Голос освященных колоколов Александро-Невского собора заворожил волгоградцев











Звучание освященных колоколов Александро-Невского собора, который строится в центре Волгограда, восхитило и заворожило жителей и гостей города. Как сообщает ИА "Высота 102", чин освящения 18 колоколов на площади Павших борцов провел сегодня митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. После этого колокола зазвучали. Руководитель Волгоградской школы звонарей Александр Моренов исполнил на 11 средних и малых колоколах собора композицию под названием "Пасхальный звон". Участниками перезвона стали все, кто пришел на это событие и взял с собой сувенирные колокольчики. Волгоградцы сообщили информагентству, что колокольный перезвон произвел на них огромное впечатления, а голос колоколов собора Александра Невского покорил их своей чистотой. "С нами сегодня здесь был Бог, мы в этом не сомневаемся", - говорили волгоградцы. О том, как звучат освященные колокола собора - в видеоматериале.



