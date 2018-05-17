В Волгограде впервые зазвучали колокола Александро-Невского собора











Мелодию русской народной песни "Во поле березка стояла" сыграли сегодня на колоколах Александро-Невского собора, который возводится в центре Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102", это первое звучание колоколов, специально отлитых на заводе в Ярославской области для строящегося в Волгограде собора. Колокольную группу, которая состоит из 18 колоколов разного размера, доставили в город 13-14 мая. Все это время большие колокола, главный из которых весит 12 тонн, были выставлены на площади Павших борцов. В сегодняшнем перезвоне, отметим, использовались колокола небольшого размера.













Впервые они зазвучали перед самым началом заседания попечительского совета по строительству храма, которое проходит в эти минуты около стройплощадки. Члены попечительского совета, который возглавляет губернатор Андрей Бочаров, осмотрели всю колокольную группу, послушали звучание малых колоколов. На заседании, как планируется, будут обсуждаться вопросы внутреннего убранства храма.



