В Волгограде замкомвзвода за взятку простил подчиненному самовольное оставление части

Волгоградский гарнизонный военный суд признал заместителя командира взвода РХБЗ виновным в мелком взяточничестве, сообщает ИА "Высота 102". Следствием и судом установлено, что он потребовал с подчиненного 2000 рублей, пообещав за эту сумму скрыть от командования, что тот самовольно покинул пределы войсковой части. Инцидент произошел в декабре прошлого года. Отсутствие военнослужащего было выявлено при построении личного состава. Замкомандира потребовал объяснительную и даже показал нарушителю воинской дисциплины проект приказа о его наказании за отсутствие на службе. В процессе разговора он предложил подчиненному "замять" дело за определенную сумму, а тот согласился. Однако сообщил о заключенной сделке начальнику отдела ФСБ в войсковой части. Заместителя командира взвода задержали с поличным при получении денег. Свою вину он полностью признал и раскаялся. С учетом положительных характеристик по месту службы суд посчитал возможным приговорить его к штрафу в размере 40 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.



