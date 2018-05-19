В Волжском Волгоградской области короткое замыкание выгнало на улицу посетителей ТЦ "Волгамолл"

2000 человек зарегистрировались сегодня на ежегодном Волгоградском велопараде. Как рассказали ИА «Высота 102» организаторы, эта цифра оказалась рекордной. В прошлом году, к примеру, собралось только 1200 человек. Самому юному участнику в этом году – 8 лет, самому пожилому – 80. Парад условно разделился на две команды, одна из которых стартовала в Краснооктябрьском районе от «Царицынской оперы», другая – в Советском от ДК «Петрова». Воссоединилась двухтысячная армия велосипедистов на площади Павших борцов. Для участников и гостей организовали концертную программу и розыгрыш подарков. К велопараду многие подготовились основательно: кто-то взял в прокат винтажный ретро-велосипед, а кто-то примерил наряд весенней феи....

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