Улицы Волгограда "заговорили" по-английски









Названия основных улиц, музеев, гостиниц, спортивных и транспортных объектов в Волгограде в преддверии чемпионата мира по футболу перевели на английский язык. Как сообщает ИА "Высота 102", в городе-герое в самом разгаре работы по установке указателей с информацией для англоговорящих гостей, которые начнут прибывать в Волгоград уже в следующем месяце.













На щитах, которые уже можно увидеть вдоль рокадной дороги и на главном "футбольном" маршруте - проспекте им. Жукова, содержатся подсказки о том, например, в какую сторону нужно двигаться, чтобы попасть на железнодорожный вокзал Волгограда или стадион "Волгоград Арена". Главная цель - помочь иностранцам с легкостью ориентироваться в большом городе.

















Есть ли ошибки на новеньких указателях, неизвестно. Пока лишь можно сказать, что не все щиты доступны для чтения. Так, к примеру, на проспекте Жукова прочитать информацию о том, как добраться на стадион "Зенит" или стадион ВГАФК, из-за густой растительности было весьма затруднительно.









Напомним, ранее информагенство уже сообщало, что в Волгограде к чемпионату мира по футболу 2018 года, будет создана система информирования гостей и болельщиков. В нее входит изготовление и монтаж информационных конструкций, указателей, вывесок, знаков, стел, карт и других носителей, в том числе звуковых, выдержанных в едином стиле. На то, чтобы гости ЧМ-2018 не потерялись в городе, выделено 5,5 миллиона рублей в качестве субсидии из бюджета Волгоградской области бюджету городского округа город-герой Волгоград на 2018 год. Помимо улиц и проспектов, информационные конструкции пешей и пассажирской навигации должны появиться у перехватывающих парковок, которые будут расположены на проспекте Университетском у ТРЦ "Акварель", на улице Историческая у ТЦ "Ашан", на улице Землячки у ТРЦ "Комсомолл" и на улице Тракторостроителей.

Система информирования, отметим, должна охватить центр Волгограда в границах улиц Краснознаменская, Пархоменко, Набережной им. 62-ой Армии, пр. им. В.И. Ленина от ул. 7-ой Гвардейской дивизии до пл. Возрождения (территория ТРЦ "Европа Сити Молл" и ЦПКиО). В обязательном порядке информационные знаки и указатели будут установлены в аэропорту, на ЖД вокзале, на Аллее Героев. Сообщалось, что все несущие конструкции будут выполнены с учетом ветровой нагрузки, безопасности для пешеходов, в соответствии с предъявляемыми требованиями и установленными стандартами FIFA.



