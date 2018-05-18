



Действия чиновников комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области раскритикованы в ежегодном докладе уполномоченного по правам предпринимателей Волгоградской области Ольги Устиновой. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, беспокойство предпринимателей, работающих в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров межмуниципальным транспортом, было вызвано намерением региональных властей отменить 85 межмуниципальных маршрутов. После корректировок этих планов осенью прошлого года количество планируемых к отмене маршрутов снизилось уже до 49. Бизнес-омбудсмен подвергла сомнению обоснованность подобных решений и утверждение чиновников комитета, что маршруты регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам были сформированы, исходя из складывающегося пассажиропотока. По мнению Ольги Устиновой, количество автобусов, необходимых для перевозки, невозможно определить на долгосрочную перспективу без мероприятий по учету в том числе и мнения населения муниципальных районов Волгоградской области. «Очевидно, что при исключении данных маршрутов произойдет значительное сокращение количества пассажиромест. Факты неэффективности межмуниципальных автобусных маршрутов, а также их дублирование уполномоченный считает не обоснованными, подтверждающие ссылки на процессуальные документы отсутствуют. Разработчиком не представлен детальный анализ, подтверждающий пассажиропоток и удовлетворение спроса населения муниципальных образований Волгоградской области в услугах автомобильного пассажирского транспорта с учетом социальных, экономических и экологических факторов. Не указаны предпосылки для достижения обозначенных целей», - подчеркивается в докладе. На сегодняшний день принятие данных изменений отложено. Однако опасность того, что реестр межмуниципальных маршрутов подвергнется кардинальным изменениям без должных оснований, остается. В таком случае, предупреждали перевозчики, с угрозой транспортного коллапса могут столкнуться не только жители отдаленных районов, но и близлежащих к областному центру муниципалитетов. Например, согласно пока нереализованным задумкам властей, может остаться всего 2-3 маршрута, соединяющих Волжский и Волгоград. Сегодня, напомним, таких маршрутов насчитывается шесть.



