Буфет администрации Волгоградской области получил VIP-статус





Буфет на цокольном этаже здания администрации Волгоградской области и областной думы – отныне закрыт для «простых смертных» визитеров и даже большинства сотрудников. В чем и убедился корреспондент ИА «Высота 102», по старой памяти решивший подкрепиться «думскими» пирожками. На входе в помещение стояли две приятные девушки, одетые по дресс-коду – белый верх, черный низ. Пропустить в вожделенную комнату, источающую манящие ароматы, журналиста они хоть и вежливо, но отказались. Думская аккредитация, как выяснилось, на это заведение теперь не распространяется.

Последние несколько месяцев буфет и вовсе был закрыт на ремонт. Интерьер помещения, действительно, освежили, на столах, как успел краем наметанного глаза заметить журналист, впервые появилась сервировка. Теперь здесь трапезничают исключительно VIP-персоны – депутаты, руководители ведомств администрации области и вице-губернаторы. У них, правда, есть собственный буфет на втором этаже здания (когда-то в нем можно было даже отобедать не заплатив, что называется под запись). Но в связи с ремонтом на втором этаже его временно закрыли. Окажется ли введенное ограничение на посещение «общественного» буфета тоже временным или станет постоянным – пока неизвестно.

Совсем недавно, напомним, управлению делами администрации региона предложили решить вопрос о целесообразности содержания ГКУ «Общепит-1», в ведении которого находится и буфет, и столовая в здании по проспекту Ленина, 9. Аудиторы КСП региона посчитали, что на содержание учреждения денег уходит больше, чем оно зарабатывает. Так, его деятельность ежегодно обходится бюджету в 12 млн рублей, тогда как прибыль - всего около 5 млн рублей.

Голодным журналист «Высоты 102» не остался – к счастью, расположенная по-соседству столовая по-прежнему рада посетителям. Обед прошел удачно, но неприятный осадок в глубине накормленной души все-таки остался.



