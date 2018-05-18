«Высота 102 ТВ»: Улицы Волгограда встретят гостей ЧМ-2018 «по-английски»











Смотрите сегодня в программе: В Волгограде впервые услышали колокола звонницы собора Александра Невского. Дорожные указатели на русском и английском языках устанавливают перед приездом гостей ЧМ-2018. Жители Волгограда и Волжского устали от бездействия управляющей компании ушедшей «в подполье». Четверть века в строю - праздник отмечает ГИБДД Волгограда. Чиновники протянули руку помощи волонтерам - любителям животных.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19:00 в будние дни.