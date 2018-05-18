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Два грузовика с мусором вывезли сегодня из березовой рощи в Кировском районе Волгограда сотрудники  компании «Волгострой». Об этом...

Общество 20.05.2018 11:47

«Ночь музеев» подарила волгоградцам возможность увидеть шедевры из запасниковБолее трех тысяч посетителей получили возможность увидеть «Шедевры из запасников» музея-заповедника «Сталинградская битва», многие из которых никогда не выставляли.  Организаторы постарались, чтобы посетители сразу попадали в атмосферу праздника.  Как сообщает ИА «Высота 102», накануне на площади перед входом в музей-панораму было  многолюдно. Волгоградцы и гости города впервые увидели выставленные подлинные документы – письма дарительницы скульптур «Поцелуй» и «Ревность» знаменитого французского скульптора Огюста Родена. Участвовали  в различных конкурсах – «Пойми меня», «Мемо. Панорама»», «Род войск» и многих других.  Посетителям Мемориально-исторического музея показали реликвию – недавно отреставрированное Георгиевское знамя 38-го Донского казачьего полка.   Здесь же желающие проверили...
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Происшествия 20.05.2018 11:15

Ребенок пострадал в ДТП в  Среднеахтубинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в субботу на 3 километре дороги "Средняя Ахтуба-Краснослободск",  напротив СНТ "Опытник-2", водитель "Great Wall" остановился перед "зеброй", чтобы пропустить пешеходов. В это время в него врезался ехавший позади  "Ford Focus", которым управляла 33-летняя женщина-водитель. От удара китайское авто отбросило на переходившую дорогу 12-летнюю девочку. Ребенок с травмой доставлен в больницу. 
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Происшествия 20.05.2018 11:00

Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП по вине пьяного водителя в Калачевском районе. Как сообщили сегодня  ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, дорожный инцидент произошел в субботу вечером на 91 километре трассы "Волгоград - Каменск-Шахтинский".  Выезжая со второстепенной дороги на трассу,  28-летний водитель "ВАЗ-2115" проигнорировал знак "Уступи дорогу" и врезался в грузовик "Mercedes-Benz Actros" с полуприцепом. При аварии погиб 46-летний пассажир легковушки. Водителю "ВАЗа" оказали медпомощь, по имеющимся сведениям,  он сел за руль пьяным. 
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Расследования 20.05.2018 09:13

Волгоградский гарнизонный военный суд признал заместителя командира взвода РХБЗ виновным в мелком взяточничестве, сообщает ИА "Высота 102". Следствием и судом установлено, что он потребовал с подчиненного 2000 рублей, пообещав за эту сумму скрыть от командования, что тот самовольно покинул пределы войсковой части. Инцидент произошел в декабре прошлого года. Отсутствие военнослужащего было выявлено при построении личного состава. Замкомандира потребовал объяснительную и даже показал нарушителю воинской дисциплины проект приказа о его наказании за отсутствие на службе. В процессе разговора он предложил подчиненному "замять" дело за определенную сумму, а тот согласился. Однако сообщил о заключенной сделке начальнику отдела ФСБ в войсковой части. Заместителя...
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Расследования 20.05.2018 06:25

В Волгограде бывший учитель оказался в психушке после потери квартиры Бывший учитель школы №73 Анатолий Иванович Бухарев оказался в психушке после того, как потерял право на квартиру. Как сообщили ИА «Высота 102» коллеги бывшего педагога, которые уже больше месяца бьют тревогу, обращаясь во все инстанции и пытаясь привлечь внимание правоохранителей к судьбе 77-летнего Анатолия Ивановича, стали известны обстоятельства помещения пожилого человека в специализированный стационар в Ложках Калачевского района. В частности, из ответа комитета здравоохранения следует, что Анатолий Иванович Бухарев был госпитализирован в данное медицинское учреждение 30 марта 2018 года. Третьего апреля 2018 года решением Калачевского районного суда Волгоградской области госпитализация А.И.Бухарева в стационар была признана обоснованной. При этом...
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Общество 20.05.2018 05:06

Власти Волгоградской области решили не «рубить шашкой» по межмуниципальным маршрутам Действия чиновников комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области раскритикованы в ежегодном докладе уполномоченного по правам предпринимателей Волгоградской области Ольги Устиновой. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, беспокойство предпринимателей, работающих в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров межмуниципальным транспортом, было вызвано намерением региональных властей отменить 85 межмуниципальных маршрутов. После корректировок этих планов осенью прошлого года количество планируемых к отмене маршрутов снизилось уже до 49. Бизнес-омбудсмен подвергла сомнению обоснованность подобных решений и утверждение чиновников комитета, что маршруты регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам были сформированы, исходя из складывающегося пассажиропотока. По мнению Ольги Устиновой, количество автобусов, необходимых для...
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Происшествия 19.05.2018 16:13 (Обновлено: 19.05.2018 16:15)

Грузовик загорелся сегодня на дороге в Городищенском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сообщение о ЧП на трассе “Волгоград -Москва”, в районе поселка Ерзовка, поступило на пульт дежурного в 15:10. Местные пожарные прибыли на место происшествия и ликвидировали горение в 15:23. Как оказалось, у грузовика загорелась кабина. От огня никто не пострадал. По словам очевидцев, на фуре были санкт-петербургские номера. Причины случившегося устанавливаются.
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Расследования 19.05.2018 14:06

Незаконная добыча рыбы с использованием запрещенных орудий лова обернулась для жителя Быковского района наказанием в виде 4 месяцев исправительных работ. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение суда, с него также будет удержано 5% заработка в доход государства. В суде установлено, что мужчина нашел в ноябре прошлого года 85-метровую рыболовную сеть на левом берегу Волгоградского водохранилища в 2 км от жилого массива Молодежный. Воспользоваться снастью он решил в феврале 2018-го. Этой сетью он добыл 12 судаков, ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, был оценен в 3000 рублей. Суд постановил вынесенное наказание считать условным с испытательным сроком на шесть месяцев. ...
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Политика 19.05.2018 13:39

Рекламная пауза: Спикер Совета Федерации озадачила главу Волгограда В тупик поставил вопрос спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко главу Волгограда Андрея Косолапова о размере доходов бюджета города от уличной рекламы. Тогда, напомним, Андрей Косолапов, явно растерявшись, назвал сначала цифру «около 200 миллионов», потом подправил ее до 180 миллионов. При этом Валентина Матвиенко уверенно заявила, что, наверняка, этот показатель еще меньше. И она оказалась права. Как стало известно ИА «Высота 102», доходы от рекламы составляют всего лишь около 100 миллионов рублей в год. Это почти в 2 раза меньше озвученной Андреем Косолаповым цифры.  ...
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Происшествия 19.05.2018 13:38

Отец и двое детей пострадали сегодня в аварии в Дубовском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по имеющимся сведениям,  на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" столкнулись “ВАЗ -2107”, в котором ехала семья - родители и двое детей, и грузовой автомобиль. После удара легковая машина загорелась. Травмы получили мужчина, девочка 12 лет и семилетний мальчик. Все они госпитализированы. На данный момент известно, что у девочки ушибы, а у ее брата ожоги. Причины и обстоятельства случившегося уточняются. 
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Происшествия 19.05.2018 11:53

Мужчина погиб сегодня ночью при пожаре в Камышине. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о бедствии в пятиэтажном доме на улице Терешковой поступил в 1:51. Там в двухкомнатной квартире загорелся диван. Расчеты пожарно-спасательной части №29 быстро прибыли на место, и через 12 минут после звонка пожар был потушен. Однако огонь успел унести жизнь 32-летнего мужчины. Камышанин сгорел на своем диване. Причины возгорания сейчас выясняют специалисты.
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Экология 19.05.2018 10:58

В Волгоград доставят 50 новых мусоровозов Новая коммунальная техника пополнит парк ГК «Чистый город». Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, уникальная модель мусоровоза – совместная разработка инженеров ГК «Чистый город» и Ряжского авторемонтного завода – прибудет в Волгоград уже на следующей неделе. Остальная техника - до конца июня. В общей сложности в город поступят порядка 50 единиц новых мусоровозов преимущественно российской сборки. Все машины с задней и боковой загрузкой, с универсальными захватали и системами мультилифт.   Как ранее сообщалось, новый для российской коммунальной сферы мусоровоз разработан техническими специалистами для транспортирования отходов на протяженные расстояния – от...
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Общество 19.05.2018 10:40

Специалисты муниципального предприятия МБУ «Северное» демонтируют старую бетонную конструкцию на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, комплексное благоустройство площади у Центробанка ведется в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды. После проведенных работ на месте бывшей бетонной конструкции появится благоустроенная пешеходная зона. Согласно дизайн-проекту обновленное пространство должно открыть панорамный вид на улицу Комсомольскую и прогулочную часть улицы Чуйкова.  Данная концепция преображения бульварных частей проспекта Ленина и ул. Комсомольской была разработана профессиональными  архитекторами с учетом пожеланий волгоградцев. Пешеходная зона проспекта Ленина и улицы Комсомольской в соответствии с запросами волгоградцев, принявших участие в рейтинговом...
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Общество 19.05.2018 07:20

"Доска позора": В Волгоградском речпорту негде присесть При обустройстве Волгоградского речпорта не дошли еще руки  строителей до  уголков  отдыха, которые пока остаются  разрушенными. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, хотя и радует то, что речпорт преображается на глазах, они надеются, что будут заменены и  скамейки, которые были здесь установлены много лет назад, а сейчас на них сидеть просто опасно. «Если такие "закутки" обустроят, это оценят и волгоградцы, и гости города. Здесь можно побыть в одиночестве, посмотреть на Волгу, почитать книгу. Только хотелось бы встать со скамейки, не испортив предметы гардероба», - написали в редакцию горожане. 
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Политика 18.05.2018 20:23

В Волгограде справороссы объявили осенний призыв в депутаты Сегодня и.о. руководителя реготделения «Справедливой России» Дмитрий Калашников объявил о том, что партия начала отбор политических талантов. Как сообщает ИА «Высота 102», в ходе пресс-конференции партийцы рассказали о запуске проекта «Справедливый призыв». На сайте реготделения партии размещена анкета на соискание вакансии кандидата в депутаты от партии Сергея Миронова. Напомним, 9 сентября, в единый день голосования, самые крупные выборы в регионе пройдут на территории Волгограда, где избирателям предстоит сформировать новый созыв городской думы. Также состоятся выборы в Волжскую и  Камышинскую гордумы.  Как известно, аналогичную процедуру, но более масштабную, по формированию списка кандидатов в настоящее время проводит «Единая Россия». Вероятно,...
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