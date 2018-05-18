Более трех тысяч посетителей получили возможность увидеть «Шедевры из запасников» музея-заповедника «Сталинградская битва», многие из которых никогда не выставляли.

Организаторы постарались, чтобы посетители сразу попадали в атмосферу праздника. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне на площади перед входом в музей-панораму было многолюдно. Волгоградцы и гости города впервые увидели выставленные подлинные документы – письма дарительницы скульптур «Поцелуй» и «Ревность» знаменитого французского скульптора Огюста Родена. Участвовали в различных конкурсах – «Пойми меня», «Мемо. Панорама»», «Род войск» и многих других.

Посетителям Мемориально-исторического музея показали реликвию – недавно отреставрированное Георгиевское знамя 38-го Донского казачьего полка.









Здесь же желающие проверили свои знания истории в ходе интерактивной викторины «Историческое лото» и стратегической настольной игры «Оборона Царицына».

В музее «Память» открылась новая экспозиция «6 полевая армия. От триумфа к поражению».









В качестве лейтмотива всего зала представлены две фотографии. На первой – немецкая дивизия триумфально марширует, на второй – разгромленные под Сталинградом отборные немецкие части буквально через два с половиной года.









Экспозиция разделена на две контрастные части: 6 полевая армия до вторжения на Сталинградскую землю и после бесславного поражения.

«Цель новой экспозиции – ещё раз рассказать о триумфальной победе советских войск над фашистскими захватчиками в Сталинградской битве», - сказал Олег Фирстков, заместитель заведующего музеем «Память».

Посетители также посмотрели кукольный спектакль «Ганс в Сталинграде», представленный кружком ДЮЦ «Сталинградский следопыт», документальные фильмы о битве на Волге, приняли участие в занятии «Фронтовой быт бойцов РККА».

А самых активных участников, посетивших все три его объекта и выполнивших задания, ожидал приятный сюрприз от музея-заповедника и партнеров акции.

Акция «Ночь музеев» прошла в музее-панораме «Сталинградская битва» при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества.



