Валентина Матвиенко устроила «публичную порку» сенаторам от Волгоградской области









Работа сенаторов от Волгоградской области не в полной мере устраивает председателя Совета Федерации ФС РФ. Оценку деятельности членов верхней палаты заксобрания страны от региона Валентина Матвиенко дала накануне во время своего визита в Волгоград, сообщает ИА «Высота 102». Оба сенатора – Татьяна Лебедева и Елена Попова – присутствовали на встрече Валентины Матвиенко с руководством области и членами регпарламента, на которой им пришлось выслушать критику в свой адрес.

Сначала глава палаты регионов адресовала своим подчиненным несколько добрых слов. «…Они активно занимаются законотворчеством. В частности, Татьяна Романовна сейчас работает над федеральным законом о молодежи и другими законами. Они довольно часто выступают. Но, конечно, регион рассчитывает на большую поддержку от вас с точки зрения лоббизма в хорошем смысле слова», - обратилась к Лебедевой и Поповой Валентина Матвиенко.









Далее глава Совфеда пояснила, какой именно отдачи от сенаторов требуется Волгоградской области. «Больше конкретной поддержки региона, больше контактов с Министерствами финансов, экономики – каждый губернатор этого хочет. Поэтому в этом плане давайте будем поактивнее. Тем более, что сейчас здесь целый ряд обращений от губернатора. Вы должны эффективно действовать в интересах области, чтобы ваша работа была не только видна и звучна, но и приносила конкретные результаты», - заключила Валентина Матвиенко.

Справка. Елена Попова - сенатор от исполнительного органа власти Волгоградской области с сентября 2014 года. Учитель иностранного языка по образованию, в прошлом – председатель региональной общественной организации «Много деток». Также состоит в комитете по социальной политике. За прошлый год задекларировала доход в сумме более 4,5 млн рублей (в 2016-м сумма была на 600 тысяч меньше), супруг заработал около 3 млн рублей. Список объектов собственности семьи сенатора Поповой за год расширился – земельных участков стало в два раза больше, квартир теперь не две, а три, прибавилось и транспортных средств – их стало пять. Автопарк, годом ранее состоявший из «Hyundai ix35», «Audi 80» и «Audi A4», пополнился автомобилями «ВАЗ-21061» и «BMW 520». В собственности семьи сенатора также четыре земельных участка, два дома, здание автомастерской и еще несколько объектов недвижимости.

Татьяна Лебедева представляет законодательный орган Волгоградской области в Совете Федерации с осени 2014 года. Входит в состав комитета по социальной политике. Лебедева - олимпийская чемпионка Афин-2004 по прыжкам в длину. Имеет также «серебро» Сиднея-2000. В январе 2017 года Международный олимпийский комитет лишил ее из-за допингового скандала двух серебряных медалей Олимпийских игр в Пекине 2008 года. До назначения сенатором Татьяна Лебедева успела некоторое время поработать президентом Российской федерации легкой атлетики, депутатом Волгоградской областной думы, министром спорта и молодежной политики региона. По итогам 2017 года Лебедева задекладировала 5,6 млн рублей дохода, что почти на 300 тысяч больше, чем годом ранее. Ее супруг заработал более 9 млн рублей. Бывшая легкоатлетка владеет «Mercedes-Benz» С230 и Toyota Land Cruiser 200, в довесок к ее списку российской недвижимости - дом в Эстонии и квартира в Португалии.

Срок полномочий обоих сенаторов от Волгоградской области истекает в сентябре 2019 года.



