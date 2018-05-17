Трио грабителей пенсионеров из Волгограда идет под суд

Уголовное дело в отношении троих волгоградцев, обвиняемых в серии нападений на пенсионеров, передано в Советский районный суд. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по данным следствия, 25-летний Александр Савочкин, 26-летний Сергей Семикин и 20-летний Рамзан Алиев грабили и воровали у пожилых волгоградцев с мая прошлого года. В квартиры они попадали представляясь соцработниками и газовиками. Так, 23 мая 2017 года Савочкин и Семикин похитили у 80-летней пенсионерки 12 тысяч рублей. А через сутки, ночью, они вернулись к ней вместе с Алиевым. Зайдя в жилище через незапертую дверь, они украли из кошелька женщины еще 1350 рублей, а также забрали золотое обручальное кольцо. 24 мая того же года они похитили 12 тысяч у 90-летнего пенсионера. Злоумышленники взяли у него деньги “для проверки их подлинности”. 7 июня преступное трио через открытый балкон залезло в квартиру супругов 79 и 80 лет и, избив их, забрали около 23 тысяч рублей.

Не пощадил один из подозреваемых и собственную бабушку. В сентябре Савочкин вынес из ее квартиры телевизор.

Свою добычу молодые люди спускали на покупку спиртного. Известно, что они нигде не работали и не раз привлекались к уголовной ответственности. Свою вину они полностью признали.

Уголовное дело расследовали сотрудники УМВД России по г.Волгограду.



