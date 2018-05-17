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Расследования
 17.05.2018 17:19

В Волгоградской области лидер профсоюза учителей Камышина отправится за решетку мошенничество

К 3,5 годам колонии общего режима приговорил суд председателя городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Камышина Валерия Радченко. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в январе 2016 года к нему обратилась 53-летняя учительница русского языка и литературы одной из школ города, с просьбой помочь ей улучшить жилищные условия. У Радченко не было реальной возможности помочь, но он предложил педагогу написать заявление на свое имя и предоставить ряд документов. Затем он сообщил женщине, что ей якобы дадут служебное жилье. Но для ускорения процедуры требуется заплатить 30 тысяч рублей. Деньги, по его словам, должны были пойти на погашение долгов за коммунальные услуги оставшиеся от предыдущих жильцов. Деньги женщина передала, но квартиру так и не получила.
По такой же схеме в течение 2016 года Радченко обманул еще шесть педагогов Камышина. Им он предлагал содействовать в получении и приватизации служебного жилья, путевок в детский оздоровительный лагерь или санаторий. За эти “услуги” он брал с коллег от 19 до 115 тысяч рублей. При этом ничего из обещанного выполнено не было. Свою вину на суде он полностью признал. Также ему предстоит возместить причиненный людям ущерб. Приговор в силу еще не вступил. 
Оперативное сопровождение и расследование уголовного дела вели сотрудники МО МВД России “Камышинский”.

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Соглашение с банком «развязало узел» проблемных долгостроев в ВолгоградеВ Волгограде прошла трехсторонняя встреча между губернатором Волгоградской области, председателем Поволжского банка ПАО «Сбербанк России» Владимиром Ситновым и управляющим Волгоградским отделением № 8621 Евгением Воеводиным, на которой обсудили вопросы, связанные с долевым строительством. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, благодаря активному участию депутата Государственной Думы ФС РФ Александра Сидякина и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, было достигнуто соглашение между ООО «СК «Пересвет-Юг» и ПАО «Сбербанк».  Напомним, строительной компанией «Пересвет-Юг» были приобретены права требования к предыдущему застройщику жилого комплекса «Доминант». В конце 2017 года был сдан первый из трех домов (остальные два будут завершены уже во втором квартале 2018...
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Экономика 17.05.2018 16:48

Общий объем поступлений от налогоплательщиков Волгоградской области в консолидированный бюджет за четыре месяца этого года составил 53,158 млрд рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по региону, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 21,5% или на 9, 412 млрд рублей. В доходы федерального бюджета перечислено 15,934 млрд рублей или 30 % от общего объема поступлений. Это также в 1,7 раза больше, чем за январь-апрель прошлого года. Наибольший удельный вес платежей обеспечен налогом на доходы физических лиц - 10 млрд рублей, налогом на прибыль организаций - 5,529 млрд рублей, платежей за пользование природными ресурсами...
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Общество 17.05.2018 16:27

Творческие работы воспитанников ГКУ "Камышинский детский дом" и детей из приёмных семей, проживающие в Камышинском районе, признаны лучшими и удостоены Международной премии "Золотой шар", сообщает ИА "Высота 102". Благодаря этой победе наши маленькие лауреаты встретят День защиты детей в Москве. Для победителей конкурса запланирована большая праздничная программа. 2 июня в галерее искусств Зураба Церетели состоится церемония награждения победителей конкурса.   Творческое состязание детей и подростков было организовано Фондом "Возрождение и надежда", который оказывает помощь талантливым детям, молодежи и инвалидам в поддержке и продвижении социальных, образовательных, культурных и спортивных проектов. По словам директора "Камышинского детского дома" Ирины Буровой, призерами в номинации «Вера....
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Расследования 17.05.2018 15:58

Ответить перед судом за неуплату налогов своих подчиненных предстоит финансовому директору одной из строительных фирм Советского района. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 43-летний мужчина не перечислил в бюджет налог на доходы более 600 работников фирмы. Сумма долга составила около 17 миллионов рублей. Деньги шли на его нужды, так он предоставлял займы себе и фирмам родственников, оплачивал взятую в лизинг строительную технику, платил по кредиту. Из средств фирмы на это было потрачено около 130 миллионов рублей. Свою вину он полностью признал и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судопроизводства. Теперь ему грозит до шести...
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Происшествия 17.05.2018 15:41

Ответить перед законом за неисполнение решения суда придется жителю Волжского. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФССП по региону, мужчина незаконно жил в квартире своей бывшей тещи и выселятся из нее не собирался. Женщина подала на него в суд, который встал на сторону хозяйки жилплощади. Документы о выселении экс-родственника были переданы приставам. Те, в свою очередь, уведомили волжанина о принудительном выселении. В назначенный час приставы выселили мужчину, но к изумлению хозяйки квартиры, на следующий день он самовольно вселился и поменял замок на двери. Сейчас пристав-исполнитель занимается повторным выселением гражданина с чужих квадратных метров, а также решается вопрос о привлечении его к...
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Экономика 17.05.2018 15:27

Депутаты приглашают бизнес на откровенный разговор с властью Волгоградской области В большом зале администрации Волгоградской области намечено проведение масштабного совещания с участием бизнес-сообщества, власти и контрольно-надзорных органов. О том, что подготовкой такого мероприятия следует заняться сегодня на парламентском часе в облдуме, посвященном ежегодному докладу бизнес-омбудсмена о своей работе за 2017 год, заявил спикер заксобрания Николай Семисотов. Об этом сообщает ИА «Высота 102».  Выступление уполномоченного по правам предпринимателей Ольги Устиновой председатель облдумы назвал содержательным и крайне интересным. Однако проблемы бизнеса, по его словам, нужно обсудить более предметно. Аналогичную мысль выразил и депутат Александр Осипов, который сказал, что в зале сегодня явно не хватает заинтересованных сторон по обсуждаемым темам. Парламентария...
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Здравоохранение 17.05.2018 14:37

Ограниченными в праве на получение медицинской помощи считают себя жители поселка Береславка Калачевского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в аппарате уполномоченного по правам человека в Волгоградской области, селяне пожаловались на то, что вынуждены тратить немало времени, чтобы записаться и выстоять в очереди для получения первичной врачебной консультации. Были случаи, когда в поселковой больнице скапливались десятки пациентов, многие из которых уходили ни с чем, так и не дождавшись приема. В ближайшее время волгоградский уполномоченный по правам человека намерен привлечь к решению проблемы доступности получения медицинской помощи в Береславской участковой больнице, органы прокуратуры и здравоохранения.
Прочитана: 1325 раз
Экология 17.05.2018 14:14

Все виды охоты будут запрещены на территории Волгоградской области с 25 мая по 25 июля, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление администрации региона. Согласно документу, такое решение принято в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу, в целях сохранения и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания, а также снижения антропогенной нагрузки на объекты животного мира, отнесенные к охотничьим ресурсам. Исключение допускается для охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, осуществляемой посредством отлова. Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в России в 11 городах страны - в Волгограде,...
Прочитана: 1306 раз
Происшествия 17.05.2018 14:07

В Волгограде задержали наркокурьера с героином из Средней Азии Молодого человека, уроженца одной из стран СНГ, задержали в Краснооктябрьском районе во время обустройства тайника с героином. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, 22-летний парень обустраивал закладку рядом с жилым домом. При обыске в его квартире нашли более 270 граммов наркотика, весы и упаковочные материалы. Есть сведения, что с апреля этого года он выполнял функции наркокурьера. Получая героин из одной из среднеазиатских республик, он сбывал его мелкими и крупными партиями. В Волгограде у него была временная регистрация. Свою вину молодой человек признал и ему грозит от 10 до 20 лет тюрьмы. По сведениям информагентства, он...
Прочитана: 483 раз
Общество 17.05.2018 13:55

Стратегия развития Волгоградской области на ближайшие 6 лет должна быть разработана в регионе. Об этом, как передает корр. ИА "Высота 102", сообщила сегодня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании в Волгограде. По ее словам, нужно "собрать всех яйцеголовых во власти и регионе" и разработать такую стратегию в соответствии с Посланием президента России до октября, т.е за полгода. В этом документе, пояснила Матвиенко, должно прозвучать, как в регионе будут бороться с бедностью и повышать доходы людей. Также в стратегии должны быть отражены меры по увеличению доходности бюджета. "Вы должны быть не только министерством расходов, но и министерством доходов", - заключила...
Прочитана: 2564 раз
Общество 17.05.2018 13:40

Госжилнадзор: УК «Комплекс» - хронический нарушитель правил содержания домов в Волгоградской области В отношении ООО "Комплекс" инспекцией государственного жилищного надзора Волгоградской области за 2017-2018 годы составлено 22 протокола об административной ответственности. Нарушения в работе данной управляющей организацией происходят регулярно. С начала 2017 года по настоящее время органами Госжилнадзора выявлены нарушения по 24 многоквартирным домам. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве.  Недавний случай со скоплением мусора на контейнерной площадке во дворе многоквартирного дома по ул. Кропоткина, 1а в Волгограде (об этом сообщало ИА «Высота 102» в публикации – прим. ред.)  также находится на контроле органов Госжилнадзора. Проверка состояния придомовой территории проведена управлением "Жилищная инспекция Волгограда". На момент проведения контрольно-надзорных...
Прочитана: 1873 раз
Общество 17.05.2018 13:28

Рекламные щиты в Волгограде напомнили Валентине Матвиенко о Париже Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, которая сегодня находится в рабочим визитом в Волгограде, не понравились рекламные конструкции в городе-герое, сообщает ИА "Высота 102". По ее словам, огромные рекламные щиты "уродуют город". О том, сколько предприниматели платят за такие конструкции в бюджет города, Матвиенко поинтересовалась у главы Волгограда Андрея Косолапова. Он назвал сумму в 180 миллионов рублей. Глава Совфеда отметила, что предприниматели должны все делать красиво, как, например, в Париже. К слову, в целом Валентину Матвиенко Волгоград порадовал. Она приятно удивилась позитивным изменениям в дорожной сфере, похвалила за проведенную работу по благоустройству команду губернатора в городе. Однако...
Прочитана: 5882 раз
Политика 17.05.2018 13:09

Валентина Матвиенко в Волгограде: "Душа порадовалась за вид города" Современный облик Волгограда сегодня стал соответствовать статусу города-героя. Об этом, как передает корр. ИА "Высота 102", сообщила на заседании в Волгограде председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что город "хорошеет и благоустраивается", развивается инфраструктура, приводятся в порядок дороги, стало меньше безобразной рекламы и киосков. За это преображение города-героя она поблагодарила губернатора Андрея Бочарова.  "Честно, душа порадовалась за вид города", - сказала Матвиенко. Также глава Совфеда акцентировала внимание на сегодняшнем запуске регулярного железнодорожного сообщения из аэропорта до центра Волгограда. "Это действительно событие. Это на века", - отметила Матвиенко. Напомним, председатель Совета Федерации находится в Волгограде с рабочим визитом....
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СУ СКР по Волгоградской области: главного патологоанатома региона задержали за "откаты"Комментарии41
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Мэр Волгограда пообещал журналисту из Англии установить таблички на улице Ковентри
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У жителей Волгоградской области появятся четыре дополнительных выходныхКомментарии20
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«Высота 102 ТВ»: В центре Волгограда в ряд выстроились колокола собора Александра Невского
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В Волгоградской области пенсионный фонд отказал женщине в выплате накоплений умершего супругаКомментарии21
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В Волгоградской области в семью вернули отнятых органами опеки детей
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Волгоградских активистов ждала страшная находка на глубине 4 метров под полигоном ТБО ( видео)Комментарии1
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Ж/д вокзал Волгограда в преддверии ЧМ-2018 переходит на особый режим работыКомментарии15
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