В Волгоград доставят 50 новых мусоровозов









Новая коммунальная техника пополнит парк ГК «Чистый город». Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, уникальная модель мусоровоза – совместная разработка инженеров ГК «Чистый город» и Ряжского авторемонтного завода – прибудет в Волгоград уже на следующей неделе. Остальная техника - до конца июня. В общей сложности в город поступят порядка 50 единиц новых мусоровозов преимущественно российской сборки. Все машины с задней и боковой загрузкой, с универсальными захватали и системами мультилифт.













Как ранее сообщалось, новый для российской коммунальной сферы мусоровоз разработан техническими специалистами для транспортирования отходов на протяженные расстояния – от площадок временного накопления до сортировочных комплексов и полигонов. Вместимость разработанной модели в два раза больше стандартных мусоровозов, а четырехосная конструкция позволяет не превышать предельно допустимую нагрузку на ось и не принесет вреда автомобильным дорогам.

Актуальность такой разработки продиктована реформированием отрасли обращения с отходами, когда услугу по вывозу мусора «приходит», в том числе, и в сельские и труднодоступные населенные пункты, где ранее не оказывалась.













Всего в техническом парке компании, которая работает в ряде регионов, сегодня 500 единиц спецтехники. Она рассчитана для уборки мусора, как в городе, так и в сельских территориях.

По подсчетам логистов Группы Компаний «Чистый город», для обслуживания всей территории Волгоградской области потребуется 300 единиц коммунальной техники. К слову, половина из этого количества, принадлежащих компании, уже работает в городе-герое и районных центрах области.

«Помимо увеличения мощности автопарка для организации вывоза отходов с территории субъекта в рамках института регионального оператора потребуется строительство и обустройство 20 современных мусороперегрузочных станций, полигона твердых коммунальных отходов в Михайловской районе, сортировочных комплексов в Урюпинске, Камышине, Михайловке», - комментирует председатель Совета директоров ГК «Чистый город» Полина Вергун.

На данный момент ГК «Чистый город» является региональным оператором в 5 российских субъектах – Астраханской, Архангельской, Ростовской областях, Республиках Калмыкия и Адыгея. В Волгоградской области компания выстроила основную инфраструктуру обращения с отходами – 4 полигона твердых коммунальных отходов в Урюпинском, Камышинском, Светлоярском районах и г. Волжский, а также крупнейший в ЮФО мусоросортировочный комплекс в Волжском.



