Уголовное дело в отношении 47-летнего жителя города Палласовки, обвиняемого в убийстве и ограблении своего знакомого, передано в суд. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, 3 марта обвиняемый встретил 27-летнего земляка, который ехал на авто в сторону Николаевска, и попросил его подвезти. В пути водитель, работавший торговым представителем одной из фирм, забрал деньги из нескольких магазинов. Решив завладеть чужим добром, палласовец взял нож из бардачка авто. А чуть позже, спровоцировав ссору, попросил приятеля остановить машину. Затем злоумышленник зарезал свою жертву. Тело убитого он положил на заднее пассажирское сидение, а машину перегнал в Быково. С похищенными деньгами злоумышленник уехал из области на такси. Впрочем, долго пробыть на свободе ему не удалось: через три дня мужчину задержали в Нижегородской области. Во время следствия он полностью признал свою вину.



