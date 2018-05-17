Двое погибли, еще двое получили ранения в результате столкновения легкового автомобиля «Chevrolet» и мотоцикла в центре Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по г.Волгограду, ДТП случилось сегодня в час ночи на Набережной имени 62-ой Армии в районе моста через Волгу. Это новый отрезок рокадной дороги, открытый в декабре прошлого года. По предварительным данным, автомобиль, который следовал по своей полосе навстречу мотоциклу, вдруг неожиданно начал разворачиваться и пересек сплошную прямо перед двухколесным транспортом.

Травмы получили 24-летний водитель иномарки и 17-летний пассажир - студенты из Ирака, обучающиеся в Волгоградском техническом университете. Водитель-иностранец получил перелом стоп, его пассажир госпитализирован с политравмой. 34-летний мужчина, управлявший мотоциклом, и его 26-летняя спутница скончались.



