В Волгоградской области УК ответила за отравление угарным газом семьи

УК «Спутник» выплатит 70 тысяч рублей за инцидент с отравлением семьи из трех человек угарным газом. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжского городского суда, с иском к управляющей компании и собственнику соседней квартиры обратилась семья, которая в ноябре 2016 года отравилась угарным газом. В случившемся истцы винили управляющую компанию и соседей, которые, по мнению пострадавших, неправильно установили газовый водонагреватель, в результате чего угарный газ проник в их квартиру, считали члены семьи. Вину коммунальщиков семья видела в ненадлежащем исполнении работ по проверке вентиляционных каналов.

В суде выяснилось, впрочем, что соседи к происшествию отношения не имеют. А вот УК «Спутник», как показала строительно-техническая экспертиза, действительно, не выполняла обязанности по содержанию и эксплуатацию вентиляционных каналов и дымоходов. При этом у коммунальщиков даже отсутствовала документация на эту часть общедомового имущества. В результате УК «Спутник» теперь выплатит по 20 тысяч рублей каждому из трех членов семьи в качестве морального вреда. Еще 10 тысяч рублей коммунальщики заплатят в качестве штрафа за отказ от добровольного удовлетворения требований потребителя. А вот в удовлетворении заявленных истцами требований к собственнику соседней квартиры было отказано. Решение суда вступило в законную силу.



