волгоградской области Ольги Устиновой. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, беспокойство предпринимателей, работающих в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров межмуниципальным транспортом, было вызвано намерением региональных властей отменить 85 межмуниципальных маршрутов. После корректировок этих планов осенью прошлого года количество планируемых к отмене маршрутов снизилось уже до 49. Бизнес-омбудсмен подвергла сомнению обоснованность подобных решений и утверждение чиновников комитета, что маршруты регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам были сформированы, исходя из складывающегося пассажиропотока. По мнению Ольги Устиновой, количество автобусов, необходимых для...
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|Политика
|19.05.2018 19:39
В тупик поставил вопрос спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко главу Волгограда Андрея Косолапова о размере доходов бюджета города от уличной рекламы. Тогда, напомним, Андрей Косолапов, явно растерявшись, назвал сначала цифру «около 200 миллионов», потом подправил ее до 180 миллионов. При этом Валентина Матвиенко уверенно заявила, что, наверняка, этот показатель еще меньше. И она оказалась права. Как стало известно ИА «Высота 102», доходы от рекламы составляют всего лишь около 100 миллионов рублей в год. Это почти в 2 раза меньше озвученной Андреем Косолаповым цифры. ...
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|Происшествия
|19.05.2018 16:13 (Обновлено: 19.05.2018 16:15)
Грузовик загорелся сегодня на дороге в Городищенском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сообщение о ЧП на трассе “Волгоград -Москва”, в районе поселка Ерзовка, поступило на пульт дежурного в 15:10. Местные пожарные прибыли на место происшествия и ликвидировали горение в 15:23. Как оказалось, у грузовика загорелась кабина. От огня никто не пострадал. По словам очевидцев, на фуре были санкт-петербургские номера. Причины случившегося устанавливаются.
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|Расследования
|19.05.2018 14:06
Незаконная добыча рыбы с использованием запрещенных орудий лова обернулась для жителя Быковского района наказанием в виде 4 месяцев исправительных работ. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение суда, с него также будет удержано 5% заработка в доход государства. В суде установлено, что мужчина нашел в ноябре прошлого года 85-метровую рыболовную сеть на левом берегу Волгоградского водохранилища в 2 км от жилого массива Молодежный. Воспользоваться снастью он решил в феврале 2018-го. Этой сетью он добыл 12 судаков, ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, был оценен в 3000 рублей. Суд постановил вынесенное наказание считать условным с испытательным сроком на шесть месяцев. ...
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|Происшествия
|19.05.2018 13:38
Отец и двое детей пострадали сегодня в аварии в Дубовском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по имеющимся сведениям, на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" столкнулись “ВАЗ -2107”, в котором ехала семья - родители и двое детей, и грузовой автомобиль. После удара легковая машина загорелась. Травмы получили мужчина, девочка 12 лет и семилетний мальчик. Все они госпитализированы. На данный момент известно, что у девочки ушибы, а у ее брата ожоги. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.
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