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Аналитика
 18.05.2018 20:04

«Высота 102 ТВ»: Улицы Волгограда встретят гостей ЧМ-2018 «по-английски»




Смотрите сегодня в программе: В Волгограде впервые услышали колокола звонницы собора Александра Невского. Дорожные указатели на русском и английском языках устанавливают перед приездом гостей ЧМ-2018. Жители Волгограда и Волжского устали от бездействия управляющей компании ушедшей «в подполье». Четверть века в строю - праздник отмечает ГИБДД Волгограда. Чиновники протянули руку помощи волонтерам - любителям животных.   
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19:00  в будние дни.   
Добавьте ИА "Высота 102" в свои источники в Яндекс.Новостях по ссылке: https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&favid=3492

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Борьба с коррупцией 18.05.2018 18:18 (Обновлено: 18.05.2018 19:16)

Пухлые кошельки чиновников администрации Волгоградской области держат форму Сегодня опубликованы сведения о доходах и имуществе лиц, замещающих государственные должности Волгоградской области и  входящих в состав администрации региона, сообщает ИА «Высота 102».  Ударнее всех коллег по цеху в 2017 году поработал вице-губернатор-председатель комитета промышленности и торговли региона Роман Беков. Он...
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Политика 18.05.2018 18:09

Валентина Матвиенко устроила «публичную порку» сенаторам от Волгоградской области Работа сенаторов от Волгоградской области не в полной мере устраивает председателя Совета Федерации ФС РФ. Оценку деятельности членов верхней палаты заксобрания страны от региона Валентина Матвиенко дала накануне во время своего визита в Волгоград, сообщает ИА «Высота 102». Оба сенатора – Татьяна Лебедева и Елена Попова – присутствовали на встрече Валентины Матвиенко с руководством области и членами регпарламента, на которой им пришлось выслушать критику в свой адрес. Сначала глава палаты регионов адресовала своим подчиненным несколько добрых слов. «…Они активно занимаются законотворчеством. В частности, Татьяна Романовна сейчас работает над федеральным законом о молодежи и другими законами. Они...
Прочитана: 2205 раз
Здравоохранение 18.05.2018 17:19

Крымская геморрагическая лихорадка выявлена у двух жителей Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в территориальном управлении Роспотребнадзора, пострадавшие – жители Котельниковского и Октябрьского районов. Заражение произошло в результате снятия клещей незащищенными руками и их раздавливания. Первый заболевший лихорадкой, как ранее сообщало информагентство, был выявлен в конце апреля текущего года. Теперь число больных возросло. На данный момент в медицинские организации региона по поводу присасывания клещей обратилось 739 человек, из них 294 - дети до 14-ти лет. 
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Борьба с коррупцией 18.05.2018 17:13

Волгоградские прокуроры показали доходы за 2017 год Декларированный годовой доход прокурора Волгоградской области Максима Ершова в 2017 году составил более 2,8 млн рублей - это на 300 тысяч больше, чем годом ранее, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сведения, опубликованные надзорным ведомством. Заработки супруги Максима Ершова, наоборот, упали - 600 тысяч против 1,7 млн в 2016 году. Список имущества регионального прокурора, как и в 2016 году, ограничен квартирой в долевой собственности. Ни машин, ни земельных участков за государственным советником юстиции 2 класса не числится. Не выходят за пределы разумного (если сравнивать с некоторыми депутатами) и сведения о доходах и имуществе первого заместителя прокурора региона Александра Руднева...
Прочитана: 1545 раз
Спорт 18.05.2018 16:46

В Волгограде работников гостиниц и общепита проверят на кишечные инфекции в преддверии ЧМ Обследование персонала гостиниц и точек общепита поручено провести в Волгограде до начала чемпионата мира по футболу в срок до 10 июня. Как сообщает ИА "Высота 102", соответствующее постановление под названием "Об обследовании контингентов риска в рамках проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Волгограде" подписал сегодня главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева. В документе указано, что проверку должны пройти работники заведений, расположенных на туристических маршрутах, связанные с организацией обслуживания и питания гостей чемпионата. Их проверят на носительство возбудителей кишечных инфекций, в том числе ротавирусы и норовирусы.  Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в...
Прочитана: 578 раз
Общество 18.05.2018 16:21

Буфет администрации Волгоградской области получил VIP-статус Буфет на цокольном этаже здания администрации Волгоградской области и областной думы – отныне закрыт для «простых смертных» визитеров и даже большинства сотрудников. В чем и убедился корреспондент ИА «Высота 102», по старой памяти решивший подкрепиться «думскими» пирожками. На входе в помещение стояли две приятные девушки, одетые по дресс-коду – белый верх, черный низ. Пропустить в вожделенную комнату, источающую манящие ароматы, журналиста они хоть и вежливо, но отказались. Думская аккредитация, как выяснилось, на это заведение теперь не распространяется.  Последние несколько месяцев буфет и вовсе был закрыт на ремонт. Интерьер помещения, действительно, освежили, на столах, как успел краем наметанного глаза...
Прочитана: 3392 раз
Общество 18.05.2018 15:36

Арбитражный суд Волгоградской области в дни проведения матчей ЧМ-2018 не будет принимать документы – исковые заявления, ходатайства и т.д. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, тот же иск можно будет подать лишь с помощью электронного сервиса – «Мой арбитр». При этом сотрудники арбитража будут работать в обычном режиме. Ограничение доступа в здание связано, как пояснили в суде, с усилением мер безопасности и включения места расположения суда в перечень улиц, попадающих под ограничение дорожного движения в период проведения матчей.  Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что Волгоградский облсуд будет работать в обычном режиме 18, 22, 25 и...
Прочитана: 536 раз
Расследования 18.05.2018 15:07

Прокурорская проверка ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника №11" по ремонту помещений в 2015-2016 годах завершилась возбуждением уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили ИА "Высота 102" в прокуратуре Волгоградской области, проверка проводилась совместно с сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, а также с привлечением специалистов комитета финансов администрации Волгограда. Проверяющими было установлено, что некоторые работы, такие как укладка плитки, установка двери и другие, были проведены только на бумаге. Стоимость и объемы проведенных работ завышены на сумму порядка 1 млн. рублей. Вместе с тем, акты о приемке выполненных работ были подписаны, соответственно, подрядчик получил свои деньги в полном объеме. Уголовное...
Прочитана: 1517 раз
Общество 18.05.2018 15:04

Болельщики из Англии теперь смогут найти в Волгограде улицу Ковентри Новенькие таблички с названием улицы Ковентри сегодня благополучно повесили там, где они должны были быть, сообщает ИА «Высота 102». Прошло 7 суток с того дня, когда получила огласку история о том, как журналист из Британии Грэмм Филлипс удивился отсутствию опознавательных знаков на улице, названной в честь английского города-побратима Волгограда. Репортера взволновал тот факт, что болельщики из Ковентри и других городов Англии, которые приедут на чемпионат мира по футболу, не смогут найти в Волгограде один из символов побратимских связей. После того, как глава города Андрей Косолапов публично пообещал, что недоработка будет исправлена, таблички с несвойственной для волгоградского...
Прочитана: 2925 раз
Телеком 18.05.2018 14:58

«Ростелеком» и «Радио DFM» раздадут призы участникам радиовикторины «Ростелеком» совместно с «Радио DFM» запускает радиовикторину «Цифровой и быстрый» для знатоков новых технологий и любителей высоких скоростей. Участником радиовикторины может стать любой желающий, достигший возраста 18 лет. Достаточно позвонить в студию по телефону +7 (861) 255-67-67 и ответить в прямом эфире на вопрос радиоведущего, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора.  По словам директора департамента внешних коммуникаций «Ростелеком-Юг» Вячеслава Плеханова, приняв участие в этом интерактиве, абоненты и те, кто только собирается ими стать, смогут продемонстрировать свою эрудицию, узнать любопытные факты из области телекома и цифровых технологий, а также научиться отлично ориентироваться в наших услугах и их преимуществах. ...
Прочитана: 584 раз
Общество 18.05.2018 14:51

Массовая разъяснительная кампания по вопросу тарифного регулирования, платы за жилищно-коммунальные услуги и содержания жилищного фонда стартует в Волгоградской области с 1 июня. Как сообщили ИА "Высота 102" в областной инспекции госжилнадзора, сотрудники надзорного ведомства расскажут о порядке начисления платы и переходе на "прямые договоры" на поставку коммунальных услуг между собственниками и ресурсоснабжающими организациями. Отмечается, что разъяснительная работа нацелена не только на жителей, но и на представителей органов власти, ресурсонабжающих и управляющих организаций. Жителям муниципальных районов и городских округов Волгоградской области поведуют об изменениях в жилищном законодательстве, касающихся начисления платы, и ответят на все интересующие вопросы по данному направлению. Разъяснительная кампания...
Прочитана: 682 раз
Общество 18.05.2018 14:16

Улицы Волгограда "заговорили" по-английски Названия основных улиц, музеев, гостиниц, спортивных и транспортных объектов в Волгограде в преддверии чемпионата мира по футболу перевели на английский язык. Как сообщает ИА "Высота 102", в городе-герое в самом разгаре работы по установке указателей с информацией для англоговорящих гостей, которые начнут прибывать в Волгоград уже в следующем месяце.  На щитах, которые уже можно увидеть вдоль рокадной дороги и на главном "футбольном" маршруте - проспекте им. Жукова, содержатся подсказки о том, например, в какую сторону нужно двигаться, чтобы попасть на железнодорожный вокзал Волгограда или стадион "Волгоград Арена". Главная цель -...
Прочитана: 1604 раз
Расследования 18.05.2018 13:50

УК «Спутник» выплатит 70 тысяч рублей за инцидент с отравлением семьи из трех человек угарным газом. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжского городского суда, с иском к управляющей компании и собственнику соседней квартиры обратилась семья, которая в ноябре 2016 года отравилась угарным газом. В случившемся истцы винили управляющую компанию и соседей, которые, по мнению пострадавших, неправильно установили газовый водонагреватель, в результате чего угарный газ проник в их квартиру, считали члены семьи. Вину коммунальщиков семья видела в ненадлежащем исполнении работ по проверке вентиляционных каналов.  В суде выяснилось, впрочем, что соседи к происшествию отношения не имеют. А вот УК «Спутник»,...
Прочитана: 812 раз
Политика 18.05.2018 13:23

В Волгограде справороссы объявили осенний призыв в депутаты Сегодня и.о. руководителя реготделения «Справедливой России» Дмитрий Калашников объявил о том, что партия начала отбор политических талантов. Как сообщает ИА «Высота 102», в ходе пресс-конференции было объявлено о запуске проекта «Справедливый призыв». На сайте реготделения партии размещена анкета на соискание вакансии кандидата в депутаты от партии Сергея Миронова. Напомним, 9 сентября, в единый день голосования, самые крупные выборы в регионе пройдут на территории Волгограда, где избирателям предстоит сформировать новый созыв городской думы. Также состоятся выборы в Волжскую и  Камышинскую гордумы.  Как известно, аналогичную процедуру, но более масштабную, по формированию списка кандидатов в настоящее время проводит «Единая Россия». Вероятно,...
Прочитана: 2730 раз
Общество 18.05.2018 12:58

Волгоградские вокалисты покорили зрителей фестиваля «Московская весна A cappella» В Волгограде, в загородном клубе «Нефтяник» состоялась пресс-конференция, посвященная итогам второго открытого музыкального международного конкурса акапельного пения «Московская весна А cappella». Второй сезон международного конкурса стал счастливым и для волгоградских вокалистов. Призы зрительских симпатий получили наши земляки — солист Константин Григ и вокальная группа АCAPELLA BAND «РАЗНЫЕ».  Об этом сообщила на состоявшейся пресс-конференции Эдита Новикова — генеральный директор волгоградского «Агентства Больших Возможностей», уже второй год совместно с Продюсерским центром Иосифа Пригожина реализующего этот грандиозный столичный музыкальный проект. Конкурс «Московская весна A cappella» прошел в рамках городских уличных фестивалей «Московские сезоны» в нынешнем...
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