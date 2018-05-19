Сегодня строящийся в центре Волгограда Александро-Невский собор обрел свой голос. Как сообщает ИА «Высота 102», митрополит Волгоградский и Камышинский Герман совершил чин освящения колокольной группы будущего кафедрального собора, который строится с весны 2016 года на месте разрушенного храма. Он был взорван большевиками в 1932 году. В затрибунной части площади Павших борцов на добровольные пожертвования сегодня возводится его точная копия.

«Я вас поздравляю с возвращением благодати. Слава Богу за все!», - сказал собравшимся на площади митрополит Волгоградский и Камышинский Герман.

Всего для звонницы храма изготовлено 18 бронзовых колоколов общим весом 21,9 тонны. Диаметр основания и высота главного благовестника составляет 2,7 метра, вес – 12 тонн. Благовестник украшен орнаментами, иконами Александра Невского и Георгия Победоносца. Внизу колокола выбиты имена главных попечителей строительства храма – митрополита Германа, губернатора Андрея Бочарова, настоятеля Александро-Невского прихода Вячеслава Жебелева. Колокола отливались вручную по старинным технологиям в течение двух месяцев на Ярославском колокольном заводе братьев Шуваловых. Средства – 30 миллионов рублей – выделил директор волгоградской торговой сети «Радеж» Юрий Сударев.

Сегодня все желающие смогут услышать звучание колокольной группы. Однако в праздничном концерте будут из 18 колоколов будут задействованы только 11 - малого и среднего размера.

Справка. Строительство в Царицыне кафедрального собора святого благоверного князя Александра Невского высотой почти 60 метров началось в 1901 году и продолжалось до 1918 года. Взорвали храм при советской власти - в марте 1932 года. За успешную ликвидацию собора решением Сталинградского горсовета участники взрывных работ получили денежные премии. После того, как в 2015 году жители Волгограда на публичных слушаниях поддержали идею восстановления храма, 5 апреля 2016 года состоялась торжественная закладка основания собора и молебен. Начавшуюся стройку освятил митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. По просьбе митрополита попечительский совет строительства собора святого Александра Невского возглавил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Храм построят к 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Эта дата будет отмечаться в 2021 году.



