|Аналитика
|17.05.2018 20:14
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде Валентина Матвиенко зарядила местную власть на новые свершения
Смотрите сегодня в программе: спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обрушила всю свою харизму на Волгоград и зарядила местную власть на новые свершения. Первый пошел: современный электропоезд успешно перевез пассажиров по новой ветке от аэропорта до центрального железнодорожного вокзала Волгограда. Активисты «Зеленого патруля» роют землю: цель - доказать, что переполненный полигон «Комус» в Светлоярском районе несет опасность для экологии.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19:00 в будние дни.
В Волгограде управляющая компания «прячется» от долгов и жильцов в промзоне
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Будничные съемки далеко не редкой картины для сегодняшнего Волгограда – загаженного двора – неожиданно вылились в почти детективное расследование ИА...
Английский журналист Грэмм Филлипс, известный своими репортажами из Донбасса и ненавистью к любым проявлениям фашизма, провел несколько дней в Волгограде...
Два грузовика с мусором вывезли сегодня из березовой рощи в Кировском районе Волгограда сотрудники компании «Волгострой». Об этом...
|Политика
|17.05.2018 20:45
В Волгограде глава Совфеда РФ указала "яйцеголовым" чиновникам на низкую рождаемость, уродскую рекламу и падение в промышленности
С яркой, динамичной и весьма содержательной речью сегодня в Волгограде выступила председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Ее выступление для многих местных политиков, которые до сих пор изъясняются канцеляризмами и боятся живого слова, можно считать образцом того, как нужно доносить до общественности свои мысли. Валентина Ивановна приехала в Волгоград не в роли гастролирующей звезды – с шаблонной заготовленной программой. К визиту она основательно подготовилась – это было видно, поскольку она смело оперировала цифрами и фактами о происходящих в жизни региона процессах. И, конечно же, следуя своему фирменному стилю, Матвиенко...
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|Общество
|17.05.2018 20:27
Творческие работы воспитанников ГКУ "Камышинский детский дом" и детей из приёмных семей, проживающие в Камышинском районе, признаны лучшими и удостоены Международной премии "Золотой шар", сообщает ИА "Высота 102". Благодаря этой победе наши маленькие лауреаты встретят День защиты детей в Москве. Для победителей конкурса запланирована большая праздничная программа. 2 июня в галерее искусств Зураба Церетели состоится церемония награждения победителей конкурса. Творческое состязание детей и подростков было организовано Фондом "Возрождение и надежда", который оказывает помощь талантливым детям, молодежи и инвалидам в поддержке и продвижении социальных, образовательных, культурных и спортивных проектов. По словам директора "Камышинского детского дома" Ирины Буровой, призерами в номинации «Вера....
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|Разное
|17.05.2018 18:47
Чтобы спасти от голодной смерти питомца "дворянского происхождения", волонтеру Наталье Миндриной пришлось заплатить нерадивой хозяйке энную сумму, чтобы спасти собаку. В противном случае - пес бы погиб. Как сообщили ИА "Высота 102" в одной из ветеринарных клиник Волгограда, где сейчас Мухтар проходит "реабилитацию" , к ним лохматый пациент поступил в крайней степени истощения. Собака боялась людей и вела себя по отношению к персоналу агрессивно. Но, как говорится, и время лечит. Видимо, пес понял, что в ветлечебнице ему ничто не угрожает, он успокоился, начал есть. Сейчас помимо усиленного питания, проводят обследования и лечение четвероногого пациента.Но говорить о...
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|Расследования
|17.05.2018 17:19
К 3,5 годам колонии общего режима приговорил суд председателя городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Камышина Валерия Радченко. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в январе 2016 года к нему обратилась 53-летняя учительница русского языка и литературы одной из школ города, с просьбой помочь ей улучшить жилищные условия. У Радченко не было реальной возможности помочь, но он предложил педагогу написать заявление на свое имя и предоставить ряд документов. Затем он сообщил женщине, что ей якобы дадут служебное жилье. Но для ускорения процедуры требуется заплатить 30 тысяч рублей. Деньги, по его словам,...
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|Экономика
|17.05.2018 17:19
В Волгограде прошла трехсторонняя встреча между губернатором Волгоградской области, председателем Поволжского банка ПАО «Сбербанк России» Владимиром Ситновым и управляющим Волгоградским отделением № 8621 Евгением Воеводиным, на которой обсудили вопросы, связанные с долевым строительством. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, благодаря активному участию депутата Государственной Думы ФС РФ Александра Сидякина и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, было достигнуто соглашение между ООО «СК «Пересвет-Юг» и ПАО «Сбербанк». Напомним, строительной компанией «Пересвет-Юг» были приобретены права требования к предыдущему застройщику жилого комплекса «Доминант». В конце 2017 года был сдан первый из трех домов (остальные два будут завершены уже во втором квартале 2018...
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|Телеком
|17.05.2018 17:00
В Волгоградском регионе тарифный план «Игровой» от «Ростелекома» и Wargaming выбрали более двух тысяч пользователей. «Игровой» включает высокоскоростной доступ в интернет, а также премиальный аккаунт Wargaming, эксклюзивный танк VIII уровня T-44-100 (Р), прокачанный на 100% экипаж с навыком «Боевое братство», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Танк Т-44-100 (P) обладает дополнительным камуфляжем, уникальной наклейкой войск связи СССР, обвесами в виде катушки и мачты связи и слотом в ангаре. Премиум-аккаунт един для трех игр от Wargaming: World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes. Напомним, 20 мая в 10.00 на площадке Cyberarena Волгоград по адресу:...
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|Экономика
|17.05.2018 16:48
Общий объем поступлений от налогоплательщиков Волгоградской области в консолидированный бюджет за четыре месяца этого года составил 53,158 млрд рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по региону, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 21,5% или на 9, 412 млрд рублей. В доходы федерального бюджета перечислено 15,934 млрд рублей или 30 % от общего объема поступлений. Это также в 1,7 раза больше, чем за январь-апрель прошлого года. Наибольший удельный вес платежей обеспечен налогом на доходы физических лиц - 10 млрд рублей, налогом на прибыль организаций - 5,529 млрд рублей, платежей за пользование природными ресурсами...
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|Расследования
|17.05.2018 15:58
Ответить перед судом за неуплату налогов своих подчиненных предстоит финансовому директору одной из строительных фирм Советского района. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 43-летний мужчина не перечислил в бюджет налог на доходы более 600 работников фирмы. Сумма долга составила около 17 миллионов рублей. Деньги шли на его нужды, так он предоставлял займы себе и фирмам родственников, оплачивал взятую в лизинг строительную технику, платил по кредиту. Из средств фирмы на это было потрачено около 130 миллионов рублей. Свою вину он полностью признал и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судопроизводства. Теперь ему грозит до шести...
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|Происшествия
|17.05.2018 15:41
Ответить перед законом за неисполнение решения суда придется жителю Волжского. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФССП по региону, мужчина незаконно жил в квартире своей бывшей тещи и выселятся из нее не собирался. Женщина подала на него в суд, который встал на сторону хозяйки жилплощади. Документы о выселении экс-родственника были переданы приставам. Те, в свою очередь, уведомили волжанина о принудительном выселении. В назначенный час приставы выселили мужчину, но к изумлению хозяйки квартиры, на следующий день он самовольно вселился и поменял замок на двери. Сейчас пристав-исполнитель занимается повторным выселением гражданина с чужих квадратных метров, а также решается вопрос о привлечении его к...
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|Экономика
|17.05.2018 15:27
В большом зале администрации Волгоградской области намечено проведение масштабного совещания с участием бизнес-сообщества, власти и контрольно-надзорных органов. О том, что подготовкой такого мероприятия следует заняться сегодня на парламентском часе в облдуме, посвященном ежегодному докладу бизнес-омбудсмена о своей работе за 2017 год, заявил спикер заксобрания Николай Семисотов. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Выступление уполномоченного по правам предпринимателей Ольги Устиновой председатель облдумы назвал содержательным и крайне интересным. Однако проблемы бизнеса, по его словам, нужно обсудить более предметно. Аналогичную мысль выразил и депутат Александр Осипов, который сказал, что в зале сегодня явно не хватает заинтересованных сторон по обсуждаемым темам. Парламентария...
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|Здравоохранение
|17.05.2018 14:37
Ограниченными в праве на получение медицинской помощи считают себя жители поселка Береславка Калачевского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в аппарате уполномоченного по правам человека в Волгоградской области, селяне пожаловались на то, что вынуждены тратить немало времени, чтобы записаться и выстоять в очереди для получения первичной врачебной консультации. Были случаи, когда в поселковой больнице скапливались десятки пациентов, многие из которых уходили ни с чем, так и не дождавшись приема. В ближайшее время волгоградский уполномоченный по правам человека намерен привлечь к решению проблемы доступности получения медицинской помощи в Береславской участковой больнице, органы прокуратуры и здравоохранения.
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|Экология
|17.05.2018 14:14
Все виды охоты будут запрещены на территории Волгоградской области с 25 мая по 25 июля, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление администрации региона. Согласно документу, такое решение принято в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу, в целях сохранения и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания, а также снижения антропогенной нагрузки на объекты животного мира, отнесенные к охотничьим ресурсам. Исключение допускается для охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, осуществляемой посредством отлова. Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в России в 11 городах страны - в Волгограде,...
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|Происшествия
|17.05.2018 14:07
Молодого человека, уроженца одной из стран СНГ, задержали в Краснооктябрьском районе во время обустройства тайника с героином. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, 22-летний парень обустраивал закладку рядом с жилым домом. При обыске в его квартире нашли более 270 граммов наркотика, весы и упаковочные материалы. Есть сведения, что с апреля этого года он выполнял функции наркокурьера. Получая героин из одной из среднеазиатских республик, он сбывал его мелкими и крупными партиями. В Волгограде у него была временная регистрация. Свою вину молодой человек признал и ему грозит от 10 до 20 лет тюрьмы. По сведениям информагентства, он...
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|Общество
|17.05.2018 13:55
Стратегия развития Волгоградской области на ближайшие 6 лет должна быть разработана в регионе. Об этом, как передает корр. ИА "Высота 102", сообщила сегодня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании в Волгограде. По ее словам, нужно "собрать всех яйцеголовых во власти и регионе" и разработать такую стратегию в соответствии с Посланием президента России до октября, т.е за полгода. В этом документе, пояснила Матвиенко, должно прозвучать, как в регионе будут бороться с бедностью и повышать доходы людей. Также в стратегии должны быть отражены меры по увеличению доходности бюджета. "Вы должны быть не только министерством расходов, но и министерством доходов", - заключила...
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|Общество
|17.05.2018 13:40
Госжилнадзор: УК «Комплекс» - хронический нарушитель правил содержания домов в Волгоградской области
В отношении ООО "Комплекс" инспекцией государственного жилищного надзора Волгоградской области за 2017-2018 годы составлено 22 протокола об административной ответственности. Нарушения в работе данной управляющей организацией происходят регулярно. С начала 2017 года по настоящее время органами Госжилнадзора выявлены нарушения по 24 многоквартирным домам. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве. Недавний случай со скоплением мусора на контейнерной площадке во дворе многоквартирного дома по ул. Кропоткина, 1а в Волгограде (об этом сообщало ИА «Высота 102» в публикации – прим. ред.) также находится на контроле органов Госжилнадзора. Проверка состояния придомовой территории проведена управлением "Жилищная инспекция Волгограда". На момент проведения контрольно-надзорных...
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17 мая 20:45
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«Высота 102 ТВ»: В Волгограде Валентина Матвиенко зарядила местную власть на новые свершения 13
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«Высота 102 ТВ»: В Волгограде Валентина Матвиенко зарядила местную власть на новые свершения 13
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