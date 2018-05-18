



В Волгограде, в загородном клубе «Нефтяник» состоялась пресс-конференция, посвященная итогам второго открытого музыкального международного конкурса акапельного пения «Московская весна А cappella».

Второй сезон международного конкурса стал счастливым и для волгоградских вокалистов. Призы зрительских симпатий получили наши земляки — солист Константин Григ и вокальная группа АCAPELLA BAND «РАЗНЫЕ».

Об этом сообщила на состоявшейся пресс-конференции Эдита Новикова — генеральный директор волгоградского «Агентства Больших Возможностей», уже второй год совместно с Продюсерским центром Иосифа Пригожина реализующего этот грандиозный столичный музыкальный проект.













Конкурс «Московская весна A cappella» прошел в рамках городских уличных фестивалей «Московские сезоны» в нынешнем году с 27 апреля по 9 мая и собрал 34 иностранных коллектива из США, Германии, Италии, Франции, Англии, Китая, Казахстана, Израиля, Индии, Латвии, Кореи, Венгрии, Португалии, Грузии, Украины. В нем приняли участие 150 российских коллективов и исполнителей из 40 регионов России. В Москве было открыто 40 музыкальных площадок — в центре столицы и всех её городских округах.

«Волгоград стал третьим после Москвы и Петербурга по числу поданных заявок на участие в категориях соло, средняя и большая вокальная группа. Тогда как год назад от нас в Москву приехал лишь один коллектив», — уточнила Эдита Новикова.

Почти полторы тысячи выступлений, которые собрали более миллиона зрителей — такой размах этого молодого фестиваля. Грандиозную работу провели члены авторитетного жюри. Как пояснил генеральный директор Продюсерского центра Иосифа Пригожина Станислав Калинкин, в его составе — Мишель Вейр, Матиас Беккер, Майк Томпкинс, Василий Герелло, Валерия, Виктор Дробыш, Владимир Коробка, Леонид Овруцкий, Варвара, Вячеслав Петкун, Иосиф Пригожин, Стас Пьеха, Любовь Казарновская. А также амбассадоры конкурса — Юлия Ковальчук, Алла Михеева, Юлия Барановская, Алексей Воробьев, Артем Ребров, Егор Крид, Эмин, Тимур Соловьев.

«Участие в такого рода конкурсах очень повышает уровень исполнения. Всего за год у российских коллективов он вырос в разы. A cappella сложно исполнять, особенно соло. В этом году случилось чудо — на фестиваль приехал гуру — Майк Томпкинс. Это тот человек, у которого было чему поучиться», — рассказал Станислав Калинкин.

Пообщаться и ближе познакомиться вокалистам можно было и в Доме A cappella — еще одна новация нынешнего сезона. «Конкурсанты давали по три концерта в день, переезжая с одной площадки на другую. И всё равно по вечерам с удовольствием общались, репетировали, обменивались опытом», — рассказала Эдита Новикова.

Журналистам волгоградских СМИ посчастливилось послушать выступление участников, которых пригласили на пресс-конференцию. И это действительно впечатляет.













Руководитель хора Прихода Святого Николая РКЦ Алла Измайлова рассказала, что для коллектива стало неожиданным приглашение поучаствовать в таком масштабном международном фестивале: «Хор у нас литургический, в светских мероприятиях раньше не участвовали. Это стало большим и запоминающимся для нас событием».













Для вокалистов группы АCAPELLA BAND «РАЗНЫЕ» прохождение отбора уже стало победой. «Наш коллектив очень молодой. Много работали, сняли видео, заполнили заявку и стали ждать приглашения. И нас пригласили! Публика очень хорошо принимала, даже не расходилась, просила продолжения. Так как репертуар у нас пока небольшой, приходилось просто аплодировать вместе со зрителями. Будем серьёзно готовиться к будущему сезону», — поделились с журналистами вокалисты группы.

А будущей весной Москва вновь запоёт вместе с талантливыми вокалистами со всего мира. «Идея проведения фестиваля гениальна. Миллионы москвичей и гостей столицы могут совершенно бесплатно прикоснуться к творчеству талантливых вокалистов. У ряда исполнителей появились свои группы фанатов, которые перемещаются вслед за ними с площадки на площадку. Проект получился многогранный. Очень надеемся, что будущей весной здесь будет представлено больше волгоградских вокалистов», — этими словами завершила пресс-конференцию Эдита Новикова.

Организатором данного проекта выступило Правительство Москвы в лице Департамента торговли и услуг города Москвы. Разработка велась при участии государственного бюджетного учреждения «Московские ярмарки». Реализацией конкурса «Московская весна Акапелла» в рамках городских уличных фестивалей Московские сезоны занимались продюсерский центр Иосифа Пригожина и волгоградское «Агентство больших возможностей».























