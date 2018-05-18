В Волгограде должников за капремонт посетили приставы









Сегодня специалисты регионального фонда капремонта совместно с судебными приставами-исполнителями Ворошиловского районного отдела Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области провели первый межведомственный рейд. Граждан, в отношении которых приставами уже возбуждены исполнительные производства, предупредили об ответственности за неуплату взносов.

В поле зрения представителей фонда и судебных приставов, сообщает ИА «Высота 102», попали собственники нескольких квартир по ул. Новоузенской Ворошиловского района г. Волгограда, чьи долги по оплате взносов на капремонт исчисляются десятками тысяч рублей.

В одну из квартир судебные приставы вместе со специалистами Фонда капремонта так и не вошли — хозяева жилища отказались открывать двери. Судебные приставы-исполнители оставили извещение о том, что в случае неисполнения судебного решения в следующий визит квартира будет вскрыта без предупреждения, а при неуплате долга на имущество наложат арест.













Примечательно, что жители других квартир с пониманием отнеслись к появлению судебных приставов и представителей регоператора. Как выяснилось, буквально за день до визита собственники погасили задолженность, включая исполнительский сбор. Таким образом, решение суда было исполнено, деньги уже поступили на депозитный счет райотдела УФССП региона.

Ведущий специалист отдела правового обеспечения регионального Фонда капремонта Ольга Смеловская напомнила собственникам, что обязанность граждан по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД установлена Жилищным кодексом РФ и распространяется на всех собственников помещений – как жилых, так и нежилых.

«К сожалению, не все граждане соблюдают платежную дисциплину, невзирая на то, что до января 2017 года Фонд капремонта в рамках временного моратория не начислял собственникам пени за неуплату взносов. Собственникам предоставлялась возможность добровольно рассчитаться с долгами. Более того, регоператор предлагает оформить рассрочку в случае, если у гражданина нет возможности оплатить весь долг сразу. Однако некоторые продолжают накапливать долги», — сообщила Ольга Смеловская.

К настоящему моменту в регионе уже сложилась судебная практика по взысканию задолженности с собственников помещений в МКД по взносам на капремонт. Сначала с должниками ведется претензионная работа. Если должник продолжает уклоняться от выполнения своих обязательств по оплате взносов, Фонд обращается в суд в целях принудительного взыскания задолженности. В случае невыполнения судебного решения в добровольном порядке возбуждается исполнительное производство.













Фонд капитального ремонта призывает жителей региона – собственников помещений в многоквартирных домах – своевременно оплачивать взносы на капремонт. Помните, от уровня собираемости платежей напрямую зависит сроки внесения дома в региональную программу капитального ремонта, а значит, и начала ремонтных работ.



