|Здравоохранение
|18.05.2018 17:19
Двое жителей Волгоградской области заболели лихорадкой после укуса клеща
Крымская геморрагическая лихорадка выявлена у двух жителей Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в территориальном управлении Роспотребнадзора, пострадавшие – жители Котельниковского и Октябрьского районов. Заражение произошло в результате снятия клещей незащищенными руками и их раздавливания. Первый заболевший лихорадкой, как ранее сообщало информагентство, был выявлен в конце апреля текущего года. Теперь число больных возросло.
На данный момент в медицинские организации региона по поводу присасывания клещей обратилось 739 человек, из них 294 - дети до 14-ти лет.
В Волгограде управляющая компания «прячется» от долгов и жильцов в промзоне
Мурашки и обнимашки: журналист из Англии встретил в Волгограде День Победы, сходил на футбол и прикоснулся к истории
В Волгограде березовой роще устроили SPA-процедуры - чистку и омоложение
Будничные съемки далеко не редкой картины для сегодняшнего Волгограда – загаженного двора – неожиданно вылились в почти детективное расследование ИА...
Английский журналист Грэмм Филлипс, известный своими репортажами из Донбасса и ненавистью к любым проявлениям фашизма, провел несколько дней в Волгограде...
Два грузовика с мусором вывезли сегодня из березовой рощи в Кировском районе Волгограда сотрудники компании «Волгострой». Об этом...
|Политика
|18.05.2018 18:09
Работа сенаторов от Волгоградской области не в полной мере устраивает председателя Совета Федерации ФС РФ. Оценку деятельности членов верхней палаты заксобрания страны от региона Валентина Матвиенко дала накануне во время своего визита в Волгоград, сообщает ИА «Высота 102». Оба сенатора – Татьяна Лебедева и Елена Попова – присутствовали на встрече Валентины Матвиенко с руководством области и членами регпарламента, на которой им пришлось выслушать критику в свой адрес. Сначала глава палаты регионов адресовала своим подчиненным несколько добрых слов. «…Они активно занимаются законотворчеством. В частности, Татьяна Романовна сейчас работает над федеральным законом о молодежи и другими законами. Они...
Прочитана: 587 раз
|Борьба с коррупцией
|18.05.2018 17:13
Декларированный годовой доход прокурора Волгоградской области Максима Ершова в 2017 году составил более 2,8 млн рублей - это на 300 тысяч больше, чем годом ранее, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сведения, опубликованные надзорным ведомством. Заработки супруги Максима Ершова, наоборот, упали - 600 тысяч против 1,7 млн в 2016 году. Список имущества регионального прокурора, как и в 2016 году, ограничен квартирой в долевой собственности. Ни машин, ни земельных участков за государственным советником юстиции 2 класса не числится. Не выходят за пределы разумного (если сравнивать с некоторыми депутатами) и сведения о доходах и имуществе первого заместителя прокурора региона Александра Руднева...
Прочитана: 449 раз
|Спорт
|18.05.2018 16:46
Обследование персонала гостиниц и точек общепита поручено провести в Волгограде до начала чемпионата мира по футболу в срок до 10 июня. Как сообщает ИА "Высота 102", соответствующее постановление под названием "Об обследовании контингентов риска в рамках проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Волгограде" подписал сегодня главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева. В документе указано, что проверку должны пройти работники заведений, расположенных на туристических маршрутах, связанные с организацией обслуживания и питания гостей чемпионата. Их проверят на носительство возбудителей кишечных инфекций, в том числе ротавирусы и норовирусы. Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в...
Прочитана: 349 раз
|Общество
|18.05.2018 16:21
Буфет на цокольном этаже здания администрации Волгоградской области и областной думы – отныне закрыт для «простых смертных» визитеров и даже большинства сотрудников. В чем и убедился корреспондент ИА «Высота 102», по старой памяти решивший подкрепиться «думскими» пирожками. На входе в помещение стояли две приятные девушки, одетые по дресс-коду – белый верх, черный низ. Пропустить в вожделенную комнату, источающую манящие ароматы, журналиста они хоть и вежливо, но отказались. Думская аккредитация, как выяснилось, на это заведение теперь не распространяется. Последние несколько месяцев буфет и вовсе был закрыт на ремонт. Интерьер помещения, действительно, освежили, на столах, как успел краем наметанного глаза...
Прочитана: 2796 раз
|Общество
|18.05.2018 15:49
Сегодня специалисты регионального фонда капремонта совместно с судебными приставами-исполнителями Ворошиловского районного отдела Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области провели первый межведомственный рейд. Граждан, в отношении которых приставами уже возбуждены исполнительные производства, предупредили об ответственности за неуплату взносов. В поле зрения представителей фонда и судебных приставов, сообщает ИА «Высота 102», попали собственники нескольких квартир по ул. Новоузенской Ворошиловского района г. Волгограда, чьи долги по оплате взносов на капремонт исчисляются десятками тысяч рублей. В одну из квартир судебные приставы вместе со специалистами Фонда капремонта так и не вошли — хозяева жилища отказались открывать двери. Судебные приставы-исполнители...
Прочитана: 1380 раз
|Общество
|18.05.2018 15:36
Арбитражный суд Волгоградской области в дни проведения матчей ЧМ-2018 не будет принимать документы – исковые заявления, ходатайства и т.д. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, тот же иск можно будет подать лишь с помощью электронного сервиса – «Мой арбитр». При этом сотрудники арбитража будут работать в обычном режиме. Ограничение доступа в здание связано, как пояснили в суде, с усилением мер безопасности и включения места расположения суда в перечень улиц, попадающих под ограничение дорожного движения в период проведения матчей. Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что Волгоградский облсуд будет работать в обычном режиме 18, 22, 25 и...
Прочитана: 415 раз
|Расследования
|18.05.2018 15:07
Прокурорская проверка ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника №11" по ремонту помещений в 2015-2016 годах завершилась возбуждением уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили ИА "Высота 102" в прокуратуре Волгоградской области, проверка проводилась совместно с сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, а также с привлечением специалистов комитета финансов администрации Волгограда. Проверяющими было установлено, что некоторые работы, такие как укладка плитки, установка двери и другие, были проведены только на бумаге. Стоимость и объемы проведенных работ завышены на сумму порядка 1 млн. рублей. Вместе с тем, акты о приемке выполненных работ были подписаны, соответственно, подрядчик получил свои деньги в полном объеме. Уголовное...
Прочитана: 1055 раз
|Общество
|18.05.2018 15:04
Новенькие таблички с названием улицы Ковентри сегодня благополучно повесили там, где они должны были быть, сообщает ИА «Высота 102». Прошло 7 суток с того дня, когда получила огласку история о том, как журналист из Британии Грэмм Филлипс удивился отсутствию опознавательных знаков на улице, названной в честь английского города-побратима Волгограда. Репортера взволновал тот факт, что болельщики из Ковентри и других городов Англии, которые приедут на чемпионат мира по футболу, не смогут найти в Волгограде один из символов побратимских связей. После того, как глава города Андрей Косолапов публично пообещал, что недоработка будет исправлена, таблички с несвойственной для волгоградского...
Прочитана: 2788 раз
|Телеком
|18.05.2018 14:58
«Ростелеком» совместно с «Радио DFM» запускает радиовикторину «Цифровой и быстрый» для знатоков новых технологий и любителей высоких скоростей. Участником радиовикторины может стать любой желающий, достигший возраста 18 лет. Достаточно позвонить в студию по телефону +7 (861) 255-67-67 и ответить в прямом эфире на вопрос радиоведущего, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора. По словам директора департамента внешних коммуникаций «Ростелеком-Юг» Вячеслава Плеханова, приняв участие в этом интерактиве, абоненты и те, кто только собирается ими стать, смогут продемонстрировать свою эрудицию, узнать любопытные факты из области телекома и цифровых технологий, а также научиться отлично ориентироваться в наших услугах и их преимуществах. ...
Прочитана: 365 раз
|Общество
|18.05.2018 14:51
Массовая разъяснительная кампания по вопросу тарифного регулирования, платы за жилищно-коммунальные услуги и содержания жилищного фонда стартует в Волгоградской области с 1 июня. Как сообщили ИА "Высота 102" в областной инспекции госжилнадзора, сотрудники надзорного ведомства расскажут о порядке начисления платы и переходе на "прямые договоры" на поставку коммунальных услуг между собственниками и ресурсоснабжающими организациями. Отмечается, что разъяснительная работа нацелена не только на жителей, но и на представителей органов власти, ресурсонабжающих и управляющих организаций. Жителям муниципальных районов и городских округов Волгоградской области поведуют об изменениях в жилищном законодательстве, касающихся начисления платы, и ответят на все интересующие вопросы по данному направлению. Разъяснительная кампания...
Прочитана: 563 раз
|Общество
|18.05.2018 14:16
Названия основных улиц, музеев, гостиниц, спортивных и транспортных объектов в Волгограде в преддверии чемпионата мира по футболу перевели на английский язык. Как сообщает ИА "Высота 102", в городе-герое в самом разгаре работы по установке указателей с информацией для англоговорящих гостей, которые начнут прибывать в Волгоград уже в следующем месяце. На щитах, которые уже можно увидеть вдоль рокадной дороги и на главном "футбольном" маршруте - проспекте им. Жукова, содержатся подсказки о том, например, в какую сторону нужно двигаться, чтобы попасть на железнодорожный вокзал Волгограда или стадион "Волгоград Арена". Главная цель -...
Прочитана: 1485 раз
|Расследования
|18.05.2018 13:50
УК «Спутник» выплатит 70 тысяч рублей за инцидент с отравлением семьи из трех человек угарным газом. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжского городского суда, с иском к управляющей компании и собственнику соседней квартиры обратилась семья, которая в ноябре 2016 года отравилась угарным газом. В случившемся истцы винили управляющую компанию и соседей, которые, по мнению пострадавших, неправильно установили газовый водонагреватель, в результате чего угарный газ проник в их квартиру, считали члены семьи. Вину коммунальщиков семья видела в ненадлежащем исполнении работ по проверке вентиляционных каналов. В суде выяснилось, впрочем, что соседи к происшествию отношения не имеют. А вот УК «Спутник»,...
Прочитана: 714 раз
|Политика
|18.05.2018 13:23
Сегодня и.о. руководителя реготделения «Справедливой России» Дмитрий Калашников объявил о том, что партия начала отбор политических талантов. Как сообщает ИА «Высота 102», в ходе пресс-конференции было объявлено о запуске проекта «Справедливый призыв». На сайте реготделения партии размещена анкета на соискание вакансии кандидата в депутаты от партии Сергея Миронова. Напомним, 9 сентября, в единый день голосования, самые крупные выборы в регионе пройдут на территории Волгограда, где избирателям предстоит сформировать новый созыв городской думы. Также состоятся выборы в Волжскую и Камышинскую гордумы. Как известно, аналогичную процедуру, но более масштабную, по формированию списка кандидатов в настоящее время проводит «Единая Россия». Вероятно,...
Прочитана: 2637 раз
|Общество
|18.05.2018 12:58
В Волгограде, в загородном клубе «Нефтяник» состоялась пресс-конференция, посвященная итогам второго открытого музыкального международного конкурса акапельного пения «Московская весна А cappella». Второй сезон международного конкурса стал счастливым и для волгоградских вокалистов. Призы зрительских симпатий получили наши земляки — солист Константин Григ и вокальная группа АCAPELLA BAND «РАЗНЫЕ». Об этом сообщила на состоявшейся пресс-конференции Эдита Новикова — генеральный директор волгоградского «Агентства Больших Возможностей», уже второй год совместно с Продюсерским центром Иосифа Пригожина реализующего этот грандиозный столичный музыкальный проект. Конкурс «Московская весна A cappella» прошел в рамках городских уличных фестивалей «Московские сезоны» в нынешнем...
Прочитана: 780 раз
|Происшествия
|18.05.2018 12:19
Грузовой автомобиль загорелся сегодня на проспекте имени маршала Жукова в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” читатели, около полудня на проезжей части транспортной артерии рядом с пересечением проспекта с улицей Джаныбековской загорелся фургон “ГАЗель”. В региональном главке МЧС информагентству уточнили, что сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 11:54. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №15, они в кратчайшие сроки потушили пламя. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Прочитана: 2034 раз
18 мая 17:19
Двое жителей Волгоградской области заболели лихорадкой после укуса клеща
18 мая 17:13
18 мая 16:46
18 мая 15:07
18 мая 14:16
18 мая 12:19
18 мая 11:46
18 мая 11:25
18 мая 09:30
18 мая 08:05
17 мая 20:45
17 мая 20:27
Здравоохранение
18 мая 17:19
Двое жителей Волгоградской области заболели лихорадкой после укуса клеща
25 апреля 12:50
24 апреля 14:53
18 апреля 09:12
18 апреля 08:39
12 апреля 20:27
9 апреля 16:32
7 апреля 10:21
3 апреля 15:51
27 марта 08:33
24 марта 19:42
20 марта 19:57
12 марта 14:56
10 марта 07:03
7 марта 10:26
6 марта 15:37
5 марта 15:26
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 18 Мая, Пт
Волгоград
Облачно, температура 29..31 С, давление 748..750 мм рт.ст., ветер Юго-Западный, 6 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
18 Мая, Пт
|1 $
|61.8215 руб.
|1 €
|73.0236 руб.
|1 GBP
|83.6569 руб.
|1 CHF
|61.7351 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
В Волгограде глава Совфеда РФ указала "яйцеголовым" чиновникам на низкую рождаемость, уродскую рекламу и падение в промышленности9
Просмотров: 17992
Просмотров: 14674
«Высота 102 ТВ»: В тепличных хозяйствах Волгоградской области нашли тайники с подозрительными химикатами5
Просмотров: 10446
Просмотров: 10342
Просмотров: 8646
Просмотров: 7960
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +49 / 5-
Рекомендации: +45 / 5-
Мурашки и обнимашки: журналист из Англии встретил в Волгограде День Победы, сходил на футбол и прикоснулся к истории5
Рекомендации: +36 / 27-
Рекомендации: +32 / 17-
Рекомендации: +29 / 24-
Рекомендации: +27 / 6-
Рекомендации: +27 / 3-
Рекомендации: +26 / 10-
Рекомендации: +25 / 7-