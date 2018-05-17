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Происшествия
 18.05.2018 08:05

Студенты из Ирака стали виновниками ДТП на рокадной дороге в Волгограде с двумя погибшими

Двое погибли, еще двое получили ранения в результате столкновения легкового автомобиля «Chevrolet» и мотоцикла в центре Волгограда. Как сообщили  ИА «Высота 102» в УМВД по г.Волгограду, ДТП случилось сегодня в час ночи на Набережной имени 62-ой Армии в районе моста через Волгу. Это новый отрезок рокадной дороги, открытый в декабре прошлого года. По предварительным данным, автомобиль, который следовал по своей полосе навстречу мотоциклу, вдруг неожиданно начал разворачиваться и пересек сплошную прямо перед двухколесным транспортом. 
Травмы получили 24-летний водитель иномарки и 17-летний пассажир - студенты из Ирака, обучающиеся в Волгоградском техническом университете. Водитель-иностранец получил перелом стоп, его пассажир госпитализирован с политравмой.  34-летний мужчина, управлявший мотоциклом, и его 26-летняя спутница скончались.

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Экономика 18.05.2018 08:58

На территории Гремячинского горнообогатительного комбината в Котельниковском районе Волгоградской области начался обратный отсчет до момента официального запуска всех объектов. Под землей горняки компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» уже освоили огромные пространства месторождения калийной соли -сильвинита, а наверху - на сильвинитовой фабрике почти все готово к приему добытой руды и старту бесперебойного производства минеральных удобрений. Съемочная группа ИА «Высота 102» стала свидетелем настоящего «мозгового штурма» - специалисты отлаживали работу агрегатов по подаче на фабрику воды - важнейшей составляющей производства хлористого калия флотационным методом.
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Общество 18.05.2018 04:53

«Доска позора»: В Волгограде во дворе домов загорелась свалка из спиленных веток Жителям домов №38 и 28 на ул. имени капитана Тряскина пришлось за один день дважды вызывать пожарных для тушения горы сухого мусора. Как рассказали ИА «Высота 102» жильцы, больше года управляющая компания «ЖЭК» не убирала сваленные в кучу опиленные ветки деревьев. В дополнении в этот же мусор добавили строительные отходы после проведённого капитального ремонта домов №№38 и 39. При этом коммунальщики не реагировали на требования жильцов по поводу уборки мусора. «В результате халатного отношения работников управляющей компании горы сухого мусора загорелись за домами №39 и 28», - сообщили горожане.  Между тем, как рассказали волгоградцы, обращения по поводу случившегося...
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Политика 17.05.2018 20:45

В Волгограде глава Совфеда РФ указала "яйцеголовым" чиновникам на низкую рождаемость, уродскую рекламу и падение в промышленности С яркой, динамичной и весьма содержательной речью сегодня в Волгограде выступила председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Ее выступление для многих местных политиков, которые до сих пор изъясняются канцеляризмами и боятся живого слова, можно считать образцом того, как нужно доносить до общественности свои мысли.  Валентина Ивановна приехала в Волгоград не в роли гастролирующей звезды – с шаблонной заготовленной программой. К визиту она основательно подготовилась – это было видно, поскольку она смело оперировала цифрами и фактами о происходящих в жизни региона процессах. И, конечно же, следуя своему фирменному стилю, Матвиенко...
Прочитана: 8500 раз
Общество 17.05.2018 20:27

Творческие работы воспитанников ГКУ "Камышинский детский дом" и детей из приёмных семей, проживающие в Камышинском районе, признаны лучшими и удостоены Международной премии "Золотой шар", сообщает ИА "Высота 102". Благодаря этой победе наши маленькие лауреаты встретят День защиты детей в Москве. Для победителей конкурса запланирована большая праздничная программа. 2 июня в галерее искусств Зураба Церетели состоится церемония награждения победителей конкурса.   Творческое состязание детей и подростков было организовано Фондом "Возрождение и надежда", который оказывает помощь талантливым детям, молодежи и инвалидам в поддержке и продвижении социальных, образовательных, культурных и спортивных проектов. По словам директора "Камышинского детского дома" Ирины Буровой, призерами в номинации «Вера....
Прочитана: 1367 раз
Аналитика 17.05.2018 20:14

Смотрите сегодня в программе: спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обрушила всю свою харизму на Волгоград и зарядила местную власть на новые свершения. Первый пошел: современный электропоезд успешно перевез пассажиров по новой ветке от аэропорта до центрального железнодорожного вокзала Волгограда. Активисты «Зеленого патруля» роют землю: цель - доказать, что переполненный полигон «Комус» в Светлоярском районе несет опасность для экологии. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19:00  в будние дни.  
Прочитана: 14351 раз
Разное 17.05.2018 18:47

Чтобы спасти от голодной смерти питомца "дворянского происхождения", волонтеру Наталье Миндриной пришлось заплатить нерадивой хозяйке энную сумму, чтобы спасти собаку. В противном случае - пес бы погиб. Как сообщили ИА "Высота 102" в одной из ветеринарных клиник Волгограда, где сейчас Мухтар проходит "реабилитацию" , к ним лохматый пациент поступил в крайней степени истощения. Собака боялась людей и вела себя по отношению к персоналу агрессивно. Но, как говорится, и время лечит. Видимо, пес понял, что в ветлечебнице ему ничто не угрожает, он успокоился, начал есть. Сейчас помимо усиленного питания, проводят обследования и лечение четвероногого  пациента.Но говорить о...
Прочитана: 1539 раз
Расследования 17.05.2018 17:19

К 3,5 годам колонии общего режима приговорил суд председателя городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Камышина Валерия Радченко. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в январе 2016 года к нему обратилась 53-летняя учительница русского языка и литературы одной из школ города, с просьбой помочь ей улучшить жилищные условия. У Радченко не было реальной возможности помочь, но он предложил педагогу написать заявление на свое имя и предоставить ряд документов. Затем он сообщил женщине, что ей якобы дадут служебное жилье. Но для ускорения процедуры требуется заплатить 30 тысяч рублей. Деньги, по его словам,...
Прочитана: 2611 раз
Экономика 17.05.2018 17:19

Соглашение с банком «развязало узел» проблемных долгостроев в ВолгоградеВ Волгограде прошла трехсторонняя встреча между губернатором Волгоградской области, председателем Поволжского банка ПАО «Сбербанк России» Владимиром Ситновым и управляющим Волгоградским отделением № 8621 Евгением Воеводиным, на которой обсудили вопросы, связанные с долевым строительством. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, благодаря активному участию депутата Государственной Думы ФС РФ Александра Сидякина и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, было достигнуто соглашение между ООО «СК «Пересвет-Юг» и ПАО «Сбербанк».  Напомним, строительной компанией «Пересвет-Юг» были приобретены права требования к предыдущему застройщику жилого комплекса «Доминант». В конце 2017 года был сдан первый из трех домов (остальные два будут завершены уже во втором квартале 2018...
Прочитана: 2431 раз
Телеком 17.05.2018 17:00

«Ростелеком»: Тариф «Игровой» с World of Tanks выбрали две тысячи волгоградских геймеров В Волгоградском регионе тарифный план «Игровой» от «Ростелекома» и Wargaming выбрали более двух тысяч пользователей. «Игровой» включает высокоскоростной доступ в интернет, а также премиальный аккаунт Wargaming, эксклюзивный танк VIII уровня T-44-100 (Р), прокачанный на 100% экипаж с навыком «Боевое братство», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Танк Т-44-100 (P) обладает дополнительным камуфляжем, уникальной наклейкой войск связи СССР, обвесами в виде катушки и мачты связи и слотом в ангаре. Премиум-аккаунт един для трех игр от Wargaming: World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes. Напомним, 20 мая в 10.00 на площадке Cyberarena Волгоград по адресу:...
Прочитана: 1406 раз
Расследования 17.05.2018 15:58

Ответить перед судом за неуплату налогов своих подчиненных предстоит финансовому директору одной из строительных фирм Советского района. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 43-летний мужчина не перечислил в бюджет налог на доходы более 600 работников фирмы. Сумма долга составила около 17 миллионов рублей. Деньги шли на его нужды, так он предоставлял займы себе и фирмам родственников, оплачивал взятую в лизинг строительную технику, платил по кредиту. Из средств фирмы на это было потрачено около 130 миллионов рублей. Свою вину он полностью признал и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судопроизводства. Теперь ему грозит до шести...
Прочитана: 2128 раз
Происшествия 17.05.2018 15:41

Ответить перед законом за неисполнение решения суда придется жителю Волжского. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФССП по региону, мужчина незаконно жил в квартире своей бывшей тещи и выселятся из нее не собирался. Женщина подала на него в суд, который встал на сторону хозяйки жилплощади. Документы о выселении экс-родственника были переданы приставам. Те, в свою очередь, уведомили волжанина о принудительном выселении. В назначенный час приставы выселили мужчину, но к изумлению хозяйки квартиры, на следующий день он самовольно вселился и поменял замок на двери. Сейчас пристав-исполнитель занимается повторным выселением гражданина с чужих квадратных метров, а также решается вопрос о привлечении его к...
Прочитана: 2286 раз
Экономика 17.05.2018 15:27

Депутаты приглашают бизнес на откровенный разговор с властью Волгоградской области В большом зале администрации Волгоградской области намечено проведение масштабного совещания с участием бизнес-сообщества, власти и контрольно-надзорных органов. О том, что подготовкой такого мероприятия следует заняться сегодня на парламентском часе в облдуме, посвященном ежегодному докладу бизнес-омбудсмена о своей работе за 2017 год, заявил спикер заксобрания Николай Семисотов. Об этом сообщает ИА «Высота 102».  Выступление уполномоченного по правам предпринимателей Ольги Устиновой председатель облдумы назвал содержательным и крайне интересным. Однако проблемы бизнеса, по его словам, нужно обсудить более предметно. Аналогичную мысль выразил и депутат Александр Осипов, который сказал, что в зале сегодня явно не хватает заинтересованных сторон по обсуждаемым темам. Парламентария...
Прочитана: 3448 раз
Здравоохранение 17.05.2018 14:37

Ограниченными в праве на получение медицинской помощи считают себя жители поселка Береславка Калачевского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в аппарате уполномоченного по правам человека в Волгоградской области, селяне пожаловались на то, что вынуждены тратить немало времени, чтобы записаться и выстоять в очереди для получения первичной врачебной консультации. Были случаи, когда в поселковой больнице скапливались десятки пациентов, многие из которых уходили ни с чем, так и не дождавшись приема. В ближайшее время волгоградский уполномоченный по правам человека намерен привлечь к решению проблемы доступности получения медицинской помощи в Береславской участковой больнице, органы прокуратуры и здравоохранения.
Прочитана: 2209 раз
Экология 17.05.2018 14:14

Все виды охоты будут запрещены на территории Волгоградской области с 25 мая по 25 июля, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление администрации региона. Согласно документу, такое решение принято в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу, в целях сохранения и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания, а также снижения антропогенной нагрузки на объекты животного мира, отнесенные к охотничьим ресурсам. Исключение допускается для охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, осуществляемой посредством отлова. Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в России в 11 городах страны - в Волгограде,...
Прочитана: 2166 раз
Общество 17.05.2018 13:55

Стратегия развития Волгоградской области на ближайшие 6 лет должна быть разработана в регионе. Об этом, как передает корр. ИА "Высота 102", сообщила сегодня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании в Волгограде. По ее словам, нужно "собрать всех яйцеголовых во власти и регионе" и разработать такую стратегию в соответствии с Посланием президента России до октября, т.е за полгода. В этом документе, пояснила Матвиенко, должно прозвучать, как в регионе будут бороться с бедностью и повышать доходы людей. Также в стратегии должны быть отражены меры по увеличению доходности бюджета. "Вы должны быть не только министерством расходов, но и министерством доходов", - заключила...
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