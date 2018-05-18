В Волгограде на территории тракторного завода вспыхнул пожар

Отметим, что столб дыма, поднимающийся над местом ЧП, виден за много километров. О нем сообщают не только жители Тракторозаводского района, но и Краснослободска.

Двухэтажное помещение загорелось сегодня в Тракторозаводском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о возгорании на территории тракторного завода поступил на пульт дежурного в 10:50. На место оперативно прибыли пожарные расчеты. Выяснилось, что в двухэтажном неиспользуемом здании, находящемся на заброшенной территории, загорелся строительный мусор. Площадь пожара составляет около 150 квадратных метров. В 11:20 пожар был локализован. По поступившим сведениям, погибших и пострадавших нет. Угроза людям и близлежащим строениям отсутствует. Причины возгорания выясняются.