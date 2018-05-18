Крымская геморрагическая лихорадка выявлена у двух жителей Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в территориальном управлении Роспотребнадзора, пострадавшие – жители Котельниковского и Октябрьского районов. Заражение произошло в результате снятия клещей незащищенными руками и их раздавливания. Первый заболевший лихорадкой, как ранее сообщало информагентство, был выявлен в конце апреля текущего года. Теперь число больных возросло.

На данный момент в медицинские организации региона по поводу присасывания клещей обратилось 739 человек, из них 294 - дети до 14-ти лет.



