В Волгоградской области лидер профсоюза учителей Камышина отправится за решетку мошенничество

К 3,5 годам колонии общего режима приговорил суд председателя городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Камышина Валерия Радченко. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в январе 2016 года к нему обратилась 53-летняя учительница русского языка и литературы одной из школ города, с просьбой помочь ей улучшить жилищные условия. У Радченко не было реальной возможности помочь, но он предложил педагогу написать заявление на свое имя и предоставить ряд документов. Затем он сообщил женщине, что ей якобы дадут служебное жилье. Но для ускорения процедуры требуется заплатить 30 тысяч рублей. Деньги, по его словам, должны были пойти на погашение долгов за коммунальные услуги оставшиеся от предыдущих жильцов. Деньги женщина передала, но квартиру так и не получила.

По такой же схеме в течение 2016 года Радченко обманул еще шесть педагогов Камышина. Им он предлагал содействовать в получении и приватизации служебного жилья, путевок в детский оздоровительный лагерь или санаторий. За эти “услуги” он брал с коллег от 19 до 115 тысяч рублей. При этом ничего из обещанного выполнено не было. Свою вину на суде он полностью признал. Также ему предстоит возместить причиненный людям ущерб. Приговор в силу еще не вступил.

Оперативное сопровождение и расследование уголовного дела вели сотрудники МО МВД России “Камышинский”.



