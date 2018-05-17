В Волгограде прошла трехсторонняя встреча между губернатором Волгоградской области, председателем Поволжского банка ПАО «Сбербанк России» Владимиром Ситновым и управляющим Волгоградским отделением № 8621 Евгением Воеводиным, на которой обсудили вопросы, связанные с долевым строительством.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, благодаря активному участию депутата Государственной Думы ФС РФ Александра Сидякина и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, было достигнуто соглашение между ООО «СК «Пересвет-Юг» и ПАО «Сбербанк».

Напомним, строительной компанией «Пересвет-Юг» были приобретены права требования к предыдущему застройщику жилого комплекса «Доминант». В конце 2017 года был сдан первый из трех домов (остальные два будут завершены уже во втором квартале 2018 года).









О работе с долгостроями рассказал ИА «Высота 102» генеральный директор компании ООО "СК "Пересвет-Юг" Алексей Цуканов.

— Это не первый долгострой, в завершении которого участвует компания. Зачем это застройщику?

— Мы волгоградская компания. На предприятии трудится более 1500 сотрудников, и проблемы города так или иначе касаются и нас, что не дает нам оставаться в стороне. Проблемы обманутых дольщиков, пожалуй, самый острый вопрос. Его решение, в числе прочих, помогает восстанавливать доверие к строительной отрасли. У нас уже есть успешный опыт завершения других долгостроев — сдан дом на ул. Лавочкина, 7. Для работы над проблемными объектами есть необходимые ресурсы, наработаны компетенции в области оценки проектов, отлажена работа с органами власти и «старыми» дольщиками, отработан механизм перезапуска проектов. Это не значит, что такие задачи решаются на раз-два, но нам значительно проще, чем другим застройщикам. Поэтому, помимо «Доминанта», мы ведем работы над жилым домом «Атлант», прилагая необходимые усилия, чтобы на карте долгостроев не осталось ни одной отметки.

— Что было сделано для решения вопроса по жилому комплексу «Доминант»?

— Мы активно работаем с администрацией области и финансовыми институтами, если того требует ситуация. В мае обязательства по соглашению исполнены, непростой вопрос по «Доминанту» разрешен. Участникам долевого строительства осталось дождаться сдачи своих домов.

— Какие объекты еще в ваших планах?

— Следующим важным проектом в области решения обманутых дольщиков станет проект ЖК «Парк Европейский», в котором начало санации обеспечат продажи квартир в «Доминанте».