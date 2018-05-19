





Сегодня Комсомольский сад Волгограда на четыре часа превратился в настоящий зверинец. Как сообщает ИА «Высота 102», приют «Дино» провел благотворительную акцию-выставку животных, которым искали и находили добрые руки. Кроме озорных щенков и взрослых собак здесь можно было встретить умилительных котят и даже птиц – в частности, стрижей. Пернатым тоже подыскивали новые семьи.

Мероприятие, уже ставшее традиционным, проходит при поддержке администрации Центрального района Волгограда и комитета ветеринарии Волгоградской области. Акция «Дорога домой» призвана привлечь внимание общественности к проблеме бездомных животных и гуманного отношения к ним, популяризировать практику передачи животных из приюта в семьи.







