В Волгограде глава Совфеда РФ указала "яйцеголовым" чиновникам на низкую рождаемость, уродскую рекламу и падение в промышленности





С яркой, динамичной и весьма содержательной речью сегодня в Волгограде выступила председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Ее выступление для многих местных политиков, которые до сих пор изъясняются канцеляризмами и боятся живого слова, можно считать образцом того, как нужно доносить до общественности свои мысли.





Валентина Ивановна приехала в Волгоград не в роли гастролирующей звезды – с шаблонной заготовленной программой. К визиту она основательно подготовилась – это было видно, поскольку она смело оперировала цифрами и фактами о происходящих в жизни региона процессах. И, конечно же, следуя своему фирменному стилю, Матвиенко запомнилась участникам встречи зажигательными фразами, которые смело можно растащить на цитаты. Так, она предложила собрать всех «яйцеголовых» специалистов, призвала чиновников превратить улицы Волгограда в Париж и Лондон, и вспомнила, как просидела 8 лет в окопе. Подробнее – в видеоматериале «Высоты 102».









