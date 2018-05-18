В центре Волгограда вырывают бетон для будущего тротуара

Специалисты муниципального предприятия МБУ «Северное» демонтируют старую бетонную конструкцию на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, комплексное благоустройство площади у Центробанка ведется в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды. После проведенных работ на месте бывшей бетонной конструкции появится благоустроенная пешеходная зона.

Согласно дизайн-проекту обновленное пространство должно открыть панорамный вид на улицу Комсомольскую и прогулочную часть улицы Чуйкова. Данная концепция преображения бульварных частей проспекта Ленина и ул. Комсомольской была разработана профессиональными архитекторами с учетом пожеланий волгоградцев.

Пешеходная зона проспекта Ленина и улицы Комсомольской в соответствии с запросами волгоградцев, принявших участие в рейтинговом голосовании в марте 2018 года, вошли в число первоочередных городских территорий, которые будут обновлены в текущем году. В конце прошлой недели представители МБУ «Северное» приступили к их комплексному благоустройству. Сейчас организация демонтирует старое тротуарное покрытие, после чего приступит к укладке новой тротуарной плитки.

После этого на пешеходной зоне на участке от железнодорожного вокзала до пересечения улиц Комсомольской и Советской по обеим сторонам дороги МБУ «Северное» на площади свыше 9 тыс. кв. м. выложит тротуарную плитку, установит урны и высадит деревья. Проектом также предусмотрено обустройство парковочных карманов на участке от проспекта Ленина до пересечения улиц Комсомольской и Советской, для удобства водителей, также здесь будут организованы велодорожки. Напротив Центрального банка подрядчик уложит зеленый газон на площади свыше двух тысяч квадратных метров.

Еще 20,5 тыс. кв. м. новой тротуарной плитки рабочие уложат на проспекте Ленина. Помимо этого, здесь высадят деревья, установят малые архитектурные формы, а для ухода за растениями восстановят поливочный водопровод в зеленых зонах у Центробанка и Дома профсоюзов, а также систему освещения в зеленой зоне возле Дома профсоюзов.



