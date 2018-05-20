Администрация Волгограда должна расплатиться с ООО «Мирстрой» за выполненные работы по сносу аварийных домов, несмотря на то, что сведения о директоре компании включены в реестр недобросовестных поставщиков. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, заказчик работ должен перечислить свыше 3 миллионов рублей исполнителю за снос аварийных жилых домов по улице Ангарская, 55, улице 4-й участок, 6, улице Байдакова, 3А, улице Логовская, 7.

Муниципальный контракт был заключен в августе прошлого года. Согласно документу, все работы должны были быть выполнены за 60 дней. Компания предоставила суду в подтверждение факта выполненных работ по контракту подписанные без замечаний со стороны заказчика акты выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ на всю сумму. Между тем, как выяснилось, в феврале этого года администрация в одностороннем порядке отказалась от исполнения муниципального контракта в связи с тем, что при его исполнении выяснилось, что сведения о директоре «Мирстрой» включены в реестр недобросовестных поставщиков. Заказчик заключил, что компания-подрядчик не соответствует требованиям к участникам закупки. Примечательно, что к этому времени дома уже были снесены. Суд, изучив все обстоятельства спора и документы, пришел к выводу о правомерности требования о взыскании задолженности по муниципальному контракту. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.



