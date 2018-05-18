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Политика
 18.05.2018 13:23

В Волгограде справороссы объявили осенний призыв в депутаты


Сегодня и.о. руководителя реготделения «Справедливой России» Дмитрий Калашников объявил о том, что партия начала отбор политических талантов. Как сообщает ИА «Высота 102», в ходе пресс-конференции было объявлено о запуске проекта «Справедливый призыв». На сайте реготделения партии размещена анкета на соискание вакансии кандидата в депутаты от партии Сергея Миронова. Напомним, 9 сентября, в единый день голосования, самые крупные выборы в регионе пройдут на территории Волгограда, где избирателям предстоит сформировать новый созыв городской думы. Также состоятся выборы в Волжскую и  Камышинскую гордумы. 
Как известно, аналогичную процедуру, но более масштабную, по формированию списка кандидатов в настоящее время проводит «Единая Россия». Вероятно, справороссы решили идею партии-конкурента перенять и сформировать пул своих единомышленников, часть из которых реально станут кандидатами, а в последствии и депутатами, другие – партийными активистами. Тем не менее, руководитель Камышинского местного отделения «СР» Александр Хаценко, участвовавший в пресс-конференции, назвал стартовавший проект «ноу-хау» для реготделения.
Дмитрий Калашников демонстрирует чудеса техники - онлайн-анкету на сайте реготделения «СР»
18мая13:23
Дмитрий Калашников демонстрирует чудеса техники - онлайн-анкету на сайте реготделения «СР»

Членов других партий справороссы просят не беспокоиться – в предвыборный список могут войти только члены партии, сторонники или «холостые». Еще одно любопытное требование – отсутствие уголовного прошлого. Таким образом, беглый лидер реготделения эсеров Олег Михеев шансов стать кандидатом даже в гордуму Волгограда не имеет. Он уже второй год находится в федеральном розыске и не является на судебные процессы. О местонахождении Михеева нынешнему временному руководителю неизвестно. О чем Калашников и заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента информагентства.
Стать полноправным хозяином в реготделении «Справедливой России», теоретически, Калашников может совсем скоро. В конце июня состоится региональная партийная конференция, которая полномочна решить главный кадровый вопрос. Однако, по словам Калашникова, появится ли в повестке дня данный вопрос – пока неизвестно.
Касаясь идеологической составляющей, Дмитрий Калашников отметил, что партии требуются люди, способные не только критиковать действующую власть, но и предлагать реальные способы улучшения ситуации. Кроме того, депутаты от партии «должны ходить на работу каждый день» и найти в себе силы «не раствориться в коридорах власти».
Что касается непосредствнено выборов в Волгоградскую гордуму, то, по словам Калашникова, федеральное руководство партии  требует от реготделения выставления кандидатов по всем округам и территориальным группам – это 36 мандатов. В нынешний созыв представительного собрания, который был сформирован в сентябре 2013 года, от «Справедливой России» прошло три человека. Это Ирина Карева (которая недавно вышла из партии и пошла на праймериз «ЕР»), Константин Калион и Лидия Попова – близкая родственница Олега Михеева.

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