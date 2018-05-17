«Высота 102 ТВ»: В Волгограде Валентина Матвиенко зарядила местную власть на новые свершения





Смотрите сегодня в программе: спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обрушила всю свою харизму на Волгоград и зарядила местную власть на новые свершения. Первый пошел: современный электропоезд успешно перевез пассажиров по новой ветке от аэропорта до центрального железнодорожного вокзала Волгограда. Активисты «Зеленого патруля» роют землю: цель - доказать, что переполненный полигон «Комус» в Светлоярском районе несет опасность для экологии.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19:00 в будние дни.