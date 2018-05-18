|Происшествия
|19.05.2018 10:13
В Волгограде в ДТП пострадали две пассажирки автобуса
Две женщины пострадали в дорожных происшествиях с участием общественного транспорта в Краснооктябрьском и Советском районах. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, по имеющимся сведениям, в пятницу в 14:30 во время поездки на автобусе упала 77-летняя пенсионерка. Инцидент произошел напротив дома № 105 “а” по Университетскому проспекту. Четырьмя часами ранее подобный инцидент произошел напротив дома № 78 “б” по улице Еременко, 51-летняя пассажирка потеряла равновесие и упала во время начала движения рейсового “Волгабаса”. Обе женщины получили травмы головы и были госпитализированы.
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Будничные съемки далеко не редкой картины для сегодняшнего Волгограда – загаженного двора – неожиданно вылились в почти детективное расследование ИА...
Английский журналист Грэмм Филлипс, известный своими репортажами из Донбасса и ненавистью к любым проявлениям фашизма, провел несколько дней в Волгограде...
Два грузовика с мусором вывезли сегодня из березовой рощи в Кировском районе Волгограда сотрудники компании «Волгострой». Об этом...
|Расследования
|19.05.2018 14:06
Незаконная добыча рыбы с использованием запрещенных орудий лова обернулась для жителя Быковского района наказанием в виде 4 месяцев исправительных работ. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение суда, с него также будет удержано 5% заработка в доход государства. В суде установлено, что мужчина нашел в ноябре прошлого года 85-метровую рыболовную сеть на левом берегу Волгоградского водохранилища в 2 км от жилого массива Молодежный. Воспользоваться снастью он решил в феврале 2018-го. Этой сетью он добыл 12 судаков, ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, был оценен в 3000 рублей. Суд постановил вынесенное наказание считать условным с испытательным сроком на шесть месяцев. ...
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|Происшествия
|19.05.2018 13:38 (Обновлено: 19.05.2018 13:39)
Отец и двое детей пострадали сегодня в аварии в Дубовском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по имеющимся сведениям, там столкнулись “ВАЗ -2107”, в котором ехала семья - родители и двое детей, и грузовой автомобиль. После удара легковая машина загорелась. Травмы получили мужчина, девочка 12 лет и семилетний мальчик. Все они госпитализированы. На данный момент известно, что у девочки ушибы, а у ее брата ожоги. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.
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|Происшествия
|19.05.2018 11:53 (Обновлено: 19.05.2018 11:54)
Мужчина погиб сегодня ночью при пожаре в Камышине. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о бедствии в пятиэтажном доме на улице Терешковой поступил в 1:51. Там в двухкомнатной квартире загорелся диван. Расчеты пожарно-спасательной части №29 быстро прибыли на место, и через 12 минут после звонка пожар был потушен. Однако огонь успел унести жизнь 32-летнего мужчины. Камышанин сгорел на своем диване. Причины возгорания сейчас выясняют специалисты.
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|Происшествия
|19.05.2018 11:22
Двухэтажное помещение загорелось сегодня в Тракторозаводском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о возгорании на территории тракторного завода поступил на пульт дежурного в 10:50. На место оперативно прибыли пожарные расчеты. Выяснилось, что в двухэтажном неиспользуемом здании, находящемся на заброшенной территории, загорелся строительный мусор. Площадь пожара составляет около 150 квадратных метров. В 11:20 пожар был локализован. По поступившим сведениям, погибших и пострадавших нет. Угроза людям и близлежащим строениям отсутствует. Причины возгорания выясняются. Отметим, что столб дыма, поднимающийся над местом ЧП, виден за много километров. О нем сообщают не только жители Тракторозаводского района, но и...
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|Экология
|19.05.2018 10:58
Новая коммунальная техника пополнит парк ГК «Чистый город». Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, уникальная модель мусоровоза – совместная разработка инженеров ГК «Чистый город» и Ряжского авторемонтного завода – прибудет в Волгоград уже на следующей неделе. Остальная техника - до конца июня. В общей сложности в город поступят порядка 50 единиц новых мусоровозов преимущественно российской сборки. Все машины с задней и боковой загрузкой, с универсальными захватали и системами мультилифт. Как ранее сообщалось, новый для российской коммунальной сферы мусоровоз разработан техническими специалистами для транспортирования отходов на протяженные расстояния – от...
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|Общество
|19.05.2018 10:40
Специалисты муниципального предприятия МБУ «Северное» демонтируют старую бетонную конструкцию на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, комплексное благоустройство площади у Центробанка ведется в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды. После проведенных работ на месте бывшей бетонной конструкции появится благоустроенная пешеходная зона. Согласно дизайн-проекту обновленное пространство должно открыть панорамный вид на улицу Комсомольскую и прогулочную часть улицы Чуйкова. Данная концепция преображения бульварных частей проспекта Ленина и ул. Комсомольской была разработана профессиональными архитекторами с учетом пожеланий волгоградцев. Пешеходная зона проспекта Ленина и улицы Комсомольской в соответствии с запросами волгоградцев, принявших участие в рейтинговом...
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|Общество
|19.05.2018 07:20
При обустройстве Волгоградского речпорта не дошли еще руки строителей до уголков отдыха, которые пока остаются разрушенными. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, хотя и радует то, что речпорт преображается на глазах, они надеются, что будут заменены и скамейки, которые были здесь установлены много лет назад, а сейчас на них сидеть просто опасно. «Если такие "закутки" обустроят, это оценят и волгоградцы, и гости города. Здесь можно побыть в одиночестве, посмотреть на Волгу, почитать книгу. Только хотелось бы встать со скамейки, не испортив предметы гардероба», - написали в редакцию горожане.
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|Политика
|19.05.2018 06:31
В тупик поставил вопрос спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко главу Волгограда Андрея Косолапова о размере доходов бюджета города от уличной рекламы. Тогда, напомним, Андрей Косолапов, явно растерявшись, назвал сначала цифру «около 200 миллионов», потом подправил ее до 180 миллионов. При этом Валентина Матвиенко уверенно заявила, что, наверняка, этот показатель еще меньше. И она оказалась права. Как стало известно ИА «Высота 102», доходы от рекламы составляют всего лишь около 100 миллионов рублей в год. Это почти в 2 раза меньше озвученной Андреем Косолаповым цифры. ...
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|Политика
|18.05.2018 20:23
Сегодня и.о. руководителя реготделения «Справедливой России» Дмитрий Калашников объявил о том, что партия начала отбор политических талантов. Как сообщает ИА «Высота 102», в ходе пресс-конференции было объявлено о запуске проекта «Справедливый призыв». На сайте реготделения партии размещена анкета на соискание вакансии кандидата в депутаты от партии Сергея Миронова. Напомним, 9 сентября, в единый день голосования, самые крупные выборы в регионе пройдут на территории Волгограда, где избирателям предстоит сформировать новый созыв городской думы. Также состоятся выборы в Волжскую и Камышинскую гордумы. Как известно, аналогичную процедуру, но более масштабную, по формированию списка кандидатов в настоящее время проводит «Единая Россия». Вероятно,...
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|Аналитика
|18.05.2018 20:04
Смотрите сегодня в программе: В Волгограде впервые услышали колокола звонницы собора Александра Невского. Дорожные указатели на русском и английском языках устанавливают перед приездом гостей ЧМ-2018. Жители Волгограда и Волжского устали от бездействия управляющей компании ушедшей «в подполье». Четверть века в строю - праздник отмечает ГИБДД Волгограда. Чиновники протянули руку помощи волонтерам - любителям животных. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19:00 в будние дни.
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|Борьба с коррупцией
|18.05.2018 18:18 (Обновлено: 18.05.2018 19:16)
Сегодня опубликованы сведения о доходах и имуществе лиц, замещающих государственные должности Волгоградской области и входящих в состав администрации региона, сообщает ИА «Высота 102». Ударнее всех коллег по цеху в 2017 году поработал вице-губернатор-председатель комитета промышленности и торговли региона Роман Беков. Он...
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|Политика
|18.05.2018 18:09
Работа сенаторов от Волгоградской области не в полной мере устраивает председателя Совета Федерации ФС РФ. Оценку деятельности членов верхней палаты заксобрания страны от региона Валентина Матвиенко дала накануне во время своего визита в Волгоград, сообщает ИА «Высота 102». Оба сенатора – Татьяна Лебедева и Елена Попова – присутствовали на встрече Валентины Матвиенко с руководством области и членами регпарламента, на которой им пришлось выслушать критику в свой адрес. Сначала глава палаты регионов адресовала своим подчиненным несколько добрых слов. «…Они активно занимаются законотворчеством. В частности, Татьяна Романовна сейчас работает над федеральным законом о молодежи и другими законами. Они...
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|Здравоохранение
|18.05.2018 17:19
Крымская геморрагическая лихорадка выявлена у двух жителей Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в территориальном управлении Роспотребнадзора, пострадавшие – жители Котельниковского и Октябрьского районов. Заражение произошло в результате снятия клещей незащищенными руками и их раздавливания. Первый заболевший лихорадкой, как ранее сообщало информагентство, был выявлен в конце апреля текущего года. Теперь число больных возросло. На данный момент в медицинские организации региона по поводу присасывания клещей обратилось 739 человек, из них 294 - дети до 14-ти лет.
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|Общество
|18.05.2018 17:15
Буфет на цокольном этаже здания администрации Волгоградской области и областной думы – отныне закрыт для «простых смертных» визитеров и даже большинства сотрудников. В чем и убедился корреспондент ИА «Высота 102», по старой памяти решивший подкрепиться «думскими» пирожками. На входе в помещение стояли две приятные девушки, одетые по дресс-коду – белый верх, черный низ. Пропустить в вожделенную комнату, источающую манящие ароматы, журналиста они хоть и вежливо, но отказались. Думская аккредитация, как выяснилось, на это заведение теперь не распространяется. Последние несколько месяцев буфет и вовсе был закрыт на ремонт. Интерьер помещения, действительно, освежили, на столах, как успел краем наметанного глаза...
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|Борьба с коррупцией
|18.05.2018 17:13
Декларированный годовой доход прокурора Волгоградской области Максима Ершова в 2017 году составил более 2,8 млн рублей - это на 300 тысяч больше, чем годом ранее, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сведения, опубликованные надзорным ведомством. Заработки супруги Максима Ершова, наоборот, упали - 600 тысяч против 1,7 млн в 2016 году. Список имущества регионального прокурора, как и в 2016 году, ограничен квартирой в долевой собственности. Ни машин, ни земельных участков за государственным советником юстиции 2 класса не числится. Не выходят за пределы разумного (если сравнивать с некоторыми депутатами) и сведения о доходах и имуществе первого заместителя прокурора региона Александра Руднева...
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19 мая 14:06
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В Волгограде в ДТП пострадали две пассажирки автобуса
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Происшествия
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В Волгограде в ДТП пострадали две пассажирки автобуса
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