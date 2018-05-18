В Волгограде на проспекте Жукова горит "Газель"

Таблички на русском и английском языках с обозначением улицы Ковентри готовы к тому, чтобы занять свое место на стенах зданий, сообщает ИА «Высота 102». Как стало известно, повесят таблички сегодня или завтра. Их срочно изготовили после того, как глава города Андрей Косолапов публично пообещал репортеру из Англии Грэму Филлипсу, что улица, названная в честь английского города-побратима Волгограда, непременно будет обозначена, чтобы все желающие могли ее найти. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», журналист из Англии хотел записать видеоматериал об улице Ковентри для своих земляков, собирающихся посетить город на Волге во время ЧМ по футболу, но не...