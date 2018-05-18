|Происшествия
|18.05.2018 12:19
В Волгограде на проспекте Жукова горит "Газель"
Грузовой автомобиль загорелся сегодня на проспекте имени маршала Жукова в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” читатели, около полудня на проезжей части транспортной артерии рядом с пересечением проспекта с улицей Джаныбековской загорелся фургон “ГАЗель”. В региональном главке МЧС информагентству уточнили, что сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 11:54. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №15, они в кратчайшие сроки потушили пламя.
Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
В Волгограде управляющая компания «прячется» от долгов и жильцов в промзоне
Мурашки и обнимашки: журналист из Англии встретил в Волгограде День Победы, сходил на футбол и прикоснулся к истории
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Будничные съемки далеко не редкой картины для сегодняшнего Волгограда – загаженного двора – неожиданно вылились в почти детективное расследование ИА...
Английский журналист Грэмм Филлипс, известный своими репортажами из Донбасса и ненавистью к любым проявлениям фашизма, провел несколько дней в Волгограде...
Два грузовика с мусором вывезли сегодня из березовой рощи в Кировском районе Волгограда сотрудники компании «Волгострой». Об этом...
|Общество
|18.05.2018 14:16
Названия основных улиц, музеев, гостиниц, спортивных и транспортных объектов в Волгограде в преддверии чемпионата мира по футболу перевели на английский язык. Как сообщает ИА "Высота 102", в городе-герое в самом разгаре работы по установке указателей с информацией для англоговорящих гостей, которые начнут прибывать в Волгоград уже в следующем месяце. На щитах, которые уже можно увидеть вдоль рокадной дороги и на главном "футбольном" маршруте - проспекте им. Жукова, содержатся подсказки о том, например, в какую сторону нужно двигаться, чтобы попасть на железнодорожный вокзал Волгограда или стадион "Волгоград Арена". Главная цель -...
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|Расследования
|18.05.2018 13:50
УК «Спутник» выплатит 70 тысяч рублей за инцидент с отравлением семьи из трех человек угарным газом. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжского городского суда, с иском к управляющей компании и собственнику соседней квартиры обратилась семья, которая в ноябре 2016 года отравилась угарным газом. В случившемся истцы винили управляющую компанию и соседей, которые, по мнению пострадавших, неправильно установили газовый водонагреватель, в результате чего угарный газ проник в их квартиру, считали члены семьи. Вину коммунальщиков семья видела в ненадлежащем исполнении работ по проверке вентиляционных каналов. В суде выяснилось, впрочем, что соседи к происшествию отношения не имеют. А вот УК «Спутник»,...
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|Политика
|18.05.2018 13:23
Сегодня и.о. руководителя реготделения «Справедливой России» Дмитрий Калашников объявил о том, что партия начала отбор политических талантов. Как сообщает ИА «Высота 102», в ходе пресс-конференции было объявлено о запуске проекта «Справедливый призыв». На сайте реготделения партии размещена анкета на соискание вакансии кандидата в депутаты от партии Сергея Миронова. Напомним, 9 сентября, в единый день голосования, самые крупные выборы в регионе пройдут на территории Волгограда, где избирателям предстоит сформировать новый созыв городской думы. Также состоятся выборы в Волжскую и Камышинскую гордумы. Как известно, аналогичную процедуру, но более масштабную, по формированию списка кандидатов в настоящее время проводит «Единая Россия». Вероятно,...
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|Общество
|18.05.2018 12:58
В Волгограде, в загородном клубе «Нефтяник» состоялась пресс-конференция, посвященная итогам второго открытого музыкального международного конкурса акапельного пения «Московская весна А cappella». Второй сезон международного конкурса стал счастливым и для волгоградских вокалистов. Призы зрительских симпатий получили наши земляки — солист Константин Григ и вокальная группа АCAPELLA BAND «РАЗНЫЕ». Об этом сообщила на состоявшейся пресс-конференции Эдита Новикова — генеральный директор волгоградского «Агентства Больших Возможностей», уже второй год совместно с Продюсерским центром Иосифа Пригожина реализующего этот грандиозный столичный музыкальный проект. Конкурс «Московская весна A cappella» прошел в рамках городских уличных фестивалей «Московские сезоны» в нынешнем...
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|Расследования
|18.05.2018 11:46
Уголовное дело в отношении 47-летнего жителя города Палласовки, обвиняемого в убийстве и ограблении своего знакомого, передано в суд. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, 3 марта обвиняемый встретил 27-летнего земляка, который ехал на авто в сторону Николаевска, и попросил его подвезти. В пути водитель, работавший торговым представителем одной из фирм, забрал деньги из нескольких магазинов. Решив завладеть чужим добром, палласовец взял нож из бардачка авто. А чуть позже, спровоцировав ссору, попросил приятеля остановить машину. Затем злоумышленник зарезал свою жертву. Тело убитого он положил на заднее пассажирское сидение, а машину перегнал в...
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|Общество
|18.05.2018 11:25
Таблички на русском и английском языках с обозначением улицы Ковентри готовы к тому, чтобы занять свое место на стенах зданий, сообщает ИА «Высота 102». Как стало известно, повесят таблички сегодня или завтра. Их срочно изготовили после того, как глава города Андрей Косолапов публично пообещал репортеру из Англии Грэму Филлипсу, что улица, названная в честь английского города-побратима Волгограда, непременно будет обозначена, чтобы все желающие могли ее найти. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», журналист из Англии хотел записать видеоматериал об улице Ковентри для своих земляков, собирающихся посетить город на Волге во время ЧМ по футболу, но не...
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|Расследования
|18.05.2018 10:50
Уголовное дело в отношении троих волгоградцев, обвиняемых в серии нападений на пенсионеров, передано в Советский районный суд. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по данным следствия, 25-летний Александр Савочкин, 26-летний Сергей Семикин и 20-летний Рамзан Алиев грабили и воровали у пожилых волгоградцев с мая прошлого года. В квартиры они попадали представляясь соцработниками и газовиками. Так, 23 мая 2017 года Савочкин и Семикин похитили у 80-летней пенсионерки 12 тысяч рублей. А через сутки, ночью, они вернулись к ней вместе с Алиевым. Зайдя в жилище через незапертую дверь, они украли из кошелька женщины еще 1350 рублей,...
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|Культура
|18.05.2018 10:40
Необычное приключение под названием «Музейное бинго» в этом году музей-заповедник приготовил для гостей «Ночи музеев». Необходимо посетить все три музея, входящие в состав музея-заповедника и выполнить несложные увлекательные задания, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе. Главным событием в музее-панораме «Сталинградская битва» станет выставка в Триумфальном зале музейных реликвий – скульптур известного французского скульптора Огюста Родена «Поцелуй» и «Ревность». Они были подарены городу в 1945 году частным лицом из Великобритании. Впервые будут выставлены подлинные документы – письма дарительницы и знаменитого скульптора. Посетителям Мемориально-исторического музея покажут реликвию – недавно отреставрированное Георгиевское знамя 38-го Донского казачьего полка...
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|Общество
|18.05.2018 10:15
Мелодию русской народной песни "Во поле березка стояла" сыграли сегодня на колоколах Александро-Невского собора, который возводится в центре Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102", это первое звучание колоколов, специально отлитых на заводе в Ярославской области для строящегося в Волгограде собора. Колокольную группу, которая состоит из 18 колоколов разного размера, доставили в город 13-14 мая. Все это время большие колокола, главный из которых весит 12 тонн, были выставлены на площади Павших борцов. В сегодняшнем перезвоне, отметим, использовались колокола небольшого размера. Впервые они зазвучали перед самым началом заседания попечительского совета по строительству...
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|Общество
|18.05.2018 09:55
Колокола строящегося в Волгограде кафедрального Александро-Невского собора, которые выставлены на площади Павших борцов, сегодня укутали белоснежной тканью. Как сообщает ИА "Высота 102", в таком виде они предстали перед началом заседания попечительского совета по строительству собора. Напомним, его возглавляет губернатор Андрей Бочаров. Отметим, что заседание попечительского совета по строительству в Волгограде Кафедрального собора имени святого благоверного князя Александра Невского сегодня проходит в преддверии 100-летия со дня освящения Царицынского Александро-Невского собора, разрушенного большевиками. 18 мая также знаковая дата, связанная с историей строительства в Царицыне собора. Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения...
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|Происшествия
|18.05.2018 09:47
Инспекторы отдела ветеринарного контроля и надзора Управления Россельхознадзора по региону при проверке магазинов "Камышинские колбасы Соловьева" обнаружили приготовленные для реализации опасные пищевые продукты. Как сообщили ИА "Высота 102" в Управление Россельхознадзора по региону, было обнаружено более 4 кг полуфабриката свиного шашлыка с истекшим сроком годности, котлеты с содержанием свинины без маркировки и больше 10 кг куриных крыльев с нарушением условий хранения. Вся продукция, не соответствующая требованиям ветеринарного законодательства, признана опасной и была уничтожена. Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 000 рублей.
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|Общество
|18.05.2018 09:30
Суд в Волгограде обязал клинику возместить моральный вред за проведение сомнительной процедуры ребенку
Ворошиловский районный суд Волгограда удовлетворил иск родителей 7-летнего мальчика, который они подали к "Клинике Академическая" после проведения в стенах этого лечебного учреждения сомнительной процедуры их сыну. Как сообщила ИА "Высота 102" адвокат Елена Белоконь, районный суд полностью встал на сторону родителей, постановив взыскать с клиники деньги за некачественно оказанную услугу, компенсировать моральный вред, а также наложить штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя. Об этой вопиющей истории информагентство сообщало в январе текущего года в публикации "Родители хотят засудить частную клинику в Волгограде за сомнительный диагноз и лечение их ребенка". Тогда родители мальчика, убежденные, что их...
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|Экономика
|18.05.2018 08:58
На территории Гремячинского горнообогатительного комбината в Котельниковском районе Волгоградской области начался обратный отсчет до момента официального запуска всех объектов. Под землей горняки компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» уже освоили огромные пространства месторождения калийной соли -сильвинита, а наверху - на сильвинитовой фабрике почти все готово к приему добытой руды и старту бесперебойного производства минеральных удобрений. Съемочная группа ИА «Высота 102» стала свидетелем настоящего «мозгового штурма» - специалисты отлаживали работу агрегатов по подаче на фабрику воды - важнейшей составляющей производства хлористого калия флотационным методом.
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|Происшествия
|18.05.2018 08:05
Двое погибли, еще двое получили ранения в результате столкновения легкового автомобиля «Chevrolet» и мотоцикла в центре Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по г.Волгограду, ДТП случилось сегодня в час ночи на Набережной имени 62-ой Армии в районе моста через Волгу. Это новый отрезок рокадной дороги, открытый в декабре прошлого года. По предварительным данным, автомобиль, который следовал по своей полосе навстречу мотоциклу, вдруг неожиданно начал разворачиваться и пересек сплошную прямо перед двухколесным транспортом. Травмы получили 24-летний водитель иномарки и 17-летний пассажир - студенты из Ирака, обучающиеся в Волгоградском техническом университете. Водитель-иностранец получил перелом стоп, его пассажир госпитализирован с политравмой. ...
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|Общество
|18.05.2018 04:53
Жителям домов №38 и 28 на ул. имени капитана Тряскина пришлось за один день дважды вызывать пожарных для тушения горы сухого мусора. Как рассказали ИА «Высота 102» жильцы, больше года управляющая компания «ЖЭК» не убирала сваленные в кучу опиленные ветки деревьев. В дополнении в этот же мусор добавили строительные отходы после проведённого капитального ремонта домов №№38 и 39. При этом коммунальщики не реагировали на требования жильцов по поводу уборки мусора. «В результате халатного отношения работников управляющей компании горы сухого мусора загорелись за домами №39 и 28», - сообщили горожане. Между тем, как рассказали волгоградцы, обращения по поводу случившегося...
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Происшествия
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