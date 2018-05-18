«Ростелеком» и «Радио DFM» раздадут призы участникам радиовикторины





«Ростелеком» совместно с «Радио DFM» запускает радиовикторину «Цифровой и быстрый» для знатоков новых технологий и любителей высоких скоростей. Участником радиовикторины может стать любой желающий, достигший возраста 18 лет. Достаточно позвонить в студию по телефону +7 (861) 255-67-67 и ответить в прямом эфире на вопрос радиоведущего, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора.

По словам директора департамента внешних коммуникаций «Ростелеком-Юг» Вячеслава Плеханова, приняв участие в этом интерактиве, абоненты и те, кто только собирается ими стать, смогут продемонстрировать свою эрудицию, узнать любопытные факты из области телекома и цифровых технологий, а также научиться отлично ориентироваться в наших услугах и их преимуществах.

Радиовикторина будет выходить в эфире программы «Счастливый час» в период с 19 мая по 4 июня. Следите за эфиром: в выходные дни с 15.00 до 16.00, с 21 по 25 мая с 20.00 до 21.00, а с 28 мая по 4 июня с 16.00 до 17.00.

На сайте http://www.dfm106.ru/dfm-online можно слушать программу через интернет или наблюдать за розыгрышем призов, перейдя по ссылке на видеотрасляцию из радиостудии, которая ведется в режиме реального времени. Все участники, правильно ответившие на вопросы викторины, получат призы от «Ростелекома».



