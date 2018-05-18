В Волгограде при ремонте стоматологии стоимость и объем работ завысили на 1 млн рублей

Новенькие таблички с названием улицы Ковентри сегодня благополучно повесили там, где они должны были быть, сообщает ИА «Высота 102». Прошло 7 суток с того дня, когда получила огласку история о том, как журналист из Британии Грэмм Филлипс удивился отсутствию опознавательных знаков на улице, названной в честь английского города-побратима Волгограда. Репортера взволновал тот факт, что болельщики из Ковентри и других городов Англии, которые приедут на чемпионат мира по футболу, не смогут найти в Волгограде один из символов побратимских связей. После того, как глава города Андрей Косолапов публично пообещал, что недоработка будет исправлена, таблички с несвойственной для волгоградского...