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Расследования
 19.05.2018 14:06

Жителя Волгоградской области приговорили к исправительным работам за незаконную добычу 12 судаков

Незаконная добыча рыбы с использованием запрещенных орудий лова обернулась для жителя Быковского района наказанием в виде 4 месяцев исправительных работ. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение суда, с него также будет удержано 5% заработка в доход государства. В суде установлено, что мужчина нашел в ноябре прошлого года 85-метровую рыболовную сеть на левом берегу Волгоградского водохранилища в 2 км от жилого массива Молодежный. Воспользоваться снастью он решил в феврале 2018-го. Этой сетью он добыл 12 судаков, ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, был оценен в 3000 рублей. Суд постановил вынесенное наказание считать условным с испытательным сроком на шесть месяцев.

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Происшествия 19.05.2018 16:13 (Обновлено: 19.05.2018 16:15)

Грузовик загорелся сегодня на дороге в Городищенском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сообщение о ЧП на трассе “Волгоград -Москва”, в районе поселка Ерзовка, поступило на пульт дежурного в 15:10. Местные пожарные прибыли на место происшествия и ликвидировали горение в 15:23. Как оказалось, у грузовика загорелась кабина. От огня никто не пострадал. По словам очевидцев, на фуре были санкт-петербургские номера. Причины случившегося устанавливаются.
Прочитана: 275 раз
Происшествия 19.05.2018 13:38

Отец и двое детей пострадали сегодня в аварии в Дубовском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по имеющимся сведениям,  на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" столкнулись “ВАЗ -2107”, в котором ехала семья - родители и двое детей, и грузовой автомобиль. После удара легковая машина загорелась. Травмы получили мужчина, девочка 12 лет и семилетний мальчик. Все они госпитализированы. На данный момент известно, что у девочки ушибы, а у ее брата ожоги. Причины и обстоятельства случившегося уточняются. 
Прочитана: 720 раз
Происшествия 19.05.2018 11:53 (Обновлено: 19.05.2018 11:54)

Мужчина погиб сегодня ночью при пожаре в Камышине. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о бедствии в пятиэтажном доме на улице Терешковой поступил в 1:51. Там в двухкомнатной квартире загорелся диван. Расчеты пожарно-спасательной части №29 быстро прибыли на место, и через 12 минут после звонка пожар был потушен. Однако огонь успел унести жизнь 32-летнего мужчины. Камышанин сгорел на своем диване. Причины возгорания сейчас выясняют специалисты.
Прочитана: 1460 раз
Происшествия 19.05.2018 11:22

Двухэтажное помещение загорелось сегодня в Тракторозаводском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о возгорании на территории тракторного завода поступил на пульт дежурного в 10:50. На место оперативно прибыли пожарные расчеты. Выяснилось, что в двухэтажном неиспользуемом здании, находящемся на заброшенной территории, загорелся строительный мусор. Площадь пожара составляет около 150 квадратных метров. В 11:20 пожар был локализован. По поступившим сведениям, погибших и пострадавших нет. Угроза людям и близлежащим строениям отсутствует. Причины возгорания выясняются.  Отметим, что столб дыма, поднимающийся над местом ЧП, виден за много километров. О нем сообщают не только жители Тракторозаводского района, но и...
Прочитана: 918 раз
Экология 19.05.2018 10:58

В Волгоград доставят 50 новых мусоровозов Новая коммунальная техника пополнит парк ГК «Чистый город». Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, уникальная модель мусоровоза – совместная разработка инженеров ГК «Чистый город» и Ряжского авторемонтного завода – прибудет в Волгоград уже на следующей неделе. Остальная техника - до конца июня. В общей сложности в город поступят порядка 50 единиц новых мусоровозов преимущественно российской сборки. Все машины с задней и боковой загрузкой, с универсальными захватали и системами мультилифт.   Как ранее сообщалось, новый для российской коммунальной сферы мусоровоз разработан техническими специалистами для транспортирования отходов на протяженные расстояния – от...
Прочитана: 727 раз
Общество 19.05.2018 10:40

Специалисты муниципального предприятия МБУ «Северное» демонтируют старую бетонную конструкцию на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, комплексное благоустройство площади у Центробанка ведется в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды. После проведенных работ на месте бывшей бетонной конструкции появится благоустроенная пешеходная зона. Согласно дизайн-проекту обновленное пространство должно открыть панорамный вид на улицу Комсомольскую и прогулочную часть улицы Чуйкова.  Данная концепция преображения бульварных частей проспекта Ленина и ул. Комсомольской была разработана профессиональными  архитекторами с учетом пожеланий волгоградцев. Пешеходная зона проспекта Ленина и улицы Комсомольской в соответствии с запросами волгоградцев, принявших участие в рейтинговом...
Прочитана: 1047 раз
Происшествия 19.05.2018 10:13

Две женщины пострадали в дорожных происшествиях с участием общественного транспорта в Краснооктябрьском и Советском районах. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, по имеющимся сведениям, в пятницу в 14:30  во время поездки на автобусе упала 77-летняя пенсионерка. Инцидент произошел напротив дома № 105 “а” по Университетскому проспекту. Четырьмя часами ранее подобный инцидент произошел напротив дома № 78 “б” по улице Еременко, 51-летняя пассажирка потеряла равновесие и упала во время начала движения рейсового “Волгабаса”. Обе женщины получили травмы головы и были госпитализированы. 
Прочитана: 685 раз
Общество 19.05.2018 07:20

"Доска позора": В Волгоградском речпорту негде присесть При обустройстве Волгоградского речпорта не дошли еще руки  строителей до  уголков  отдыха, которые пока остаются  разрушенными. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, хотя и радует то, что речпорт преображается на глазах, они надеются, что будут заменены и  скамейки, которые были здесь установлены много лет назад, а сейчас на них сидеть просто опасно. «Если такие "закутки" обустроят, это оценят и волгоградцы, и гости города. Здесь можно побыть в одиночестве, посмотреть на Волгу, почитать книгу. Только хотелось бы встать со скамейки, не испортив предметы гардероба», - написали в редакцию горожане. 
Прочитана: 2300 раз
Политика 19.05.2018 06:31

Рекламная пауза: Спикер Совета Федерации озадачила главу Волгограда В тупик поставил вопрос спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко главу Волгограда Андрея Косолапова о размере доходов бюджета города от уличной рекламы. Тогда, напомним, Андрей Косолапов, явно растерявшись, назвал сначала цифру «около 200 миллионов», потом подправил ее до 180 миллионов. При этом Валентина Матвиенко уверенно заявила, что, наверняка, этот показатель еще меньше. И она оказалась права. Как стало известно ИА «Высота 102», доходы от рекламы составляют всего лишь около 100 миллионов рублей в год. Это почти в 2 раза меньше озвученной Андреем Косолаповым цифры.  ...
Прочитана: 5534 раз
Политика 18.05.2018 20:23

В Волгограде справороссы объявили осенний призыв в депутаты Сегодня и.о. руководителя реготделения «Справедливой России» Дмитрий Калашников объявил о том, что партия начала отбор политических талантов. Как сообщает ИА «Высота 102», в ходе пресс-конференции было объявлено о запуске проекта «Справедливый призыв». На сайте реготделения партии размещена анкета на соискание вакансии кандидата в депутаты от партии Сергея Миронова. Напомним, 9 сентября, в единый день голосования, самые крупные выборы в регионе пройдут на территории Волгограда, где избирателям предстоит сформировать новый созыв городской думы. Также состоятся выборы в Волжскую и  Камышинскую гордумы.  Как известно, аналогичную процедуру, но более масштабную, по формированию списка кандидатов в настоящее время проводит «Единая Россия». Вероятно,...
Прочитана: 6552 раз
Аналитика 18.05.2018 20:04

Смотрите сегодня в программе: В Волгограде впервые услышали колокола звонницы собора Александра Невского. Дорожные указатели на русском и английском языках устанавливают перед приездом гостей ЧМ-2018. Жители Волгограда и Волжского устали от бездействия управляющей компании ушедшей «в подполье». Четверть века в строю - праздник отмечает ГИБДД Волгограда. Чиновники протянули руку помощи волонтерам - любителям животных.    Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19:00  в будние дни.   
Прочитана: 17615 раз
Борьба с коррупцией 18.05.2018 18:18 (Обновлено: 18.05.2018 19:16)

Пухлые кошельки чиновников администрации Волгоградской области держат форму Сегодня опубликованы сведения о доходах и имуществе лиц, замещающих государственные должности Волгоградской области и  входящих в состав администрации региона, сообщает ИА «Высота 102».  Ударнее всех коллег по цеху в 2017 году поработал вице-губернатор-председатель комитета промышленности и торговли региона Роман Беков. Он...
Прочитана: 6408 раз
Политика 18.05.2018 18:09

Валентина Матвиенко устроила «публичную порку» сенаторам от Волгоградской области Работа сенаторов от Волгоградской области не в полной мере устраивает председателя Совета Федерации ФС РФ. Оценку деятельности членов верхней палаты заксобрания страны от региона Валентина Матвиенко дала накануне во время своего визита в Волгоград, сообщает ИА «Высота 102». Оба сенатора – Татьяна Лебедева и Елена Попова – присутствовали на встрече Валентины Матвиенко с руководством области и членами регпарламента, на которой им пришлось выслушать критику в свой адрес. Сначала глава палаты регионов адресовала своим подчиненным несколько добрых слов. «…Они активно занимаются законотворчеством. В частности, Татьяна Романовна сейчас работает над федеральным законом о молодежи и другими законами. Они...
Прочитана: 4547 раз
Здравоохранение 18.05.2018 17:19

Крымская геморрагическая лихорадка выявлена у двух жителей Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в территориальном управлении Роспотребнадзора, пострадавшие – жители Котельниковского и Октябрьского районов. Заражение произошло в результате снятия клещей незащищенными руками и их раздавливания. Первый заболевший лихорадкой, как ранее сообщало информагентство, был выявлен в конце апреля текущего года. Теперь число больных возросло. На данный момент в медицинские организации региона по поводу присасывания клещей обратилось 739 человек, из них 294 - дети до 14-ти лет. 
Прочитана: 2143 раз
Общество 18.05.2018 17:15

Буфет администрации Волгоградской области получил VIP-статус Буфет на цокольном этаже здания администрации Волгоградской области и областной думы – отныне закрыт для «простых смертных» визитеров и даже большинства сотрудников. В чем и убедился корреспондент ИА «Высота 102», по старой памяти решивший подкрепиться «думскими» пирожками. На входе в помещение стояли две приятные девушки, одетые по дресс-коду – белый верх, черный низ. Пропустить в вожделенную комнату, источающую манящие ароматы, журналиста они хоть и вежливо, но отказались. Думская аккредитация, как выяснилось, на это заведение теперь не распространяется.  Последние несколько месяцев буфет и вовсе был закрыт на ремонт. Интерьер помещения, действительно, освежили, на столах, как успел краем наметанного глаза...
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Фура из Санкт-Петербурга загорелась на трассе “Волгоград-Москва”
19 мая 14:06
Жителя Волгоградской области приговорили к исправительным работам за незаконную добычу 12 судаков
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