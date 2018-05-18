|Борьба с коррупцией
|18.05.2018 18:18(Обновлено: 18.05.2018 19:16)
Пухлые кошельки чиновников администрации Волгоградской области держат форму
Сегодня опубликованы сведения о доходах и имуществе лиц, замещающих государственные должности Волгоградской области и входящих в состав администрации региона, сообщает ИА «Высота 102».
Ударнее всех коллег по цеху в 2017 году поработал вице-губернатор-председатель комитета промышленности и торговли региона Роман Беков. Он по-прежнему, как и в прошлом году, удерживает лидерство по объему заработка.
Однако по итогам прошлого года его годовой доход возрос аж на 3,8 млн и составил 9,3 млн рублей. Это самый высокий результат среди прочих первых лиц администрации области. Три земельных участка, дом, квартира, здание и помещение – перечень имущества остался прежним. Откуда взялась солидная прибавка к доходу – из декларации неясно. У Бекова оказалась и самая богатая жена среди остальных чиновников. Ее доход вырос в 8 раз (!) до 16 млн рублей.
Второе место по объему доходов уже не первый год удерживает председатель облкомспорта Александр Глинянов (5,3 млн рублей). И это при том, что его годовой заработок по сравнению с 2016 годом уменьшился в два с лишним раза. На месте у чиновника остался дом и земельный участок в Испании, и прочий солидный перечень имущества.
Председатель комитета тарифного регулирования Волгоградской области Светлана Горелова, которая пришла на должность в августе прошлого года, оказалась третьей среди остальных чиновников администрации области по сумме заработка. Ее доход – почти 5 млн рублей.
У заместителей губернатора Валентины Гречины и Зины Мержоевой за минувший год произошла весьма скромная по меркам высокопопоставленных чиновников области «индексация» доходов в среднем на 200 тысяч рублей. Обе дамы заработали по 2,7 млн рублей.
Евгений Харичкин, работающий вице-губернатором - руководителем аппарата губернатора Волгоградской области за 2017 год задекларировал более 3-х миллионов рублей, в его собственности есть автомобиль Mitsubishi Outlander и квартира (80,3 кв м). Годом ранее заработок опытного чиновника Харичкина за 12 месяцев немного не дотягивал до 3-х миллионов рублей, а в собственности был все тот же автомобиль. Супруга вице-губернатора заработала в 2017 году почти 700 тысяч рублей. Ее имущество представлено земельным участком, гаражным боксом и жилым строением.
Александр Дорждеев - первый заместитель губернатора Волгоградской области - председатель регионального комитета финансов показал доход в размере 2,7 млн рублей. В 2016 году главный казначей региона заработал примерно столько же - более 2-х миллионов 600 тысяч рублей. В списке собственности Александра Дорждеева есть легковой автомобиль Honda CRV, а также земельный участок, дом, гараж и баня (долевая собственность совместно с супругой).
Александр Блошкин - заместитель губернатора, которому периодически прочат отставку, заработал в 2017 году 2,8 млн руб. Общая задекларированная сумма дохода в 2016 году составляла 3 миллиона 800 тысяч рублей. Бывший когда-то главой Киквидзенского района Александр Блошкин является хозяином обширных земельных угодий в долевой и индивидуальной собственности, а также владеет домом площадью 115,5 кв.м. Куратор внутренней политики администрации области является также обладателем автомобиля Mercedes-Benz ML 350 4Matik.
Аркадий Грушко - председатель комитета по подготовке и проведению матчей ЧМ-2018 в Волгоградской области - заработал в 2017 году 2,2 млн рублей, тогда как годом ранее его доход составлял 1,3 млн рублей. В собственности чиновника по-прежнему два авто - Land Rover и Discovery 3, земельный участок, жилой дом и две квартиры в общедолевой собственности.
Анна Писемская возглавила комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области в октябре 2017 года после того, как эту должность покинула Наталья Жукова. Писемская задекларировала 1,5 млн рублей дохода. В ее собственности только одна квартира площадью 61,8 кв.м.
Евгений Кучерявенко, который с конца 2017 года возглавил представительство Волгоградской области в Москве, отчитался о доходе в 949 тыс. рублей. В списке его имущества - половина квартиры площадью 52,2 кв.м. и две престижные иномарки - Toyota Land Cruiser 200, Mercedes Benz Е 200.
Больше денег в дом в 2017 году стал приносить заместитель губернатора Волгоградской области – председатель комитета по культуре Владимир Попков. Его доход составил 2,5 миллиона рублей, тогда как в 2016 году было всего около 2 миллионов рублей. А вот доход супруги Владимира Попова в 2017 году оказался меньше, чем в 2016 году: всего около 300 тысяч вместо 1,5 миллиона рублей.
А вот у заместителя губернатора Волгоградской области Владимира Шкарина доходы выросли почти в 2 раза – с 2,3 миллионов рублей в 2016 году до 4,1 миллиона в 2017 году. Список имущества не изменился - у чиновника есть квартира и нежилое помещение в собственности, земельный участок – в пользовании. Доход супруги Владимира Шкарина за 2017 год достаточно скромный – 340 тысяч рублей. В семье нет никаких машин и других транспортных средств.
Увеличился доход и у Лилии Заботиной – председателя комитета социальной защиты населения Волгоградской области – почти до 3 миллионов рублей в 2017 году. В позапрошлом году она заработала всего около 2,1 миллиона рублей. В собственности у руководителя комитета – лишь легковой автомобиль Nissan Qashqai, как и в прошлом году.
В декларации председателя комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Леонида Титова изменения коснулись лишь строки о денежных доходах. В 2017 году он составил около 2,7 миллиона рублей, а в 2016 году чиновник не дотянул и до миллиона. Зато во всем остальном прослеживается стабильность: у Леонида Титова по-прежнему нет никакой собственности не в виде недвижимости, ни в виде земельных участков, а также транспортных средств.
Многодетная мама Анна Чупахина, председатель комитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области отчиталась об увеличении доходов в 2017 году – до 3 миллионов рублей. В 2016 году она заработала меньше – чуть более 2,5 миллиона рублей. Все хорошо и у ее супруга: его доход также прибавился в 2017 году – до 3,2 миллионов рублей вместо 1,6 миллиона в 2016 году.
Не принес прошедший год кардинальных изменений в имущественном положении заместителя губернатора Волгоградской области – председателя комитета сельского хозяйства Василия Иванова. Если не считать небольшого увеличения дохода – с 2,4 миллиона рублей в 2016 году до 2,6 миллиона рублей в прошлом году.
В полтора раза увеличили суммарный объем «получки» сразу несколько чиновников. Это председатель комитета по делам территориальных образований Владимир Марченко (3,33 млн рублей), глава комитета ЖКХ и ТЭК Олег Николаев (2,7 млн), главный архитектор области, возглавляющая профильный комитет, Елена Прохорова (2,5 млн рублей).
Председатель комитета по образованию региона Лариса Савина все-таки избавилась от «Москвича-2140», который числился в прошлогодней декларации. За сколько она его продала – неизвестно, но дополнительный миллион рублей она в прошлом году заработала (итого – 2,8 млн). А вот ее супруг резко сократил объем заработка – в шесть раз до 37 тысяч рублей.
Бессменная председатель комитета ветеринарии Волгоградской области Галина Аликова в 2017 году стала богаче, заработав 2,5 млн. рублей. В предыдущей декларации ее доход был скромнее - 1,7 млн. Имущество главного ветеринара региона не претерпело изменений - индивидуальная квартира, а также земельный участок и жилой дом в общедолевой собственности.
Главный дорожный чиновник региона Анатолий Васильев отчитался о доходе в 1,8 млн. рублей - это на 200 тысяч меньше, чем годом ранее. В собственности председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области все без изменений - автомобиль Toyota Land Cruiser 150, земельный участок, дом и квартира.
Управляющий делами администрации Волгоградской области Андрей Слепенков повысил в 2017 году свои доходы, заработав 2,7 млн. рублей. Годом ранее в его декларации значилось 2,4 млн. Он является обладателем квартиры и автомобиля Toyota Land Cruiser 120. В списке его имущества также надувная лодка, лодочный мотор и прицеп "Крепыш".
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|18.05.2018 15:07
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|18.05.2018 14:58
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|18.05.2018 14:51
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|Общество
|18.05.2018 14:16
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|18.05.2018 13:50
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|18.05.2018 13:23
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