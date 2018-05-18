Жителям Волгоградской области расскажут все о коммунальных тарифах

Массовая разъяснительная кампания по вопросу тарифного регулирования, платы за жилищно-коммунальные услуги и содержания жилищного фонда стартует в Волгоградской области с 1 июня. Как сообщили ИА "Высота 102" в областной инспекции госжилнадзора, сотрудники надзорного ведомства расскажут о порядке начисления платы и переходе на "прямые договоры" на поставку коммунальных услуг между собственниками и ресурсоснабжающими организациями. Отмечается, что разъяснительная работа нацелена не только на жителей, но и на представителей органов власти, ресурсонабжающих и управляющих организаций. Жителям муниципальных районов и городских округов Волгоградской области поведуют об изменениях в жилищном законодательстве, касающихся начисления платы, и ответят на все интересующие вопросы по данному направлению. Разъяснительная кампания продлится в регионе до 12 октября. Сообщается, что график встреч с жителями можно будет узнать на сайте госжилнадзора, областного комитета ЖКХ и ТЭК, а также в администрациях органов местного самоуправления.

Напомним, что почти месяц назад о необходимости открытого обсуждения вопросов формирования тарифов на услуги ЖКХ и транспорта заявил на встрече с представителями общественной палаты Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров . По его словам, люди должны знать и понимать за что они платят. Планируется, что в ходе этих обсуждений будут разработаны конкретные механизмы поддержки граждан.



