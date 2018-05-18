|Расследования
|18.05.2018 15:07
В Волгограде при ремонте стоматологии стоимость и объем работ завысили на 1 млн рублей
Прокурорская проверка ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника №11" по ремонту помещений в 2015-2016 годах завершилась возбуждением уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили ИА "Высота 102" в прокуратуре Волгоградской области, проверка проводилась совместно с сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, а также с привлечением специалистов комитета финансов администрации Волгограда. Проверяющими было установлено, что некоторые работы, такие как укладка плитки, установка двери и другие, были проведены только на бумаге. Стоимость и объемы проведенных работ завышены на сумму порядка 1 млн. рублей. Вместе с тем, акты о приемке выполненных работ были подписаны, соответственно, подрядчик получил свои деньги в полном объеме. Уголовное дело расследуется СО-7 СУ УМВД России по Волгограду. Ход расследования на контроле прокуратуры Кировского района Волгограда.
В Волгограде управляющая компания «прячется» от долгов и жильцов в промзоне
Мурашки и обнимашки: журналист из Англии встретил в Волгограде День Победы, сходил на футбол и прикоснулся к истории
В Волгограде березовой роще устроили SPA-процедуры - чистку и омоложение
Будничные съемки далеко не редкой картины для сегодняшнего Волгограда – загаженного двора – неожиданно вылились в почти детективное расследование ИА...
Английский журналист Грэмм Филлипс, известный своими репортажами из Донбасса и ненавистью к любым проявлениям фашизма, провел несколько дней в Волгограде...
Два грузовика с мусором вывезли сегодня из березовой рощи в Кировском районе Волгограда сотрудники компании «Волгострой». Об этом...
|Общество
|18.05.2018 16:21
Буфет на цокольном этаже здания администрации Волгоградской области и областной думы – отныне закрыт для «простых смертных» визитеров и даже большинства сотрудников. В чем и убедился корреспондент ИА «Высота 102», по старой памяти решивший подкрепиться «думскими» пирожками. На входе в помещение стояли две приятные девушки, одетые по дресс-коду – белый верх, черный низ. Пропустить в вожделенную комнату, источающую манящие ароматы, журналиста они хоть и вежливо, но отказались. Думская аккредитация, как выяснилось, на это заведение теперь не распространяется. Последние несколько месяцев буфет и вовсе был закрыт на ремонт. Интерьер помещения, действительно, освежили, на столах, как успел краем наметанного глаза...
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|Общество
|18.05.2018 15:49
Сегодня специалисты регионального фонда капремонта совместно с судебными приставами-исполнителями Ворошиловского районного отдела Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области провели первый межведомственный рейд. Граждан, в отношении которых приставами уже возбуждены исполнительные производства, предупредили об ответственности за неуплату взносов. В поле зрения представителей фонда и судебных приставов, сообщает ИА «Высота 102», попали собственники нескольких квартир по ул. Новоузенской Ворошиловского района г. Волгограда, чьи долги по оплате взносов на капремонт исчисляются десятками тысяч рублей. В одну из квартир судебные приставы вместе со специалистами Фонда капремонта так и не вошли — хозяева жилища отказались открывать двери. Судебные приставы-исполнители...
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|Общество
|18.05.2018 15:36
Арбитражный суд Волгоградской области в дни проведения матчей ЧМ-2018 не будет принимать документы – исковые заявления, ходатайства и т.д. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, тот же иск можно будет подать лишь с помощью электронного сервиса – «Мой арбитр». При этом сотрудники арбитража будут работать в обычном режиме. Ограничение доступа в здание связано, как пояснили в суде, с усилением мер безопасности и включения места расположения суда в перечень улиц, попадающих под ограничение дорожного движения в период проведения матчей. Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что Волгоградский облсуд будет работать в обычном режиме 18, 22, 25 и...
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|Общество
|18.05.2018 15:04
Новенькие таблички с названием улицы Ковентри сегодня благополучно повесили там, где они должны были быть, сообщает ИА «Высота 102». Прошло 7 суток с того дня, когда получила огласку история о том, как журналист из Британии Грэмм Филлипс удивился отсутствию опознавательных знаков на улице, названной в честь английского города-побратима Волгограда. Репортера взволновал тот факт, что болельщики из Ковентри и других городов Англии, которые приедут на чемпионат мира по футболу, не смогут найти в Волгограде один из символов побратимских связей. После того, как глава города Андрей Косолапов публично пообещал, что недоработка будет исправлена, таблички с несвойственной для волгоградского...
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|Телеком
|18.05.2018 14:58
«Ростелеком» совместно с «Радио DFM» запускает радиовикторину «Цифровой и быстрый» для знатоков новых технологий и любителей высоких скоростей. Участником радиовикторины может стать любой желающий, достигший возраста 18 лет. Достаточно позвонить в студию по телефону +7 (861) 255-67-67 и ответить в прямом эфире на вопрос радиоведущего, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора. По словам директора департамента внешних коммуникаций «Ростелеком-Юг» Вячеслава Плеханова, приняв участие в этом интерактиве, абоненты и те, кто только собирается ими стать, смогут продемонстрировать свою эрудицию, узнать любопытные факты из области телекома и цифровых технологий, а также научиться отлично ориентироваться в наших услугах и их преимуществах. ...
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|Общество
|18.05.2018 14:51
Массовая разъяснительная кампания по вопросу тарифного регулирования, платы за жилищно-коммунальные услуги и содержания жилищного фонда стартует в Волгоградской области с 1 июня. Как сообщили ИА "Высота 102" в областной инспекции госжилнадзора, сотрудники надзорного ведомства расскажут о порядке начисления платы и переходе на "прямые договоры" на поставку коммунальных услуг между собственниками и ресурсоснабжающими организациями. Отмечается, что разъяснительная работа нацелена не только на жителей, но и на представителей органов власти, ресурсонабжающих и управляющих организаций. Жителям муниципальных районов и городских округов Волгоградской области поведуют об изменениях в жилищном законодательстве, касающихся начисления платы, и ответят на все интересующие вопросы по данному направлению. Разъяснительная кампания...
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|Общество
|18.05.2018 14:16
Названия основных улиц, музеев, гостиниц, спортивных и транспортных объектов в Волгограде в преддверии чемпионата мира по футболу перевели на английский язык. Как сообщает ИА "Высота 102", в городе-герое в самом разгаре работы по установке указателей с информацией для англоговорящих гостей, которые начнут прибывать в Волгоград уже в следующем месяце. На щитах, которые уже можно увидеть вдоль рокадной дороги и на главном "футбольном" маршруте - проспекте им. Жукова, содержатся подсказки о том, например, в какую сторону нужно двигаться, чтобы попасть на железнодорожный вокзал Волгограда или стадион "Волгоград Арена". Главная цель -...
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|Расследования
|18.05.2018 13:50
УК «Спутник» выплатит 70 тысяч рублей за инцидент с отравлением семьи из трех человек угарным газом. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжского городского суда, с иском к управляющей компании и собственнику соседней квартиры обратилась семья, которая в ноябре 2016 года отравилась угарным газом. В случившемся истцы винили управляющую компанию и соседей, которые, по мнению пострадавших, неправильно установили газовый водонагреватель, в результате чего угарный газ проник в их квартиру, считали члены семьи. Вину коммунальщиков семья видела в ненадлежащем исполнении работ по проверке вентиляционных каналов. В суде выяснилось, впрочем, что соседи к происшествию отношения не имеют. А вот УК «Спутник»,...
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|Политика
|18.05.2018 13:23
Сегодня и.о. руководителя реготделения «Справедливой России» Дмитрий Калашников объявил о том, что партия начала отбор политических талантов. Как сообщает ИА «Высота 102», в ходе пресс-конференции было объявлено о запуске проекта «Справедливый призыв». На сайте реготделения партии размещена анкета на соискание вакансии кандидата в депутаты от партии Сергея Миронова. Напомним, 9 сентября, в единый день голосования, самые крупные выборы в регионе пройдут на территории Волгограда, где избирателям предстоит сформировать новый созыв городской думы. Также состоятся выборы в Волжскую и Камышинскую гордумы. Как известно, аналогичную процедуру, но более масштабную, по формированию списка кандидатов в настоящее время проводит «Единая Россия». Вероятно,...
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|Общество
|18.05.2018 12:58
В Волгограде, в загородном клубе «Нефтяник» состоялась пресс-конференция, посвященная итогам второго открытого музыкального международного конкурса акапельного пения «Московская весна А cappella». Второй сезон международного конкурса стал счастливым и для волгоградских вокалистов. Призы зрительских симпатий получили наши земляки — солист Константин Григ и вокальная группа АCAPELLA BAND «РАЗНЫЕ». Об этом сообщила на состоявшейся пресс-конференции Эдита Новикова — генеральный директор волгоградского «Агентства Больших Возможностей», уже второй год совместно с Продюсерским центром Иосифа Пригожина реализующего этот грандиозный столичный музыкальный проект. Конкурс «Московская весна A cappella» прошел в рамках городских уличных фестивалей «Московские сезоны» в нынешнем...
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|Происшествия
|18.05.2018 12:19
Грузовой автомобиль загорелся сегодня на проспекте имени маршала Жукова в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” читатели, около полудня на проезжей части транспортной артерии рядом с пересечением проспекта с улицей Джаныбековской загорелся фургон “ГАЗель”. В региональном главке МЧС информагентству уточнили, что сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 11:54. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №15, они в кратчайшие сроки потушили пламя. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
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|Расследования
|18.05.2018 11:46
Уголовное дело в отношении 47-летнего жителя города Палласовки, обвиняемого в убийстве и ограблении своего знакомого, передано в суд. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, 3 марта обвиняемый встретил 27-летнего земляка, который ехал на авто в сторону Николаевска, и попросил его подвезти. В пути водитель, работавший торговым представителем одной из фирм, забрал деньги из нескольких магазинов. Решив завладеть чужим добром, палласовец взял нож из бардачка авто. А чуть позже, спровоцировав ссору, попросил приятеля остановить машину. Затем злоумышленник зарезал свою жертву. Тело убитого он положил на заднее пассажирское сидение, а машину перегнал в...
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|Общество
|18.05.2018 11:25
Таблички на русском и английском языках с обозначением улицы Ковентри готовы к тому, чтобы занять свое место на стенах зданий, сообщает ИА «Высота 102». Как стало известно, повесят таблички сегодня или завтра. Их срочно изготовили после того, как глава города Андрей Косолапов публично пообещал репортеру из Англии Грэму Филлипсу, что улица, названная в честь английского города-побратима Волгограда, непременно будет обозначена, чтобы все желающие могли ее найти. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», журналист из Англии хотел записать видеоматериал об улице Ковентри для своих земляков, собирающихся посетить город на Волге во время ЧМ по футболу, но не...
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|Расследования
|18.05.2018 10:50
Уголовное дело в отношении троих волгоградцев, обвиняемых в серии нападений на пенсионеров, передано в Советский районный суд. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по данным следствия, 25-летний Александр Савочкин, 26-летний Сергей Семикин и 20-летний Рамзан Алиев грабили и воровали у пожилых волгоградцев с мая прошлого года. В квартиры они попадали представляясь соцработниками и газовиками. Так, 23 мая 2017 года Савочкин и Семикин похитили у 80-летней пенсионерки 12 тысяч рублей. А через сутки, ночью, они вернулись к ней вместе с Алиевым. Зайдя в жилище через незапертую дверь, они украли из кошелька женщины еще 1350 рублей,...
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|Культура
|18.05.2018 10:40
Необычное приключение под названием «Музейное бинго» в этом году музей-заповедник приготовил для гостей «Ночи музеев». Необходимо посетить все три музея, входящие в состав музея-заповедника и выполнить несложные увлекательные задания, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе. Главным событием в музее-панораме «Сталинградская битва» станет выставка в Триумфальном зале музейных реликвий – скульптур известного французского скульптора Огюста Родена «Поцелуй» и «Ревность». Они были подарены городу в 1945 году частным лицом из Великобритании. Впервые будут выставлены подлинные документы – письма дарительницы и знаменитого скульптора. Посетителям Мемориально-исторического музея покажут реликвию – недавно отреставрированное Георгиевское знамя 38-го Донского казачьего полка...
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18 мая 15:36
18 мая 15:07
В Волгограде при ремонте стоматологии стоимость и объем работ завысили на 1 млн рублей 2
18 мая 14:16
18 мая 12:19
18 мая 11:46
18 мая 11:25
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17 мая 18:47
17 мая 17:19
Расследования
18 мая 15:07
В Волгограде при ремонте стоматологии стоимость и объем работ завысили на 1 млн рублей 2
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17 мая 17:19
16 мая 17:15
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